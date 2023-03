[株式会社ニーズウェル]

IT 人材不在の中小企業にもっと使っていただけるサービスへ



株式会社ニーズウェル(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 船津 浩三)は、2023年3月1日よりITヘルプデスクサービス「N ヘルプ」のサービスを拡充いたしましたのでお知らせします。

これまで「Nヘルプ」は月額3万円で問い合わせ件数無制限のノーマルプランのみを提供しておりましたが、コストを抑えてより手軽に利用できるプランとして、新たに月額1万円で10件までの問い合わせが可能な「ライトプラン」の提供を開始しました。





1. N ヘルプについて

中小企業においては IT人材が不在で、システム障害や社内からの問い合わせに十分に対応できず、業務に支障をきたすことが起こりがちです。

これらの課題を解決するため、ニーズウェルでは、社内システムの運用・保守や、システム及び一般的な文書作成・表計算・プレゼンテーションソフト等の利用をサポートするヘルプデスク機能を担う IT ヘルプデスクサービス「N ヘルプ」を提供しています。





2. 新サービスの内容

コストを抑えてより手軽に利用したいというお客さまのご要望に応え、月額1万円で10件までの問い合わせが可能な「ライトプラン」※を新設しました。

簡単なヘルプデスクの問い合わせは自社内で対応し、難易度の高いシステム対応や、調査に時間がかかるような問い合わせで月に数回サポートを受けたい場合は「ライトプラン」が便利です。

また、オプションとして、当社のエンジニアが訪問して現地で作業する「現地サポート」もお選びいただけます。

今後も中小企業が本当に頼れる・使える IT ヘルプデスクとしてサービスを提供してまいります。







※ ITヘルプデスクサービス「Nヘルプ」詳細: https://www.needswell.com/service/it-support#a02



3. 提供開始時期 2023 年 3 月 1 日



【会社概要】

会社名:株式会社ニーズウェル

所在地:東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者:代表取締役社長 船津 浩三

設立:1986年10月

URL:https://www.needswell.com/

事業内容:ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守



【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

その他のお知らせ https://www.needswell.com/news/index



【製品・サービスについてのお問合せ先】ソリューション営業部

sol_nwsales@needswell.com

050-5357-8344(直)



【ニュースリリースについてのお問合せ先】CC室

ir-contact@needswell.com



