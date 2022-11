[株式会社heart relation]

ポップアップショップにて即完売した人気アイテムと限定アイテムが入ったスペシャルセット。2022年12月3日(土)よりHer lip to公式オンラインストアとホリデーイベントにて発売開始。



株式会社heart relation(本社:東京都渋谷区、代表取締役CCO:小嶋陽菜)が運営するブランド「Her lip to BEAUTY」は、ホリデーコフレ第二弾となる “HLT Self Love - Vanity Pouch Set -”を2022年12月3日(土)より公式オンラインストアとコンセプトストア「House of Herme(ハウス オブ エルメ)」にて行われるホリデーイベント “HER LIP TO HOLIDAY 2022”にて数量限定で発売開始いたします。









Her lip to BEAUTY初となるホリデーコフレ第一弾 “HLT Self Love - Rose Stone Set -”を発売した際には、公式オンラインストアで1時間経たずに即完売するなど大きな反響をいただきました。



このたび、待望の第二弾としてホリデーシーズンを彩る3つのアイテムがセットになったスペシャルなコフレが誕生いたしました。





■Her lip to BEAUTYで一番人気の香り“NUDE PEARL”のアイテム2点がセットに

限定デザインボトルや即完売したアイテムをラインアップ

Her lip to BEAUTYの香りは、どれもプロデューサー小嶋陽菜が体験した特別な瞬間や記憶、思い出の場所や出会いがインスピレーションの源になっており、オリジナルで香調されています。中でも根強いファンが多く、人気アイテムのベースの香りにもなっている“NUDE PEARL”のアイテム2点を今回のセットのためにご用意いたしました。



ロマンティックで可憐なティーローズやキャラメルの甘さをベースに、フローラルアンバーの温もりのあるスパイシーさをプラス。トップにはブラックペッパー、ミドルにはクラリセージの神聖なアロマも加わったスペシャルで魅惑的な香り。

普遍的に愛されるパールに、Her lip to が理想とする女性像を重ね合わせた気品のある香りをホリデーシーズンと共にお楽しみください。



▶HOLIDAY Mini Perfume Oil - NUDE PEARL -







Her lip to BEAUTYの代表的なアイテムでもあるPerfume Oilのミニサイズが、ホリデー限定デザインで登場いたします。ホリデーシーズンの星降る聖夜を想起させる箔押しには、「H」の文字がさりげなく散りばめられており、繊細な輝きを放ちます。



Her lip to BEAUTYが描く煌めくホリデーの世界観が閉じ込められたミニチュアデザインをこの機会にぜひお楽しみください。軽量サイズのため、携帯用としてもオススメです。



現行品と同様に、オーガニック成分のホホバオイル*1シアバター*2を配合。角質層に浸透することでうるおいをもたらしハリ感をアップします。また光を受け角度により上品な輝きを放つ4種類の繊細なラメとダイアモンドパウダーが、デコルテや腕など肌を輝かせ美しく引き立てます。



*1ホホバ種子油

*2シア脂





▶RICH HAND CREAM - NUDE PEARL -







今年9月に名古屋で行われたポップアップショップでの先行発売で、即完売となった人気アイテムが登場。



とろけるようななめらかなテクスチャーは、時間と場所を選ばず自分を慈しむケアタイムを約束します。スピーディになじんでうるおいを閉じ込めるので、ベタつかずシルクのような手指に。スマートフォンやキーボードをすぐに触っても快適です。本質的な保湿とエイジングケア*1を叶える美容液のようなレシピにこだわり、5種の植物オイル*2と海藻セラミド、2種のペプチドを配合。乾燥や肌荒れを防いで、美しさを高めます。



*1エイジングケアとは、年齢を重ねた肌にうるおいを与えることです

*2オプンチアフィクスインジカ種子油、バオバブ種子油、アルガニアスピノサ核油、アボカド油、オリーブ果実油





■「H」のモノグラムが印象的なスペシャルなバニティポーチ







キルティング加工を施したヴィーガンレザーのオリジナルバニティポーチは、「H」のモノグラムがポイント。ホリデーシーズンの煌めきを宿したオーロラパールコーティングで華やかな印象に仕上げました。使い勝手のよい内ポケットなど、細部にまでこだわりが詰め込まれた一品です。







<商品概要>

商品名: HLT Self Love - Vanity Pouch Set - (ハーリップトゥ セルフラブ バニティポーチセット)

価格:12,100円(税込)

公式オンラインストア発売開始日:2022年12月3日(土) 朝11:00より数量限定発売

ホリデーイベント発売開始日:2022年12月3日(土) 朝11:00より数量限定発売

購入サイト:https://herlipto.jp/products/2220023037

セット内容:HLT BEAUTY HOLIDAY Vanity Pouch(ハーリップトゥ ビューティー ホリデー バニティポーチ) ※限定アイテム

HOLIDAY Mini Perfume Oil - NUDE PEARL - 30ml(ホリデーミニパフュームオイル ヌードパール)※限定アイテム

RICH HAND CREAM - NUDE PEARL - 50g(リッチハンドクリーム ヌードパール)※現品サイズ





<Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥビューティ)とは>

Self Care=Self Love

自分だけの私を知ること。



Her lip to BEAUTYでは

自分に向き合う時間の大切さをテーマに

“触れていたくなる肌”、そして

“好きな香りを纏う”ことに着目してきました。



肌は最もパーソナルなものであり、

自分に興味を持つきっかけとなります。

そして、香りは自己表現のひとつであり、

自分自身を癒すことにも繋がるのです。



自分基準で美しい、

自分基準で心地いいと思えること。



外見だけでなく、質感や香りまでもトータルで演出する。

それがHer lip to BEAUTYです。



公式サイト:https://herlipto.jp/collections/beauty

公式Instagram:https://www.instagram.com/herliptobeauty/





<代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール>

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者

代表取締役CCO(Chief Creative Officer)



AKB48 1期生として13年間在籍。

同グループ卒業後、ファンとの新しいコミュニケーションの形を模索していた流れから、自身のライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。国内外トータルフォロワー数947万人を超えるSNS( Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信。自身のセンスを活かし設立したHer lip toは、新しいライフスタイルをトータルで提案するブランドとして成長を続けている。





<商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ>

株式会社heart relation Her lip to BEAUTY PR担当:玉田

メールアドレス:press@heartrelation.co.jp





<一般のお客様のお問い合わせ>

Her lip to カスタマーセンター

https://herlipto.channel.io

(返信にお時間がかかることがございます。)

定休日:土日祝日



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/27-12:46)