[株式会社ジュウロクホウイ]

12月7日(水)、本日より順次発売開始!



株式会社ジュロクホウイ(本社:東京都千代田区、代表取締役:赤松 武雄)は、カワサキモータース株式会社監修のもと、Kawasaki往年の名車達のエンブレムを重厚なメタル素材で精巧に再現したキーホルダ―を、本日より順次、一般小売店カプセルトイ売場(通称:ガチャガチャ)にて発売開始。

こちらの商品は株式会社トイズキャビン(本社:静岡県葵区、代表取締役:山西 秀晃)が販売を担当。









■商品詳細

好評の“メタルキーホルダーシリーズ”にモーターサイクル(2輪車)が初登場!記念すべき第一弾はライダー憧れのブランド「Kawasaki」。

ラインナップは「タンクエンブレムクラシック」、「KH400エンブレム」、「750-SS(MACH)エンブレム」、「900super4(Z1)エンブレム」「Ninjaブランドエンブレム」「GPz900Rエンブレム」の全6種類。(裏面にKawasakiオフィシャルライセンス文字刻印)



■商品情報

▼Kawasakiモーターサイクルエンブレム メタルキーホルダーコレクション

全6種類/各500円(税込み)/素材:亜鉛合金、鉄/サイズ:約45~55mm(※各形状によって異なります)

■ジュウロクホウイについて

スタイリッシュなスポーツカー、 プロのアスリート、アニメや映画に出てくる ヒーローやキャラクター達……。 そんなホビーやエンターテインメントに あこがれた人物・モノをカタチにする会社です。





会社名 :株式会社ジュウロクホウイ

代表者 :代表取締役 赤松 武雄(あかまつ たけお)

本社 :東京都千代田区外神田三丁目16番12号 アキバCOビル2F

設立 :2016年11月 (株)グッドスマイルカンパニー子会社

事業内容:

玩具・フィギュア・グッズの企画、開発、製造、販売

玩具・フィギュア・グッズの宣伝・販売コンサルティング、業務代行

玩具・フィギュア・グッズのパッケージ・広告デザイン、Webデザイン請負業務



