[株式会社滋賀レイクスターズ]



滋賀レイクスは、株式会社サン・クロレラ(京都市下京区)と新たにオフィシャルパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。







株式会社サン・クロレラはお客様の健康に役立つことを最優先とし、50年以上に渡りクロレラを中心とした事業を展開されてきました。

クロレラのホールフードのトップメーカーとして国内だけでなくグローバルへ拡大している株式会社サン・クロレラとともに、滋賀レイクスは新B1(仮称)参入、夢の日本一実現に向けて成長していきます。







なお、3/8(水)の島根スサノオマジック戦からユニフォームに同社ロゴを掲出いたします。

併せて滋賀レイクスユースチームのユニフォーム(胸枠)にも同社ロゴを掲出いたします。



※現在販売中の2022-23シーズン レプリカゲームシャツ等へは同社ロゴの掲出予定はございません。

※4月1日(土)2日(日)限定で着用するNANGA×hummelのコラボリミテッドユニフォームに同社ロゴを掲出しておりません。





株式会社サン・クロレラ 代表取締役社長 中山 太様 コメント





We are back! 改めて滋賀レイクスとのご縁を頂けたことに感謝しております。

このチームは多くの地元企業様から期待され、沢山のブースターから愛されているチームであると理解しております。

滋賀レイクスを応援されている皆様の輪に当社も入れて頂けることを嬉しく思いますし、皆様と一緒に滋賀レイクスのB1残留に向けチームをサポートして参る所存です。

残りのホームゲーム、全試合sold outとまではいかないかもしれませんが多くの方に試合に足を運んで頂きチームにエナジーを注入頂ければ幸いです。

Go Lakes!







株式会社滋賀レイクスターズ 代表取締役社長 釜渕 俊彦コメント





この度、株式会社サン・クロレラ様とオフィシャルパートナー契約を締結をすることとなり大変嬉しく、光栄に思います。

コロナ禍で、シーズン打ち切りや入場制限での試合開催などの厳しいシーズンであった2019-20、2020-21シーズンをメインオフィシャルパートナーとして支えてくださった同社が、B1残留を争うクラブの危機に再びレイクスファミリーに加わっていただき、大変心強く、感謝の念に堪えません。

NBAやプロ野球といったトップカテゴリから、大学、高校といった幅広いカテゴリの団体・選手との取り組みを展開されている同社とともに、今シーズンのB1残留はもちろん、その先にある『日本一のクラブとなることを通じて滋賀の誇りとなる』というミッション実現に向けて力強く邁進して参ります。





株式会社 サン・クロレラ

【所在地】京都市下京区烏丸通五条下る大坂町369番地

【代表取締役】 中山 太

【事業内容】 健康食品の開発、製造卸販売、輸出入 他

【設立】1969年

【公式サイト】https://www.sunchlorella.co.jp/









株式会社滋賀レイクスターズ

【本社】滋賀県大津市におの浜4-7-5 オプテックスにおの浜ビル3階

【代表者】釜渕 俊彦 代表取締役社長

【事業内容】

バスケットボール興行の企画・運営、スポーツスクールの企画・運営、

バスケットボールチームに関する各種オリジナルグッズの製造・販売など

【設立】2007年8月

【公式サイト】https://www.lakestars.net/

【ホームタウン】大津市

【フレンドシップタウン】草津市



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-16:46)