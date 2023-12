[株式会社群馬プロバスケットボールコミッション]



いつも群馬クレインサンダーズへ温かいご声援をいただき誠にありがとうございます。



この度、群馬クレインサンダーズでは、契約満了のため、#33 エリック・マーフィー選手が退団することとなりましたのでお知らせいたします。



なお、11/30(木)15:00に自由交渉選手リストに公示される予定です。





#33 Erik Murphy(エリック・マーフィー)









【 クラブコメント】

「まずは約1ヶ月半の間、群馬クレインサンダーズの一員として、チームの勝利の為に全力でプレーしてくれたマーフィー選手に対し、最大限の敬意を表したいと思います。



クラブの緊急事態を理解し、タイトなスケジュールの中すぐにチームに合流してくれただけでなく、デビュー戦では流れを手繰り寄せる連続3ポイントシュートを決めるなど、クラブの為に持てる力を遺憾なく発揮してくれました。

8試合を戦い、苦しい状況の中でも3勝を積み上げられたことは、紛れもなく彼の存在があったからだと思います。

コート外においても、積極的に選手やスタッフとコミュニケーションをはかり、どんな時も笑顔でファンサービスを行う姿勢など、彼の紳士らしさをこの1ヶ月半随所で感じました。

チームを離れることにはなりますが、サンダーズに携わってくれた彼の今後のキャリアが、素晴らしいものになることを願っています。」



【マーフィー選手 コメント】

「I want to give a big thank you to the entire Gunma family: the players, staff, and fans especially. I appreciate everyone so much for welcoming me with open arms and I wish everyone all success for the future.



群馬の選手、スタッフ、そしてファンの皆さんに、感謝を伝えたいです!皆さんが温かく迎えてくれたこと、本当に嬉しかったです。皆さんの今後の活躍を願っています。」









