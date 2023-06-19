【6月24日/25日開催】タイ・バンコクで開催されるCBDイ…
［アルトバッシュ株式会社］
2023年6月24日、25日にタイ・バンコクのチャイナタウンで開催されるCBDイベント『HIGHTASTE at RAYMI BAR』に日本発CBDブランド【GRAY（グレイ）】が出展いたします。イベントでしか手に入らないオリジナルノベルティの配布とGRAY新商品の発表を予定しております。
2023年6月24日、25日にタイ・バンコクのチャイナタウンで開催されるCBDイベント『HIGHTASTE at RAYMI BAR（ハイテイスト）』に日本発CBDブランド【GRAY（グレイ）】が出展いたします。
このイベントは、CBDに興味を持つ人々と交流し、CBDの独自の文化を体験する絶好の機会であり、特に地元の農家が生産した品種に焦点を当てています。
タイ国内から様々なCBDブランドが集結し、日本からGRAYが唯一の出展ブランドとなります。
イベント詳細
・イベント名：HIGHTABLE x REMEDY’S AND CHARLIE’S主催「HIGHTASTE at RAYMI BAR」
・日程：2023年6月24日（土）、25日（日）
・開催時間：1:00pm-11:00pm(タイ時間)
■チケット情報：
HIGHTASTE 500バーツ：Raymi Barでの無料ドリンク付き
HIGHTASTE 960バーツ：Raymi Barでの無料ドリンクと、4種類のカンナビステストクーポン（地元の生産者からの3種類と、Remedy's & Charlie’sからの1種類）付き
HIGHTASTE 1,420バーツ：Raymi Barでの無料ドリンクと、7種類のカンナビステストクーポン（地元の生産者からの6種類と、Remedy's & Charlie’sからの1種類）付き
・チケット購入先：https://www.ticketmelon.com/hightablebangkok/event2023
・早期割引：全てのチケットオプションで10%割引が適用可能（コード「HTRRC2023」を使用、2023年6月20日まで）
・会場：Raymi bar china town（地図：https://g.co/kgs/SFCBA1）
バンコクのチャイナタウン、ヤオワラットロード沿い
GRAY ブランド概要 / GRAY Brand Overview
アーティスト【GRAY】氏がプロデュースする、日本発のグローバルCBDブランド
【GRAY（グレイ）】は、斬新かつスタイリッシュなパッケージと高品質な製品にこだわり、2021年のブランド創業以来、20代の若者を中心に多くの支持を集めている日本発CBDブランドです。
Made in Japan CBD brand, produced by artist "GRAY"
GRAY is Made in Japan CBD brand that focuses on innovative and stylish packaging and high quality products, and has been attracting a large following, especially among young people in their 20s, since the brand's establishment in 2021.
■公式オンラインストア：http://www.graycannabiz.com
■Instagram：https://www.instagram.com/gray_cannabis_
■Twitter：https://twitter.com/GrayCannabis
About Tattoo Artist "GRAY"
GRAY is a professional tattoo artist with a global presence, having trained in Australia since 2018 and now active in various locations such as Japan and Mexico. Specializing in monochromatic designs, GRAY has a keen eye for realism and creates stunning pieces that truly capture the essence of their subject matter.
With a drive to continually push their craft to new heights, GRAY is poised to take on the world's top tattoo studios and competitions, bringing their unique artistic vision to audiences far and wide. Whether it's a striking portrait or a dynamic illustrative piece, GRAY's artistry is sure to leave a lasting impression on anyone who experiences it.
会社概要/ Company Profile
ALTBASH株式会社（アルトバッシュ）は輸出入、研究開発、物流システム、複数のCBDブランド事業などを日本とタイの2ヵ国で展開する日本最大手CBD総合商社です。
商号：ALTBASH 株式会社（アルトバッシュ）
本社所在地 ：〒151-0071 東京都渋谷区本町 1-14-2-3F
バンコク支社所在地：29/1, Room 2C, 2nd Fl. Piya Place Langsuan Bldg.,Ploenchit Rd., Lumpini Patumwan, Bangkok 10330
代表者：代表取締役 尾熊涼一（Ryoichi Oguma）
資本金： 1,000,000円
設立年月日：2015年10月5日
電話番号 ： 03-3375-7501
ALTBASH inc. is Japan's largest CBD general trading company with import/export, R&D, logistics systems, and multiple CBD brand businesses in Japan and Thailand.
Trade name: ALTBASH Co.
Head Office: 1-14-2-3F Honmachi, Shibuya-ku, Tokyo 151-0071, Japan
Bangkok Branch Office Location: 29/1, Room 2C, 2nd Fl. Piya Place Langsuan Bldg.,Ploenchit Rd.,Lumpini Patumwan, Bangkok 10330
CEO: Ryoichi Oguma
Capital: 1,000,000 yen
Date of establishment : October 5, 2015
Telephone number : +81 (0)3-3375-7501
■HP：https://www.altbash.jp
■Instagram ： https://www.instagram.com/altbashgroup
■Twitter ：https://twitter.com/altbashgroup
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/19-19:46）
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