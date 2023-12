[日本和装ホールディングス株式会社]

2024年を変革&飛躍の年に!



日本和装ホールディングス株式会社(東証スタンダード上場/証券コード2499、本社:東京都港区)は新イメージキャラクターにモデル・俳優の冨永愛さんを起用し、TVCMを2024年1月より全国で放映します。







設立以来ずっと受講料無料の着付け教室を開講し、すでに全国で21万8千人超の卒業生を輩出してきましたが、これまで以上にもっと多くの方にきものを自分で着られるようになっていただくために、来年はその仕組みを刷新。本教室へのお申込み前にきものの楽しさに触れ、着付けの醍醐味をたっぷりと味わっていただく「お試し3回無料着付け体験コース」が誕生いたします。

この、いわば日本和装の屋台骨を変えるような変革の年のイメージキャラクターとして白羽の矢が立ったのが冨永愛さんです。



トップモデルとして世界の第一線に立ち、昨今では人気TVドラマの出演でも大きな話題を呼んだ冨永さん。社会貢献活動などにも積極的で、抜群のプロポーションと自立したライフスタイルが多くの女性の憧れであることは周知の通りです。

一挙一動に「挑戦」という文字が想起される冨永さんは、まさに今回の着付け体験のアピール役にもふさわしく、そのバイタリティが「きものに興味はあるけれど、あと一歩踏み出せずにいた方たち」の背中を押してくれるものと確信しています。

超絶スタイルを誇る冨永さんがカッコ良くきものを着こなし、どのようなメッセージを発信するのか、来年1月より放映するTVCMにもご期待ください。





【冨永愛さん プロフィール】

モデル、女優。神奈川県生まれ。

15歳でモデルデビュー、17歳でNYコレクションにて世界ランウェイモデルとしてもデビュー。以後、世界の第一線でトップモデルとして活動しながら、テレビ、ラジオ、司会など多岐にわたり活躍。女優としてテレビや映画にも出演し、2023年のNHK「大奥」では時代劇に初挑戦したことが大きな話題に。

2001年第45回FECモデルオブザイヤー、2012年内閣府Profiles of “Passion without borders” Japanese、2019年VOGUE JAPAN Women of Our Timeなど受賞歴多数。

また2020年に「冨永愛 美の法則」、2022年に「美をつくる食事」(いずれもダイヤモンド社)など著書も発表し、唯一無二のキャリアを持つスーパーモデルとしてクリエイティブな活動を展開。



2011年に国際協力NGO公益財団法人ジョイセフアンバサダー、2020年パリ・ファッションウィーク・オフィシャルアンバサダー、2021年相模原市名誉観光親善大使に任命されるなど、社会貢献活動や日本の伝統文化を国内外に伝える活動でもメッセージを発信し続けています。



■会社概要

日本和装ホールディングス株式会社

事業内容 きものや帯の販売仲介業。全国で無料の着付け教室を展開(卒業生21万8,000名超)

本社所在地 東京都港区六本木6-2-31六本木ヒルズノースタワー5F

代表 代表取締役社長 道面 義雄

上場区分 東証スタンダード市場(証券コード2499)

URL https://www.wasou.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/16-14:40)