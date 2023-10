[KONNEKT INTERNATIONAL INC.]

「KNOT/結び目」をテーマに、仲間や愛する人との深い絆を表現したデザイン



2021年に始動した、俳優の新田真剣佑がプロデュースを手掛けるブランド「INCRM(インクリム)」はこの度、2023年10月24日(火)より「KNOT COLLECTION(ノット コレクション)」と題したジュエリーコレクションを10月24日(火)~10月31日(火)の期間限定で予約販売致します。







「KNOT=結び目」を表現したデザインに完成させた本コレクションは、仲間との友情やパートナーとの信頼など、身近に存在する大切な人たちとの『深い絆』の象徴として、結び目をモチーフにジュエリーに落とし込み想いを表現しています。

商品ラインナップはリング、ピアス、ブレスレット、ネックレスの4種類から構成。鮮やかなゴールドでさりげないユニセックスなデザインは特別な日にも日常にも馴染む上品な仕様に完成させております。ホリデーシーズンに合わせ、12月中にお手元にお届け予定のため、ご自身にもプレゼントにもお勧めしたいアイテムです。また、世界中の方々にご愛用いただけるよう海外発送も対応しております。INCRM公式オンラインストア・インスタグラムでは新田のコメント動画も随時公開予定です。

仲間や愛する人との深い絆を表現したジュエリーを是非ご覧ください。



【KNOT COLLECTION 特設ページ】

https://incrm-design.com/pages/knotcollection



【発売日】

2023年10月24日(火) 12:00~10月31日(火) 23:59



【販売箇所】

INCRM公式オンラインストア https://incrm-design.com/



【商品】

リング size 9号/12号/15号/18号 | price ¥15,400

ピアス size F | price ¥13,200

ブレスレット size 16号/17号/18号/19号 | price ¥52,800

ネックレス size F | price ¥26,400

*素材はすべてSV925 K18 COATINGとなります。

*税込み価格





【INCRM(インクリム)】

俳優の新田真剣佑がプロデュースするアパレル・ジュエリーブランド。

各ジャンルで第一線に立つプレイヤーたちが集結し、”世界基準のデジタルテクノロジーとIPをファッションへと昇華”をコンセプトに掲げるクリエイティブレーベル。

「INCRM(インクリム)」のブランド名の由来は、IT用語の「INCREMENT(++)」の略字であり、アイコンロゴは「NOT A SUBSET」を意味する数学記号の¢をモチーフとしている。

国内外のファッションカルチャーに深い造詣を持つデザイナーやクリエイター、ブランドプロデューサー新田真剣佑を含めたデジタルネイティブな時代に生きる気鋭のクリエイターたちが手を組み、従来の固定概念に囚われない世界基準のクリエーションを生み出していく。

2021年より、LAのMAXFIELDやTOKYOのRESTIRで展開し、今後はデジタルテクノロジーを導入したポップアップの開催や、世界で活躍するアーティストやブランド・IPとのカプセルコレクションも展開予定。



♦INCRM 公式オンラインストア:https://incrm-design.com

♦INCRM Official instagram:https://www.instagram.com/incrm_official/

♦INCRM Official X:@incrm_official( https://twitter.com/INCRM_Official )

♦新田真剣佑 Official Instagram : @mackenyu( https://www.instagram.com/mackenyu/ )

♦新田真剣佑 Official X:@Mackenyu1116( https://twitter.com/Mackenyu1116 )



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/20-13:16)