[株式会社韓国高麗人蔘社]

≪2023年3月4日(土)ロフト先行発売≫さらさらと香る髪で新生活を迎えよう



韓国コスメの卸ならびに専門店「COSME Re:MAKE」の運営を展開する株式会社韓国高麗人蔘社(代表:金 拏侖 キム ナユン 、本社:東京都新宿区)が日本正規代理店を務めるプレミアムネイチャーブランド「KUNDAL(クンダル)」は、「H&Mシャンプー」「H&Mヘアトリートメント」の「ペアー&フリージアの香り」を、2023年3月4日(土)より、全国のロフトにて先行発売開始します。2023年4月6日(木)より、全国のバラエティショップ、ドラッグストアにて順次発売いたします。

※発売日はメーカー出荷日となり、購入可能日は各店舗により異なります。











累計販売数6,000万個突破のクンダルから洋梨と華やかなフリージアの香りが新発売



韓国では「3年連続顧客満足度No.1(※1)」を誇る国民的人気のヘアケアラインが、KUDALのハニー&マカダミアです。2019年には日本にも本格上陸し、韓国・日本で愛用者から「一度使ったらやめられない」との声が上がるなど、その仕上がりの良さと香りの豊富さから、SNSを中心に認知が拡大し、一躍ヒット商品となりました。

本ラインはマカダミア種子エキスなどの植物由来成分を使用し、頭皮と髪を清潔に保ち水分バランスを整えます。

※1…韓国2020~2022ファーストブランド大賞 頭皮ケア部門

期間:2021年11月1日~12日(12日間) 対象:381,514名/2,947,860件

韓国消費者ブランド委員会・韓国経済新聞・韓国消費者フォーラムがWEB・モバイル・1対1で個別アンケートを実施。基準:ブランドの満足度と期待度に対し、回答各項目を7.0点満点で採点。5.1点を獲得し1位となる。(2022年データ)



今回新しく発売する「ペア―&フリージアの香り」はフレッシュなペアー(洋梨)とフリージアの上品な花の香りが魅力的に香ります。華やかなトップからミドルにかけて、柔らかな香りが続きます。新たな出会いやスタートに向けて期待が膨らむ春に、ふんわりとしたペアー&フリージアの香りで至極のバスタイムをお過ごしください。



商品概要



・「クンダルH&MシャンプーPF(ペアー&フリージアの香り)」 500ml ¥1,650(税込)





植物由来成分のシャンプーがきちんと汚れを洗浄し、頭皮を清潔に保ちます。

ノンシリコン・無添加(※2)。ご家族みんなでお使いいただけます。

※2…パラベン7種(メチルパラベン、エチルパラベン、ブチルパラベン、イソプロピルパラベン、プロピルパラベン、4-ヒドロキシ安息香酸、ベンゾフェノン、クロロメチルイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、ミネラルオイル:防腐剤・保存料・着色料など不使用。2019年11月 韓国 OATC Inc. にて不検出テスト済み)



Point 1 | 泡立ちの良いノンシリコンシャンプー

ハニー&マカダミア(※3)、植物保湿剤エリスリトール、ダイズ種子エキス、ゴマ種子エキス、パンテノール配合で、ノンシリコン特有のキシキシ感をなくしました。

※3…ハチミツエキス、マカダミア種子エキス、マカダミア種子油



Point 2 | 植物由来の界面活性剤を使用

植物由来の界面活性剤を使用し、毛穴汚れをしっかり洗浄、

頭皮と髪をやさしくディープクレンジングします。



Point 3 | 健康な頭皮・毛髪のためのpHバランスケア

頭皮と毛髪に一番近いpH5.0~6.0の弱酸性で、頭皮環境を整え、健康な髪へ導きます。





・「クンダルH&MヘアトリートメントPF(ペアー&フリージアの香り)」 500ml ¥1,650(税込)





低分子タンパク質(※4)が髪をいたわり、水分バランスをケアしつややかな弾む髪へ。

※4…加水分解ダイズタンパク、加水分解コラーゲン、加水分解ケラチン、加水分解シルク:保湿成分



Point 1 | タンパク質トリートメント

LPP低分子タンパク質(微粒子)、加水分解ダイズタンパク(※5)配合で、乾燥した髪やダメージをケアし、素早い潤いチャージでしなやかな髪に。

※5…保護成分



Point 2 | 植物由来オイル

アボカドオイル(※6)やココナッツオイル(※7)を配合し、頭皮と髪に良い成分をギュッと詰め込みました。

※6…アボカド油、※7…ヤシ油



Point 3 | 無添加(※8)

※8…パラベン7種(メチルパラベン、エチルパラベン、ブチルパラベン、イソプロピルパラベン、プロピルパラベン、4-ヒドロキシ安息香酸、ベンゾフェノン、クロロメチルイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、ミネラルオイル:防腐剤・保存料・着色料など不使用、2019年11月 韓国 OATC Inc. にて不検出テスト済み)





・「クンダルH&MシャンプーPF+クンダルH&MヘアトリートメントPF(ペアー&フリージアの香り)」

各10ml ¥132(税込)









お試しに最適な1回分のセット。

旅行やお泊りにかさばらず持ち運べるのでぴったりです。



KUNDAL(クンダル)について







「Scent my life,KUNDAL」

2016年、韓国でローンチしたプレミアムネイチャーブランド。韓国・日本をはじめとしたアジアを中心に世界21カ国で愛されています。

ブランドを代表するヘアケアのほか、ボディケア、日用品等を幅広く手掛け、その香りの豊富さでも知られており、専門の調香師と研究所による52種の香りを展開。

(2022年5月時点、全商品カテゴリ合計)



植物由来の成分とたゆまぬ研究開発により、性別・世代を越えて愛される製品開発に努めています。

「KUNDAL(クンダル)」は、ドイツ語で芸術、技術、アートの意味を持つ「KUNST」と、オーストラリア先住民アボリジニの言葉でナッツの王様マカダミアを意味する「KINDAL KINDAL」を組み合わせて名付けられました。

マカダミアの実が持つ豊富な栄養と保湿力をベースに、KUNDALの技術と多様な植物由来成分によるナチュラルデイリーケア製品をお届けします。



公式サイト(EN): http://kundalglobal.com/

Instagram : https://www.instagram.com/kundal.japan/



会社概要







2008年設立。2011年より韓国コスメの輸入代理事業を開始し、これまでに20ブランド以上の日本正規代理店として数多くの韓国コスメブランドを日本に展開し、今日の一大ブームを牽引。

また、2012年、韓流カルチャーの中心地である新大久保に直営の韓国コスメ専門店をオープン。現在「COSME Re:MAKE」として首都圏・関西を中心に全国11店舗を展開している。



会社名:株式会社 韓国高麗人蔘社

代表者:金拏侖(キム ナユン)

設立日:2008年2月

所在地:東京都新宿区西早稲田1-23-5 Re:MAKE WasedaII

事業内容:1.韓国化粧品並びに美容雑貨・健康食品の製造

2.韓国化粧品並びに美容雑貨・健康食品の輸入および卸売販売業、小売業



公式サイト:http://www.koraininginsha.jp/jp/

Instagram:https://www.instagram.com/remake_official/

EC:https://remake-official.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/03-13:16)