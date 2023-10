[株式会社FERNANDA JAPAN]

昨年、“皮つきリンゴの香り”で大好評だったフェルナンダの限定フルーツシリーズ「リンゴコレクション」が今秋は新たにバージョンアップして新登場します。



サスティナブルフレグランスのフェルナンダが山梨のモモ、宮崎のライチに続く、農園との取り組み第3弾。青森のリンゴ農家さんと共に取り組む、わけあって廃棄せざるを得ない “ロス果実” から抽出した「アップサイクルリンゴ果実エキス」を商品原料の一部に配合(*1)しました。採れたての皮つきリンゴをかじった時のようなみずみずしさが、秋の癒しをプラスします。本商品は、10月6日から全12アイテムを数量限定で販売されます。











こだわり抜いて作られたリンゴを、一つも無駄にしたくない

今秋の「リンゴコレクション」は、青森県弘前市のリンゴ農家さん「おぐら農園」との取り組みにより生まれました。出荷に合わせて一斉に収穫する従来の農園とは違い、必要最低限の「減農薬栽培」で育て、一つひとつのリンゴの熟し具合を見極めて収穫することにこだわっています。手間ひまをかけるからこそ、中には出荷のタイミングや規格の問題でやむを得ず廃棄されてしまうリンゴもあります。おぐら農園のリンゴ作りへの妥協なき挑戦を垣間見たからこそ、丁寧に育て上げられたリンゴを一つも無駄にしたくない。そんな想いから、廃棄される予定のリンゴを活用したアップサイクル開発が実現しました。





果実感溢れるフレッシュな香りをサスティナブルな視点から追求するフェルナンダ

フェルナンダではこれまでも、フレグランスアイテムを通して食品廃棄ロス削減の取り組みを行ってきました。しかし、廃棄されてしまうものであればなんでも良いという考え方ではなく、生産者さんの想いやこだわりへの「共感」を重視してます。

「本当においしいリンゴ」を目指して作られたリンゴだからこそ、本来廃棄されるリンゴを使用した成分や環境に配慮した容器で、私たちにも地球にも優しいフレグランスとして自信を持って皆様にお届けできます。







プレミアムボディミスト 3,080円、オードパルファム 5,500円、プレミアムハンドクリーム 1,540円







リッチハンドクリーム 990円、ボディスプラッシュ 1,760円、リッチオーデコロン1,870円



※ボディスプラッシュ、リッチハンドクリーム、リッチオーデコロン、プレミアムボディミスト、オードパルファム、プレミアムハンドクリーム、ホイップクリームグランデ、スクラブグランデの8アイテムには、「アップサイクルリンゴ果実エキス」に加え、同じく再利用によって加工された原料、「リンゴ果実水」も配合しております。





採れたてのみずみずしさが、日々をフレッシュに彩る



リネンスプレーグランデ 3,520円、アロマオイル 2,420円、アロマディフューザー 210mL 7,700円 / 80mL 3,740円



甘くみずみずしいアップルの香りをベースに、リラックスしたい時におすすめなアップルリーフの清々しさや、ゆったりと落ち着きたい時に森林浴を彷彿とさせるシダーウッドの香りを重ねて、思わず食べたくなるような、採れたての皮つきリンゴの香りを再現しました。







私たちにも地球にもやさしいプロダクトをめざすサスティナブルフレグランス。フェルナンダ公式オンラインストアや直営店舗、全国のバラエティショップにてお買い求めいただけますので、ぜひお試しください。

※バラエティショップではリッチオーデコロン、リッチハンドクリーム、ボディスプラッシュのみの取り扱いとなります。

(*1) 配合率1%未満





■FERNANDAのSDGs

フェルナンダは「Do good for us and our planet!(私たちのため、地球のために良いことをしよう!)」をスローガンに、サスティナブルな商品作りを追求しています。



<私たちのため、地球のために、フェルナンダが実行する3つのアクション>

01. HEALTHY & SAFE FOR US(全ての人の健康のために)

02. EARTH FRIENDLY(環境に優しく持続可能な世界に)

03. HELP TO COMMUNITY(地域活動の支援の架け橋に)



今後も全国の農園とのパートナーシップをはじめ、様々な関係者と協力体制を築きつつ、全ての事業活動の軸をサスティナブルアクションに繋げてまいります。



フェルナンダのサスティナブルアクション:https://www.fernanda.jp/view/page/sustainability





■おぐら農園とは

岩木山の麓、弘前市でも比較的標高の高い場所にあり、熊、カモシカ、キツネ、フクロウなど様々な動物が訪れる自然豊かな果樹園です。化学肥料や除草剤を使用せず、見映えより味を重視しながら栽培しています。(葉取らず栽培)





■FERNANDA(フェルナンダ)とは

フェルナンダが提案するサスティナブルフレグランスは、日常を彩り、自分らしく人生を楽しむきっかけになることを目指しています。Do good for us & our planet!のミッションのもと、身につける人にも、環境にもやさしい商品をお届けしていきます。



