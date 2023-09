[熊本県]

2023年9月23日(土・祝)開催



人吉球磨サイクリング倶楽部では、熊本県球磨郡錦町の道の駅「錦」をスタートし、人吉球磨各地に点在するチェックポイントを自転車で巡るモバイルポイントラリー、「復興!日本遺産サイクリング in ひとよし球磨 2023」を9月23日(土・祝)に開催します。







「復興!日本遺産サイクリング in ひとよし球磨 2023」は、人吉・球磨地域の豊かな自然と歴史を感じながら、サイクリングを楽しめるイベントです。日本遺産東コース、日本遺産西コース、山岳コースの3種類のコースがあり、昼食や休憩、回る順番は自由です。参加者には事前にスポット一覧を郵送しますので、巡るコースや食事場所を調べながら、お気に入りのスポットを見つけてください。「人吉球磨観光」アプリを使用したモバイルポイントラリーで10ポイント獲得すれば、ゴール後に豪華景品受け取りのチャンスがあります。

多くのチェックポイントを訪れていただくことで、県内外の皆様に人吉球磨の魅力を感じていただき、令和2年7月豪雨災害からの復興にもつなげていきたいと考えています。



「復興!日本遺産サイクリング in ひとよし球磨 2023」概要





■日時:2023年9月23日(土・祝)

8:00~8:30 受付

8:30~8:50 開会式

9:00~16:00 サイクリング実施

16:00 最終ゴール

※閉会式はありません。各賞等はHPにて後日発表いたします。

■受付場所:道の駅「錦」(熊本県球磨郡錦町一武1544-1)

■定員:300人 ※定員になり次第締め切り

■参加料:[一般(中学生以上)]6,000円 / [小学生]3,000円 ※小学生は、必ず保護者同伴でのエントリーをお願いします。



■申込方法:スポーツエントリー(募集サイト https://www.sportsentry.ne.jp/event/t/92604 )から申し込み。

■競技方法:本イベントでは「人吉球磨観光」アプリを使用したモバイルスタンプラリーとなりますので、あらかじめアプリのダウンロードをお願いします。







【ポイントラリーコースについて】

・日本遺産コース

上球磨・中球磨地域を巡る「東コース」と、下球磨地域を巡る「西コース」の2種類があります。

日本遺産に認定された文化財や神社仏閣、各市町村のスポットを巡る、ご家族で気軽に楽しめるコースです。

・山岳コース

山間部のスポットを中心に巡る、人吉球磨の豊かな自然を楽しみながら、本格的な上りを楽しめるコースです。

※チェックポイント場所の詳細は、下記URLをご確認ください。

https://k-c-c.biz/news/%E5%BE%A9%E8%88%88%EF%BC%81%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%81%BA%E7%94%A3%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0_in_%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%82%88%E3%81%97%E7%90%83%E7%A3%A8_2023





【ポイントラリーマップ】

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1uCDgm9hyWVWHvv64QnssZv5UN1NRWXo&usp=sharing

【ルール】

●「人吉球磨観光」アプリの「ポイントラリー」から各コースを選び、スタンプを取得したいスポットのスタンプマークをタッチします。

●スタンプマークが『済』になればポイント取得成功です。

※立ち寄り場所の詳細を開いて所在地をタッチすると、Googleマップが開きます。

※イベント前日までは「テスト用」でアプリに登録してありますので事前にテストされる方はそちらをご利用ください。当日用は、9月23日にアップします。

●10ポイント獲得で、ゴール後に景品の権利が得られます。

●16時までには必ず会場にお戻りください。間に合わなかった場合、ポイントは無効になります。

◆日本遺産コースでエントリーの方

日本遺産東コース、日本遺産西コース、のどちらかを回ります。

10ポイント獲得すればOKですが、獲得点数に応じて賞品もご用意していますので、

たくさんのスポットを回りポイント数を集めてください。

◆山岳コースでエントリーの方山岳コースのみ回れます。

山岳コースに登録されているスポットを回りながら獲得標高を競います。

山岳コースで10ポイント獲得しながら、とにかくたくさん上ってください。

最後にゴール受付で獲得ポイントに加え、獲得標高と走行距離を確認します。

※山岳コースでエントリーの方は、サイクルコンピュータ、獲得標高がわかるもの(スマホでも可)を必ずご準備ください

■主催: 人吉球磨サイクリング倶楽部

■後援: 熊本県/人吉市/錦町/あさぎり町/多良木町/湯前町/ 水上村/相良村/五木村/球磨村/

山江村/一般社団法人 人吉球磨観光地域づくり協議会/一般社団法人 錦まち観光協会/

一般社団法人 人吉温泉観光協会/人吉球磨日本遺産活用協議会/人吉温泉女将の会さくら会/

株式会社アイロード/株式会社球磨サイクルセンター



人吉球磨地域について





熊本県南部に位置する人吉・球磨地域は、九州山地に囲まれた盆地の真ん中を、日本三大急流の球磨川が流れる自然豊かな地域です。

また、「相良700年が生んだ保守と進取の文化~日本でもっとも豊かな隠れ里-人吉球磨~」として「日本遺産」に認定されており、古い仏像や建物などが数多く残っています。冬は朝方には霧が立ち込め幻想的な風景を作りあげます。



