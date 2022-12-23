［埼玉県ふじみ野市］

ふじみ野市版コミュニティ・スクール地域協働学校



ふじみ野市立上野台小学校では、学校・家庭・地域が連携し、共に子どもたちを育む「共育」を合言葉に、ふじみ野市版コミュニティ・スクール地域協働学校を推進しています。

子どもたちが楽しみながら知識や経験を広げる場として、PTAが中心で、ひかり祭を３年ぶりに実施します。

今回は、PTA会長、地域コーディネーターの呼びかけで、保護者、地域の有志の人たちによるひかり祭実行委員会を立ち上げ、保護者、行政、自治会組織、地域の諸団体、企業などの協力で、さまざまな体験活動を行います。











日時



令和５年1月28日（土）正午～午後３時





場所



ふじみ野市立上野台小学校





内容



・かるた大会（上野台小20周年記念かるたを使用）

・ミニコンサート（保護者・地域の人・教員の有志による演奏、楽器体験）

・Xジャイロ体験（ペットボトルで作成したジャイロを投げて遊ぶ）

・ジャンボシャボン玉体験

・はたらく車の展示（ショベルカー、ダンプカー、消防車、電気自動車、キッチンカー、自衛隊車両など）

・スポーツ体験（野球）

・昔遊び体験

・AEDの使用体験（ASUKAモデル体験）

・おやじの会によるジャンボチャーハン用大型鉄板の展示

※雨天時は、規模を縮小して実施。



参加者



上野台小学校児童（希望者）、ひかり祭実行委員（保護者、PTA、地域の人）、教職員、保護者、地域の人たち





問合せ



学校教育課（電話：049-220-2085）

※17時15分以降は、代表番号（049-261-2611）から内線277へお願いします。



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