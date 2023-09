[Cake with]

カラフルでパワフルなNICOが考案するハロウィンケーキは公式サイトにて2023年10月1日(日)~10月31日(火)の期間限定販売!



株式会社ワインライスが運営する「自分だけのケーキをプロデュース」できるWEBサイト「Cake with」は、 話題の原宿を拠点とする「NEOデコラ会」主催NICO とのコラボレーションケーキを2023年10月1日(日)~10月31日(火)の期間限定でCake with公式オンラインショップ(https://cakewith.jp/)にて販売いたします。







【NICO × Cake with】商品紹介





【コラボレーションケーキ Cake with "kawaii Halloween"】

販売期間:2023年10月1日(日)~10月31日(火)





【 Cake with kawaii Halloween "dream" 商品詳細】

販売ページ:https://cakewith.jp/product/2309cake01

販売価格:7500(税込)

サイズ:5号(直径15cm)

スポンジの中のフルーツ:いちご

洋酒(アルコール)ありシロップ使用

甘さ控えめの生クリームに、缶詰のさくらんぼといちごの甘さが丁度良くマッチした味になっています。

※オリジナル商品の為サイズや形、カラーの変更は承ることができません











【Cake with kawaii Halloween "midnight" 商品詳細】

販売ページ:https://cakewith.jp/product/2309cake02

販売価格:7500(税込)

サイズ:5号(直径15cm)

スポンジの中のフルーツ:いちご

洋酒(アルコール)ありシロップ使用

甘さ控えめの生クリームに、缶詰のさくらんぼといちごの甘さが丁度良くマッチした味になっています。

※オリジナル商品の為サイズや形、カラーの変更は承ることができません



NICO について













月に1度「NEOデコラ会 」という日本から原宿ファッションを無くさないためにをモットーにした原宿カルチャーイベントを主催、運営。

原宿カルチャーの最先端ファッションを発信しています。

Link:https://lit.link/Twinklepink



Cake with(ケーキ ウィズ)について









Cake withは2021年8月にサービスを開始した「自分だけのケーキをプロデュース」できるWEBサイトです。

デザインパターンは7万×24色!自宅のPCやスマホから公式サイトへアクセスし、選択肢を選ぶたびに変化するイラストを確認しながら誰でも簡単にケーキのデザインをカスタマイズ&ご注文いただけるシステムです。

ご注文いただいたケーキは、新宿店舗受取(冷蔵)・全国配送(冷凍)に対応。甘さ控えめの生クリームのケーキはパティシエがひとつひとつ心を込めてお作りしております。

ブランド名は、Cake with [happy] [lucky] [dream] [magic]など、ケーキと同じくお客様がオリジナルの名前をつけることができる仕様でケーキを贈る人、贈られる人にとってトクベツな体験を提供する姿勢を表現しています。



“夢を叶えるケーキ屋さん”をコンセプトとし、お客様の夢を叶えると共に、働くパティシエの労働環境の改善にも取り組んでいます。女の子がなりたい職業No.1と言われる「パティシエ」を、女性が長く続けることができるディーセントワーク(働きがいのある人間らしい仕事)に。という目標を掲げ、長時間・重労働などの撤廃を通して女性のエンパワーメントを促進し、社会への貢献を目指します。







Cake with(ケーキ ウィズ)

Web site:https://cakewith.jp

Instagram:https://www.instagram.com/cakewith_tokyo

Twitter: https://twitter.com/cakewith_tokyo

TikTok: https://www.tiktok.com/@cakewith_tokyo



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/28-15:16)