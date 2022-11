[株式会社スフィダンテ]

新木優子さんがキュートなウサギのコスチューム姿で登場!



株式会社スフィダンテ(本社:東京都渋谷区 代表取締役社長 安本 圭佑)は、年賀状アプリ「スマホで写真年賀状2023」をグランドオープンしました。「スマホで写真年賀状 2023」のイメージキャラクターとして、女優やモデルとして活躍されている新木優子さんがキュートなウサギのコスチューム姿で登場します。また、グランドオープンを記念して、新木優子さんの直筆サイン&メッセージ入り年賀状が抽選で当たるキャンペーンを開催します。





スマホで写真年賀状2023





▼「スマホで写真年賀状2023」公式サイト

https://photo-nenga.jp/





■新木優子さんから年賀状が貰えるキャンペーン

「スマホで写真年賀状2023」で年賀状を20枚以上注文して、専用応募フォームから応募すると、もれなく“全員”に新木優子さんから年賀状が届きます。さらに5名様限定で、新木優子さんの直筆サイン&メッセージ入り年賀状が当選します。



応募期間:2022年12月22日(木)23:59まで



>>キャンペーンの詳細はアプリ内の特設ページをご確認ください。



■スマホで写真年賀状とは?

スマホの写真で簡単に高品質な写真年賀状が作れる年賀状アプリです。年賀状デザインと写真を選ぶだけで、簡単にオリジナルの年賀状を作ることができます。本アプリよりネット注文を頂くことで、高画質な写真年賀状を作成し、お客様のご自宅に宅配でお届けします。









■年賀状アプリ 5年連続デザイン数No.1!キャラデザイン数もNo.1!昨年初となるダウンロード数No.1も獲得し3冠を達成

年賀状デザイン6,000種類以上を掲載。おしゃれ、カジュアル、和風、シンプルなどバラエティ豊かな年賀状デザインを取り揃えています。



(※) デザイン数No.1: 2021年11月2日時点、Appliv調べ「年賀状アプリ(iOS/Android)」内掲載デザイン数

(※) キャラデザイン数No.1: 2021年11月2日時点、Appliv調べ「年賀状アプリ(iOS/Android)」内掲載キャラデザイン数

(※)ダウンロード数No.1:2021年1月~2021年12月、data.ai調べ「年賀状アプリ」日本国内(iOS/Android)合計ダウンロード数



キャラクター年賀状は、ディズニーを始め、スヌーピーやムーミンなど総勢50作品、800種類以上の人気キャラクターのコラボ年賀状がたくさん!干支のウサギをモチーフとしたキャラクターがたくさん追加されました。







■期間限定『0円!お試し印刷キャンペーン』も実施中!

完全無料で、実際にスマホの写真で作って試せるキャンペーンを実施中!富士フイルムの高画質で美しく、しっかりとした厚みのリッチな仕上がりをお手元でご確認いただけます。※開催期間についてはアプリ内のお知らせをご確認ください。







■新機能!『手書きスキャン』

子供の手書き文字や手書きイラストを『自動で切り抜き自由に配置』できる新機能を追加!手書きならではの温かみのあるオリジナル年賀状が出来上がります。





他にもAIによって人物を自動で切り抜いてスタンプとして使用する「切り抜きスタンプ」や可愛いスタンプなど編集機能も充実!









■今年のアイコンはこちら!

「スマホで写真年賀状」は、毎年干支にちなんだアイコンが特徴です。卯年のアイコンデザインを公開しました。







さらにオススメのポイントを3つ紹介!

1.パソコン不要!プリンター不要!はがき購入不要!スマホだけで簡単5分作成!

2.毎日24時間受付中!深夜24時までの注文で最短翌日出荷!

3.既に年賀はがきを買ってしまった方も安心!はがき買い取りサービス実施中!





■サービス価格

基本料無料、宛名印刷も無料!印刷代+ハガキ代+送料の分かりやすい料金体系♪

※送料600円、ハガキ代は63円です。





■新木優子 プロフィール

新木優子

1993年 12月 15日生まれ、東京都出身。

2015年にゼクシィ8代目CMガールに選ばれ、注目を集める。ファッション誌「non-no」の専属モデルを8年間務めた。

また、女優として、ドラマ「CRISIS 公安機動捜査隊特捜班」「コード・ブルーードクターヘリ緊急救命 THE THIRD SEASON-」「SUITS/スーツ」シリーズ「トレース~科捜研の男~」「ボクの殺意が恋をした」「六本木クラス」などの注目ドラマに多数出演しているほか、「モトカレマニア」「連続ドラマW セイレーンの懺悔」では主演を務めるなど、活躍は多岐にわたる。





■アプリ概要

アプリ名:スマホで写真年賀状2023

価格:無料

ダウンロードURL:

iOS:https://apps.apple.com/jp/app/id933687137

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sfidante.yearcard&hl=ja

権利表記:(c)SFIDANTE Inc.





<スフィダンテとは>

スフィダンテは「笑顔があふれる世界を見たいから挑戦する」をモットーにしています。誰もが笑顔で生きられる世界をつくるというビジョンを掲げ、自分たちのサービス、プロダクト、事業を通じて、世の中に笑顔を増やしていくことをミッションとしています。世界中の多くの人達を笑顔にすることを夢見て、世界一のフォトサービス事業者を目指し、更なる挑戦を重ねています。





■ 株式会社スフィダンテ 会社概要

【会社名】株式会社スフィダンテ

【代表】代表取締役社長 安本圭佑

【所在地】〒150-6136 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア36F

【設立】2009年 9月9日

【資本金】1億円【URL】https://sfidante.co.jp/





※ディズニーキャラクターデザインについてはウォルトディズニージャパン株式会社と富士フイルムイメージングシステムズ株式会社との契約により、富士フイルムイメージングプロテック株式会社で製造するものです。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/06-02:40)