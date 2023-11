[株式会社ディスカバリー・ネクスト]

11月24日配開始の「カレーなる休日」、音楽とともに メンバーの演技力炸裂のMVに 話題集中!



ギターで 音楽的な支柱として渋い存在感を放つ諒孟(まさとも)が まさかの主演で 抜群の演技センスを発揮。全員が役者マインドを隠し持っていたことを再発見。ライブの熱気 SNSの好感度急上昇の原点は やはり 彼ら4人の おもしろすぎる人間味だった!







10月からスタートした連続配信も いいよラスト4作目。最後を飾る華麗な?ナンバーが 配信された。

シンプルなギターサウンドながら 日本の良質なロック POP シティミュージックのエッセンスが凝縮された このバンドの信頼できる音楽濃度を示す作品。初期のサニーデイサービス、くるり、さらには はっぴいえんどの香りもしつつ しっかり現代のJROCKの系譜にも位置取りできる 聞き飽きることのない 珠玉の作品。バンドのまたあたらしい立ち位置を示すことになった。インド スリランカ ミャンマー モンゴルなどからの在日外国人たちが笑顔で歌い踊るMVは必見

彼らにとって初のフルアルバムCDが 12月6日に発売となる(配信日は未定)。 未発表曲2曲を含む10曲 すべて 美メロと 心にささるリリックのオンパレード。ライブハウスでの3年間の軌跡と バンド仲間 スタッフと 熟成してきた 本もののバンドのフィーリングに満ちている。

アルバムのリーディングとも言える「最強のぼっち」は FM福岡 FM鹿児島の12月度パワープレイにも選出されhttps://linkcloud.mu/a1612c79た。楽曲評価 ライブの熱気 SNSでの好リアクション と 上昇機運は間違いない。

12月7日 渋谷eggman でのワンマンで その勢いを いかんなく見せてくれるだろう。



カレーなる休日 配信リンク https://linkcloud.mu/a1612c79

MVリンク https://youtu.be/3gz7fH35bf0?si=XTUG7V2CgwAk4Fhq



フルアルバムCD 「MISFIT」 12月6日 全国CDショップにて発売 2500円(税込み)



ライブ情報



2023/12/07 (Thu)



1st full album MISFIT リリース記念 one man live ~ARE YOU CRAZY?

VENUE 渋谷eggman

TIME OPEN 19:00/START 19:30

TICKETADV ¥2,500/DOOR ¥3,000(+1D) 学生1,500 ※ 当日受付にて学生証提示(各D別)ACTirienchyDETAIL

チケットは先着順となっておりますのでお早めにGETしてください

irienchyのチケット情報(渋谷・原宿・表参道周辺) - イープラス (eplus.jp)



FM福岡にえ レギュラー番組 好評オンエア中 宮原颯と小川紘輔の、まだ起きとーばい|番組一覧|FM FUKUOKA (エフエム福岡)



More info irienchy official website











企業プレスリリース詳細へ (2023/11/25-16:16)