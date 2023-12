[CTC]

SAPとの連携強化で、日本国内へのFit to Standardを推進



伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(代表取締役社長:柘植 一郎、本社:東京都港区、略称:CTC)は、SAPジャパン株式会社(代表取締役社長:鈴木 洋史、本社:東京都千代田区、以下:SAP社)の、クラウドERPサービス「GROW with SAP」の戦略的パートナーシップを国内で初めて締結しました。CTCは、SAP ERPの標準導入(Fit to Standard)とAPI連携で基幹システムの最適化を実現するソリューション「Figues(フィグ)」を活用することで、クラウド環境へのスムーズなシステム移行を実現します。SAP社のERPを既に利用している、または導入を検討しているお客様向けに提供し、3年間で100億円の売上を目指します。





近年、企業におけるDXへの取り組みが進む中で、ITシステムはますます重要な役割を担ってきています。ERPを中心とした基幹システムは、導入時の追加開発が原因で更改や改修に時間がかかる場合が多く、できるだけ手を加えず、標準導入=Fit to Standardによる導入を実現し、不足する機能については周辺システムと連携するよう、環境の変化に柔軟に対応できるシステムが一層求められています。



GROW with SAPは、SAP ERPソリューションのパブリッククラウド版である「SAP S/4HANA Cloud, public edition」の利用にあたり、ベストプラクティスのサポート、導入促進サービス、コミュニティ、トレーニングなどを含めて、企業の継続的な成長とイノベーションを支援するサービスです。クラウドERPを中心に、AIやノーコードの開発ツールを含めた拡張プラットフォーム「SAP(R) Business Technology Platform」や、SAP S/4HANAへの移行のベストプラクティスである方法論「SAP Activate」などが利用でき、SAP S/4HANA Cloud, public editionの効果的な活用が短期間で実現できます。



CTCは、2021年から、ERPの標準導入を実現するソリューションFiguesを提供しています。Figues は、SAP S/4HANA Cloud, public editionの標準導入とSAP(R) Business Technology Platformを活用した個別システムの連携のソリューションで、基幹システムをクリーンに保ったまま、他システムとの連携やユーザーインタフェースの統合・変更、機能改修、サービスの見える化による運用負荷の軽減などが実現でき、自社業務に合わせたシステムの最適化を実現します。長年の基幹システムビジネスの経験に加え、Figuesの提供実績に基づき、今回、国内企業として初めてGROW with SAPの戦略的パートナーシップを締結しました。

今回のパートナーシップにより、SAPとの強力なサポートを背景に、Figuesの導入を促進して、お客様の基幹システムの最適化と有効活用、業務プロセス改善の内製化をトータルに伴走型で支援していきます。



CTCは、基幹システムの利便性向上につながるFiguesの更なる機能拡充や、GROW with SAPに関連するエンジニアの育成強化を通して、お客様の業務効率化やDXの推進に貢献していきます。





今回のプレスリリースにあたり、以下のコメントをいただいております。



伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(以下CTC社)が、日本市場においてSAPジャパンが提供するGROW with SAPの展開を強化されることを大変嬉しく思っております。 近年、企業がクラウドに移行することは、かつてないほど重要になってきています。Fit to Standardによる導入により、企業のクラウドERPの早期導入や変化する状況に対応し、迅速にイノベーションを醸成することができるようになります。CTCのFigues と弊社のGROW with SAPオファリングとの連携により、より多くの日本企業に対して成長の支援をする事が出来ると確信しています。SAPジャパンとしてCTC様のビジネスを強力に後押しし、国内企業のお客様の業務効率化やDXの推進に貢献できる事を楽しみにしております。



SAPジャパン株式会社

バイスプレジデント エンタープライズクラウド事業統括 稲垣 利明





株式会社シグマクシスはこの度、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(以下、CTC社)がSAPジャパン株式会社と「GROW with SAP」の戦略的パートナーシップを締結されたことを、大変嬉しく思います。

弊社は、基幹システムのクラウド化は持続的な企業変革の基盤づくりであると考えており、業務・システムの標準化や周辺システムとのインターフェース構築によるFit to Standard手法でのSAP S/4HANA Cloud導入を推進しております。本領域において協業を重ねてまいりました弊社の重要なパートナーであるCTC社が「GROW with SAP」を牽引することで、企業のデジタル基盤の構築が大きく加速していくことを期待しています。



株式会社シグマクシス

代表取締役社長 太田寛





伊藤忠商事株式会社は、今回の伊藤忠テクノソリューションズ株式会社とSAPジャパン株式会社の「GROW with SAP」戦略的パートナーシップの締結を心より歓迎いたします。

複雑化する市場の変化に柔軟に対応するため、基幹システムのモダナイズは企業にとって重要検討事項となってきております。本パートナーシップにより、より多くの企業の業務効率化とDX推進に貢献出来るものと確信しております。

弊社は、今後も伊藤忠テクノソリューションズ株式会社と共に当社デジタル事業群(DX関連の幅広い機能を持つ複数の企業)との連携を強化し、マーケットインの発想のもと、お客様のDXによる効果の最大化に取り組んでまいります。



伊藤忠商事株式会社

情報・金融カンパニー プレジデント 新宮 達史





※ 記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

※ 掲載されている情報は、発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。



以上



伊藤忠テクノソリューションズ株式会社(CTC)

https://www.ctc-g.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/04-12:46)