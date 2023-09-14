［日本酒造組合中央会］

10月1日（日）は『日本酒の日』。この日は、一斉乾杯イベントなど各地で日本酒イベントが開催されます。



10月の全国各地で行われる日本酒イベントをご紹介します。







全国約1,700の酒類(日本酒、本格焼酎・泡盛、本みりん)メーカーが所属する日本酒業界最大の団体である日本酒造組合中央会（以下、中央会）は、都内や各地方で開催される日本酒に関するイベントやトピックスを発信しております。



日本酒と触れ合う機会を多くの方に知っていただくことを目的とした「日本酒イベントカレンダー 2023年10月版」は、下記の通りです。



※詳細については、各イベントの主催者にお問い合わせください。



豊の国地酒昼会・全国一斉日本酒で乾杯!

【場所】JR大分駅前広場（府内中央口）大分県大分市末広町１-１

【日時】9月30日（土）・10月1日（日） 10:00～１７：００

【主催】大分県酒造組合

【公式HP】https://oita-sake.or.jp/

【内容】10月1日の「日本酒の日」に一斉乾杯を実施。会場は日本酒ブースを出展し、大分県産清酒の展示・試飲会を実施。大分のお酒と料理を楽しんでもらう。

【料金】2,000円(税込)

【お問い合わせ】TEL： 097-543-9901（大分県酒造組合）



清酒発祥の地伊丹「10月1日全国一斉 日本酒で乾杯!2023」

【場 所】白雪ブルワリービレッジ長寿蔵駐車場レストラン２階ギャラリー 兵庫県伊丹市中央3-4-15

【日時】10月1日(日) 12:00～18:00

【主催】伊丹酒造組合

【公式HP】http://itamisake-kma.jp/

【内容】10月1日の日本酒の日に16時から鏡開き。鏡開き先着100名様にオリジナル木桝(15時整理券配布)をプレゼントいたします。伊丹酒造組合蔵元のきき酒キットの販売なども実施。

【料金】入場無料

【お問い合わせ】TEL: 072-770-2200（伊丹酒造組合）



奈良酒 世界遺産で乾杯

【場所】 第1部 金峯山寺 奈良県吉野郡吉野町吉野山/第2部 奈良公園バスターミナル 屋上 奈良県奈良市登大路町76

【日時】10月１日（日） 第1部・10：00～12：00/第2部・15:00～16:00

【主催】奈良県酒造組合

【公式HP】https://yamato-umazake.com/

【内容】日本酒の聖地・奈良。世界遺産の金峯山寺と世界遺産が見わたせる奈良公園バスターミナル屋上で、一斉 乾杯イベント、振る舞い酒を行います。

【料金】入場無料

【お問い合わせ】TEL:0745-51-3388 （奈良県酒造組合）



滋賀地酒の祭典IN大津2023

【場所】びわ湖大津プリンスホテル 滋賀県大津市におの浜４丁目７−７

【日時】１０月1日(日) 第1部・12：00～14：15/第2部・14:45～17:00

【主 催】滋賀県酒造組合

【公式HP】https://shiga-jizake.net/

【内 容】滋賀県酒造組合に加盟する31蔵の酒蔵が大集合。滋賀酒と呼ばれる個性豊かな日本酒をメインにお楽しみいただけます。各蔵ごとにブースを設け、200 種類以上の地酒を試飲ができる県内31蔵きき酒会、また、滋賀の地酒大即売会も開催。

【チケット】前売3,000円（税込） 当日3,500円（税込）各回定員700名 ※会場内キャッスレス決済 チケット購入 https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/0222df6s0h731.html

【お問い合わせ】TEL: 077-522-3070（滋賀県酒造組合）





2023秋田の日本酒で乾杯！イベント「秋田の酒を楽しむ会」

【場所】秋田駅西口前広場 秋田県秋田市中通２-９

【日時】１０月1日(日) 第1部・11:00～13:30（受付開始 10:20）/第2部・14:30～17:00(受付開始 13:50)

【主催】秋田県酒造協同組合

【公式HP】 https://www.osake.or.jp/info/220825.html

【内容】日本酒の日の全国一斉乾杯！に合わせ、秋田の日本酒で乾杯イベントを開催。キッチンカーでフードも楽しめます。

【料金】前売・当日共に3,500円（税込） チケット購入https://eplus.jp/sf/detail/3932200001-P0030001

※当日券は無くなり次第終了

※前売りチケット購入には当日特典のプレゼントあり

【お問い合わせ】TEL: 018-863-6455（秋田県酒造協同組合）



全国地酒で乾杯＆全国きき酒選手権大会 青森予選会

【場所】八戸まちなか広場「マチニワ」 青森県八戸市三日町２１−１

【日時】１０月1日(日) 全国きき酒選手権予選会 16：00～17：00（受付 15：30～16：00）/全国地酒で乾杯 17:30～20:00

【主催】青森県酒造組合

【公式HP】http://www.aomori-sake.or.jp/

【内容】日本酒の日に青森の地酒で乾杯イベントを開催。東京会場他、東北５県の会場をオンラインでつなぎ、一斉乾杯も行う。全国きき酒選手権大会の青森予選会も開催。

【料金】全国きき酒選手権 参加費無料/全国地酒で乾杯 前売2,000円（税込）11枚綴り 当日2,000円（税込） 10枚綴り

【お問い合わせ】TEL: 017-764-0040（青森県酒造組合）



地酒まつりin沼津

【場所】キラメッセぬまづ 多目的ホール 静岡県沼津市大手町１-１-４

【日時】１０月1日(日) 14：00～15：30（受付13：00）

【主催】静岡県酒造組合

【公式HP】https://www.shizuoka-sake.jp/

【内容】年毎に静岡県の東・中・西部で巡回開催される『静岡県地酒まつり』。34回目となる今年は沼津で開催。静岡県内各蔵元ブースにて無料試飲。おつまみ・お料理は会場内キャッシュオンにて販売。

【料金】前売2,500円（税込） 当日3,000円（税込） チケット購入https://eplus.jp/sf/detail/3901930001-P0030001P021001

【お問い合わせ】TEL: 054-255-3082（静岡県酒造組合）



バッカスとやま2023

【場所】 富山駅南北自由通路 及び 南口駅前広場 富山市明輪町1-225

【日時】10月1日（日）12:00～16:00

【主催】 富山県酒造組合

【公式HP】 https://www.toyama-sake.or.jp/

【内容】 日本酒の日の全国一斉乾杯 ! と同時に次のイベントを開催。「富山の地酒」の試飲ブースや地場産食材を使ったオリジナルメニュー(12飲食店参加)提供。

【料金】入場無料

【お問い合わせ】TEL:076-425-1851（富山県酒造組合）



広島の酒で乾杯！第17回 広島の酒祭り

【場所】エキキターレ 広島県広島市東区二葉の里３-５-７

【日時】10月1日（日） 13:00～17:00

【主催】広島県酒造組合

【公式HP】 http://hirosake.or.jp/

【内容】10月1日の日本酒の日に広島の蔵元が集まり試飲イベントを実施。EXILEの橘ケンチさんと蔵元との広島の日本酒トークセッションも。

【料金】5杯券1,500円(税込) カープ坊やおちょこセット 5杯券2,000円（税込）

※チケットは当日販売のみ

【お問い合わせ】TEL: 082-221-9338（広島県酒造組合）



第15回さぬきの酒PR大作戦 さぬきの酒で乾杯！

【場所】さぬきの酒で乾杯！ 丸亀町壱番館前ドーム広場 香川県高松市丸亀町１−１/ 全国きき酒選手権大会香川県予選 丸亀町レッツホール・カルチャールーム 香川県高松市丸亀町１−１−高松 壱番街東館 4階

【日時】10月1日（日） さぬきの酒で乾杯！ 17:00～19:00/全国きき酒選手権大会 香川県予選 15:00～17:00

【主催】香川県酒造組合

【公式HP】 https://sanuki-sake.com/

【内容】日本酒の日に香川県産日本酒の試飲会を実施し、18時に一斉乾杯を行う。丸亀町レッツホール・カルチャールームにおいて、全国きき酒選手権大会香川県予選も実施。

【料金】全国きき酒選手権大会香川県予選 無料 ※要事前申込 9/22締切/さぬきの酒で乾杯！1,000円(税込) ※試飲券(6枚+にこ猪口付）

【お問い合わせ】TEL:087-821-3669（香川県酒造組合）



阿波の酒で乾杯! 2023「第23回徳島の酒と肴を楽しむ夕べ」/「第36回徳島県きき酒競技会」

【場所】JRホテルクレメント徳島 徳島市寺島本町西1-61

【日時】10月1日（日） 第36回徳島県きき酒競技会 13:30～16:30/第23回徳島の酒と肴を楽しむ夕べ 17:30～20:00

【主催】徳島県酒造組合

【公式HP】 https://tokushimasake.com/

【内容】徳島県内各地のおいしいお酒と料理で秋の夕べを楽しんでください。阿波十割認定酒やLED夢酵母を使用したお酒も登場します。アトラクションや豪華な景品の当たる福引もあります。また、全国きき酒選手権大会への代表選手選考会も行われます。

【チケット】5,000円（税込） 定員130名 チケット購入 https://eplus.jp/sf/detail/3949250001 ※定員になり次第、募集終了

【お問い合わせ】TEL: 088-678-2251（徳島県酒造組合）



土佐酒で乾杯! リアル＆オンラインでNAKAMAぜよ!

【場所】ザ クラウンパレス新阪急高知 高知県高知市本町4-2-50

【日時】10月1日（日） 18:30～20:00(受付18:00)

【主催】高知県酒造組合

【公式HP】https://www.kbiz.or.jp/kumiai/sake/

【内容】全国一斉日本酒で乾杯イベントに併せ、土佐酒ブランドコンセプト「TOSASAKENAKAMA」をテーマとして開催。オンライン酒場「酔うちゅ部」（https://youtu-bu.jp）を使ったオンラインでも実施。定員：リアル参加 200名。オンライン参加38名

【料金】リアル参加：５,500円（税込）オンライン参加：無料（但し土佐酒を用意しての参加が条件。要予約）

【お申込み】リアル、オンライン共に、高知県酒造組合（TEL: 088-823-3558 FAX：088-823-3559 E-mail：sakagura@io.ocn.ne.jp）及び土佐酒蔵元各社に予約申込をお願いします。（お名前・参加人数・ご連絡先）ご予約後、参加費のご入金（現金、振込）確認をもって申込確定とさせていただきます。お振込の場合は、ご予約時振込先をお知らせします。尚、オンライン会場にお申込いただいた方には後日URLと入室に必要な「合い言葉」を連絡させていただきますので、メールアドレスをご連絡ください。

【お問い合わせ】TEL: 088-823-3558（高知県酒造組合）



愛媛の日本酒で乾杯! ほろよいフェスタ2023

【場所】城山公園内やすらぎ広場 愛媛県松山市丸之内5

【日時】10月５日（火） 19:00～ (受付 18:00～)

【主催】愛媛県酒造組合

【公式HP】https://www.ehime-syuzou.com/

【内容】会場内に愛媛県の食材を使った愛媛のうまいもん屋台が20店出店。また、愛媛18の蔵元が出店します。今春販売の「愛媛さくらひめシリーズ」のブースも登場します。

【料金】前売 5,000円（税込） 当日6,000（税込） ※当日のみ使用できる金券付 チケット購入 https://eplus.jp/sf/detail/3953880001-P0030001P021001?P1=1221

【お問い合わせ】TEL: 089-913-8030（愛媛県酒造組合）





第55回 土佐はし拳全日本選手権

【場所】ザクラウンパレス新阪急高知 高知県高知市本町4-2-50

【日時】10月6日（金） 13:00～17:30（予定）（受付 12:00～13:00）

【主催】高知県酒造組合

【公式HP】https://www.kbiz.or.jp/kumiai/sake/nakama/

【内容】「はし拳」は、土佐独特のお座敷芸（競技）として、土佐一円で行われ、高知県の無形文化財的な民衆娯楽として愛されており、毎年１０月に「土佐はし拳全日本選手権」を開催しております。土佐の酒文化を是非体験してください。

【料金】3,000円（税込）/1名 ※清酒300ml １本、ちくわ付。大会当日受付にて （申込は必ず３名1組でお願いします。個人戦のみの参加はできません）

【お申込み】高知県酒造組合内 土佐はし拳大会 係 FAX:088(823)3559

【お問い合わせ】TEL: 088-823-3558（高知県酒造組合）



千葉の酒フェスタ2023

【場所】東京ベイ幕張ホール千葉県千葉市美浜区ひび野2-3

【日時】10月7日（土）第1部・14:30～16:30(受付開始 14:15）/第2部・17:30～19:30（受付開始 17:15）

【主催】千葉県酒造組合

【公式HP】https://chiba-sake.jp/

【内容】千葉の１７酒蔵の地酒100種類以上を味わえる、年に1度の大試飲会です。蔵元と話しながら個性豊か「千葉の日本酒」をじっくり味わっていただけます。

【料金】前売3,000円 定員各回400名 ※当日券の販売はありません

【お問い合わせ】TEL: 043-222-0686（千葉県酒造組合）



大阪地酒・船場バルフェスタ2023

【場所】船場センタービル10号館地下1階 大阪府大阪市中央区船場中央４-1-10

【日時】10月7日（土） 15:00～ ※各店舗のお酒がなくなり次第終了

【主催】大阪府酒造組合

【公式HP】https://semba-cb.jp/news/7287/

【内容】大阪の酒蔵のお酒と、10号館地下1階飲食街各店自慢の逸品をセットにしたコラボメニューをたのしめます。

【料金】前売1,800円（税込） 当日2,000円（税込） チケット購入 大阪府酒造組合・酒蔵・船場センタービル１０号館地下１階飲食店

【お問い合わせ】TEL: 06-4792-8533（大阪府酒造組合）



石川の地酒と美食の祭典サケマルシェ2023

【場所】石川県政記念 しいのき迎賓館 金沢市広坂２-１-１

【日時】10月7日（土）・ 8日（日） 10:30～17:30

【主催】サケマルシェ実行委員会（石川県酒造組合連合会内）

【公式HP】 https://sakemarche.jp/

【内容】日本酒とあらゆるジャンルの食事とのペアリングを知ってもらう体感イベント。和食やフレンチ等各ジャンルの名店と石川の地酒のマリアージュを楽しんでもらう。今年は、文化庁による国民文化祭「石川百万石文化祭2023」公式プレイベントとして、２日間開催。

【料金】前売3,500円 当日4,000円 飲食用チケット22枚綴り（グラス付き） チケットぴあ・eプラスで購入可

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2329784 https://eplus.jp/sf/detail/3930220001-P0030001P021001?P1=1221

【お問い合わせ】TEL: 076-251-2115 （石川県酒造組合連合会）



2023群馬の地酒×ザスパクサツ群馬酒祭

【場所】正田醤油スタジアム群馬 群馬県前橋市敷島町６６

【日時】10月8日

【主催】群馬県酒造協同組合

【公式HP】https://www.gunma-sake.or.jp/

【内容】ザスパクサツ群馬の正田醤油スタジアム群馬で開催されるJ2リーグ公式戦にブース出展。

【料金】別途観戦チケット代がかかります。

【お問い合わせ】TEL: 027-261-3131（群馬県酒造協同組合）



しまねの地酒フェアin東京

【場所】東京交通会館12階 カトレアサロンA 東京都千代田区有楽町2-10-1

【日時】10月9日（月・祝） 業界関係者 12：30～14：30（受付14：00まで）/一般 15：00～17：00（受付16：30まで）

【主催】島根県酒造組合

【公式HP】https://shimane-sake.or.jp/

【内容】日本酒発祥の地しまねの地酒が一堂に集まります。蔵元、造り手が立つブースも多く、お酒を飲みながら造りの話など直接話ができることも楽しみのひとつです。LINE友だち登録者限定 先着80名プレゼントあり。

【料金】業界関係者 1,000円（税込） 一般 2,000円（税込）

【お問い合わせ】TEL:0852-26-5595（島根県酒造組合）



しまねの地酒フェアin松江

【場所】松江城 馬溜跡 島根県松江市殿町1-5

【日時】1０月１４日（土） 16：00～19：00（受付18：30まで）

【主催】島根県酒造組合

【公式HP】https://shimane-sake.or.jp/

【内容】島根でいちばん大きな酒祭り「しまねの地酒フェアin松江」を開催。当日は蔵元が 立つブースも多く、こんなに多くの種類を味わって頂ける機会はこの地酒フェアならでは。日本酒発祥の地、島根の蔵元の自慢の酒、上質の酒を是非味わってください。LINE友だち登録者限定 先着80名プレゼントあり。

【料金】2,000円（税込）

【お問い合わせ】TEL: 0852-26-5595（島根県酒造組合）



秋酒祭 岐阜 ～岐阜の地酒に酔う2023～

【場所】金公園 岐阜県岐阜市金町５-７

【日時】1０月28日（土） 11:00～19:00/29日（日） 11:00～18:30

【主催】岐阜県酒造組合連合会・ZIP-FM

【公式HP】https://zip-fm.co.jp/akizake_gifu23/

【内容】お待たせしました！岐阜の地酒に酔うイベント復活します。初の屋外開催です。北アルプスや伊吹山・恵那山ら山々の雪解け水が、長良川・飛騨川・木曽川・揖斐川など豊かな水量の河川を生み出し、この清流からの伏流水が、おいしいお酒を生み出している岐阜県の地酒。岐阜のお酒を五感で楽しみ、秋の訪れを感じながら地酒の魅力に浸ってください。

【料金】前売3,000円(税込) ※9月30日（土）10:00より販売 当日3,500円（税込）

【お問い合わせ】TEL: 058-201-6001（岐阜県酒造組合連合会）



企業プレスリリース詳細へ （2023/09/14-20:16）