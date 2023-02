[千島土地株式会社]

千島土地株式会社(大阪市住之江区)は、かつて造船業で栄え、現在はアートのまちをして知られる北加賀屋の歴史・文化を感じる文化住宅の一棟を再生するプロジェクトに取り組んでいます。入居者を先に決定し、各々のニーズに合わせてリノベーションする「ネオカスタム賃貸」という手法で実施し、入居者の北加賀屋での活動を応援するものです。

この度、第一弾入居者が決定し、空き区画の二次募集を開始いたしました。北加賀屋で挑戦したい方、是非ご応募ください。







※【ネオカスタム賃貸】とは?

一般的には老朽化した物件をリノベーションする際、事前に設計・改修が行われ、整った状態のものを流通させますが、ネオカスタム賃貸は入居者を改修前に募集・決定し、プランニングから参加いただくことで、入居者に合わせた設計・改修を貸主の修繕予算内で実現する仕組みです。





第一弾入居者が決定



一次募集の選考を経て、一般社団法人NIMO ALCAMOの入居が決定しました。当物件でチャイ工房を営業し、共用部の管理を含んだ施設運営を担当します。

一般社団法人NIMO ALCAMO、企画・設計・施工を担当する株式会社POS建築観察設計研究所、当社の3社が共同しプロジェクトを進行して参ります。



■第一弾入居者からのメッセージ■

一般社団法人NIMO ALCAMO代表理事 古市邦人





新しいワークルールの職場をつくるプロジェクトとして、一般社団法人NIMO ALCAMOが立ち上げるチャイのブランド「Talk with _ 」の工房を当物件で営業します。「休息」をコンセプトにしたチャイ「Talk with _ 」は、仕事を休んでいる人が少しずつ働きなおしていくような場でもあります。店で働く人は、どんな土地で、どんな店で働いて欲しいだろうか。それを考えたときに、北加賀屋という地域の資源の多さなど街の魅力も決め手でした。二次募集でお越しいただく皆様と協力し、良い施設を一緒作っていきたいと思っています。



~「Talk with _ 」のクラファンディングを実施中です~

「働きたいのに働けない」を無くす、チャイのギフトブランドの立ち上げ

募集期間:2023/2/23(木)23:00まで(All or Nothing形式)

https://readyfor.jp/projects/nimoalcamo



■トークイベント アーカイブ配信中■





本二次募集に向け開催した、トークイベントのアーカイブ動画をYouTubeにてご覧いただけます。



北加賀屋へチャイ屋の出店を決めた話と、隣で店を始める仲間を集めている話。

登壇:古市邦人(一般社団法人NIMO ALCAMO代表理事)、丸山僚介(式会社POS建築観察設計研究所)、福元 貴美子(千島土地株式会社)

視聴URL: https://www.youtube.com/watch?v=dIgI_xhGzz0





入居者二次募集概要







本物件の1階テナントで商いをされたい方を募集します。

募集は2023年3月31日(金)まで。北加賀屋で挑戦したい方、是非ご応募ください。







募集業種:1.パン屋、2.コワーキングスペース運営、3.小商い(フリー提案)

募集区画:1階テナント(飲食、物販、コワーキング、工房、他)

区画A...30平方メートル 程度+共用部

区画B...15平方メートル 程度+共用部

※区画は暫定です。ご希望に合わせて区分けかたを調整します。

募集期間:2023年2月21日(火)~3月31日(金)

申込方法:エントリーフォームより応募表明をお願いいたします。 ※選考審査あり

https://forms.gle/RfNn2uQQeu4KnKMA9

事業主・貸主 :千島土地株式会社

企画・設計・施工:株式会社POS 建築観察設計研究所



その他詳細は、つくる不動産WEBサイトをご確認ください。

https://chishima-foundation.com/real-estate/neocustomkitakagaya







対象物件概要



所在地:大阪市住之江区北加賀屋2丁目

建物構造:木造瓦葺2階建

築年:1970年

賃料:坪単価7,200円 ※詳細は占有する広さ、業務内容を考慮の上決定

面積:233.62平方メートル ※延床面積

保証料:賃料の12ヵ月分 ※3回の分割払い可能(半年ずつ支払い)

共益費:金額はプランニングにより決定











入居希望者向け物件見学



募集期間に合わせ、対象物件となる文化住宅をご見学いただけます。ご見学の際、プロジェクトおよび募集要項をご説明いたしますので、本物件の可能性を感じていただければ幸いです。



<申込方法>

ご参加希望の方は下記メールアドレス宛に1.代表者氏名、2.ご案内希望日時(平日:10:00~17:00 1時間程度)、3.参加人数 を明記の上、お送り下さい。

メールアドレス: k.fukumoto@chishimatochi.com(担当:千島土地(株) 福元)





プロジェクトメンバー



■株式会社POS建築観察設計研究所

「POS」は「POWER OF SITE」の頭文字。「場所の力・現場の力」の意味を持つ。空間だけではなく都市、街、地域をつぶさに観察し、設計・施工に反映させることで“場”の力を活性化させるモノづくり・コトづくりに取り組む。大阪・此花区梅香に拠点を持ち、建築だけではなく、エリアデベロップ、アーティストやクリエイターの活動サポート、地域活動への参加など、まちに根ざした活動も積極的に続けている。モトタバコヤ/2022、デザイン・クリエイティブセンター神戸(KIITO):ENTRANCE・300/施工/2021、小さなお店KIKI/設計・施工/2021、吹上の森:三田店・森のfumo店/設計・施工/2020、十五番カフェ/設計・施工/2020、森とリル/施工/2019、APartMENT/施工/2018、NO PROBLEM展/設計・施工/2017、MONTO TABLE/施工/2016



■一般社団法人NIMO ALCAMO

山坂神社まえの参道にあるカレー屋「nimo alcamo」など運営。「しごとの間借りプロジェクト」という、休職中・離職中の方が間借りで専門店を立ち上げるプロジェクトも行っています。

https://nimoalcamo.com/



■千島土地株式会社

江戸時代から続く大阪の商家・芝川家により、芝川家の所有地を引き継ぐ形で明治45年に株式会社として設立。以降、所有地の賃貸を事業の主軸としつつ、近年は航空機リース事業のほか、海外不動産や海外オルタナティブ資産への投資事業といったグローバルなビジネスも手掛ける。2000年半ば頃から、船場地区や大阪市住之江区北加賀屋で所有地や所有物件を活用したまちづくり活動に取り組み、2011年には、大阪の芸術・文化活動の支援を目的とする(一財)おおさか創造千島財団を設立。地域の活性化に向け、様々な活動を行っている。

https://www.chishimatochi.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/21-20:46)