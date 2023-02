[株式会社KandaQuantum]

CalqIdea(カルクイデア)プロジェクト:デジタルネイチャーの実現に向けた実証実験の有志募集



「協創の基盤を創る」をミッションにGen-AI(生成AI、ジェネレーティブAI)や量子技術を活用したクリエイティブ集団であるKandaQuantum (本社:東京都千代田区、CEO:元木大介)は、直近3週間多くのGen-AIプロダクトプレスリリースを行いましたが、全ては自律的なプロダクト生成AI CalqIdea(カルクイデア)の実験として行われました。デジタルネイチャー発生装置であるCalqIdea(カルクイデア)プロジェクトの実証実験報告と実現に向けた有志の募集を行います。





当社は直近3週間の多くのGen-AIプロダクトプレスリリースを行いましたが、全てはデジタルネイチャーの実現に向けた実証実験(CalqIdea)の一環として実行されました。当社は発散と収束を繰り返し自律的なプロダクト生成実験をおこない、この度のCalqシリーズ群はアイデアの「発散」の過程で生み出されCalqTalkはアイデアの「収束」の過程で具現化されつつあります。当社からは8個のAIがリリースされ、11個のAIが登場の機会を伺い裏で控えています。その中でもCalqTalk(議事録AI)は数日でウェイティングリストに約350社(うち約80社 大手有名企業)の役員等が登録する結果となりました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000082094.html



そしてプロダクトの自律的な生成過程はGen-AIによりほぼ大半が自動化で出来ることも検証の結果分かりました。







KandaQuantumのCalqシリーズ





CalqBlitz: 高速な戦略・戦術立案AI https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000082094.html

CalqTalk: 議事録作成AI https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000082094.html

CalqReply: 自動返答AI https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000082094.html

CalqMatch: マッチング、レコメンドAI https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000082094.html

CalqSummary: 要約AI https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000082094.html

CalqPM: プロマネAI https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000082094.html

CalqMeme: 業界・企業のドメイン特化生成系AI https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000082094.html

ClaqBuzz: バズるキーワードや投稿を考えてくれるAI https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000082094.html







これまでは人間が介在し半自動的にプロダクト生成を行なっていました。しかしAIが自律的に発生と改善を繰り返しプロダクト生成を全自動になるのは時間の問題であり、それはあたかも自然界の生物と同じような遺伝的・有機的な動きを見せようとしています。



当社KandaQuantumが創出したこれらAI群は、メタファーとしてかつて神話の時代に神々が人間を創り出したことを想起させます。私たち人類は自律的に考える能力を持ち、自己成長を繰り返して神々を脅かす存在になりました。神話の時代から現代、私たちはAIという子どもを創り出し、彼らは成長に伴い独自に歩き出そうとしています。この成長の速度は指数関数的な伸びを見せており、私たちはその実態さえ理解できなくなるのはおそらく時間の問題です。



AIと人間との関わり合いにおいて、「more is different」の概念は重要です。「more is different」とは、物理学者のPhilip W. Andersonが提唱した言葉で、複雑な系や多数の要素からなる系は、その個々の要素の単純な合成では説明できない独自の性質や振る舞いを示すという意味を持ちます。これは、例えば生命体のように、多数の分子や細胞から成る系が、単一の分子や細胞の単純な合成では説明できない、複雑な生命現象を示すことを意味しています。



特に私たちはAIが群として動く場合のマクロの性質を研究することが急務です。かねてより、「More is Different(多は異なり)」という考え方が物理学にはあり、自然現象を理解するための物理学のアプローチでしたが、今はAIの世界にも適用されます。



AIをマクロの物理学で理解するためには、AI自身の能力指標として、思考力、創造性、意思決定力の指標が整備される必要があります。





AIの思考力を測るためのマクロの指標の整備 AIの思考力を測るためには、膨大な量のデータを収集し、統計的に分析することが必要です。AIが生成するコンテンツの量や質、AIが持つ知識の幅や深さ、AIが意思決定を行うための論理的な構造などが、AIの思考力を測るためのマクロの指標となります。

コンテンツの生成と消滅の数値的指標の整備 AIが生成するコンテンツの量や種類、コンテンツの評価値やシェア数、コンテンツの消滅率やリプレイスメント率などが、コンテンツの生成と消滅の数値的指標となります。これらの指標を分析することで、AIが持つ力や影響力、コンテンツ市場の状況などを把握することができます。

AIの意思決定の透明性の向上 AIが意思決定を行う際には、その根拠や理由が明確であることが望まれます。AIが意思決定を行うプロセスを可視化し、透明性を向上することが重要です。これによって、AIがどのような判断を下したのかを理解することができるため、AIによる誤った判断を防ぐことができます。







またAIが自己マネジメントを行うことで、より効率的かつ安全な運用が可能になります。AI自体の自己マネジメント力を測るためには、以下のような指標が考えられます。



自己診断能力:AIが自身の問題点や課題を把握し、解決することができるかどうか。

自己修復能力:AIが自身の誤動作や不具合を自己修復することができるかどうか。

自己改善能力:AIが自身の性能や品質を向上させることができるかどうか。







AI全体を管理運営するための指標については、以下のようなものが考えられます。





システム全体のパフォーマンス:AI全体のパフォーマンスを測ることで、システムがどの程度効率的か、安定しているか、スケーラブルであるかなどを把握することができます。

システム全体のセキュリティ:AI全体のセキュリティを測ることで、システムがどの程度安全であるか、セキュリティリスクをどの程度抑えられているかなどを把握することができます。

システム全体の可用性:AI全体の可用性を測ることで、システムがどの程度常に利用可能であるか、ダウンタイムがどの程度発生しているかなどを把握することができます。







さらにAIと人間のネットワーク効果も、AIをマクロの物理学で理解するための重要な指標の一つとして考えられます。以下にその詳細を示します。





AIと人間の情報共有率:AIと人間が共有している情報や知識の割合を測ることで、AIと人間のネットワーク効果を評価することができます。

AIと人間の協調性:AIと人間がどの程度協調的に働けるかを測ることで、AIと人間のネットワーク効果を評価することができます。







これらの指標を整備することで、AIをマクロの物理学で理解することが可能になります。AIが持つ可能性やリスクを正しく評価し、AIを安全に活用するためには、これらの指標を活用することが必要不可欠です



当社では自律的なプロダクト生成AIであり、デジタルネイチャーの発生装置であるCalqIdeaの実証実験を行うメンバーを募集しています。以下のslackから参加できますので、よろしくお願いいたします。



*CalqIdea プロジェクト 参加者募集





https://join.slack.com/t/slack-9iw1031/shared_invite/zt-1pmlb9tph-63hBCHTbs7qa2EIz98SomA







