[アマン京都]

2024年1月9日(火)から4月30日(火)まで期間限定販売 苺づくしのティータイム お土産付き







アマン京都 (京都・北区、総支配人 柴田厚志) のザ・リビング パビリオン by アマンでは、このたび、淡雪とあまおうの2種の苺を贅沢に使用し、京都のエッセンスを散りばめたアートのような春の苺パフェ「The Art of Strawberry」を2024年1月9日(火)から期間限定販売いたします。芸術品のように美しく、フレッシュな苺と京都の厳選素材のマリアージュをお楽しみいただけるプレミアムなパフェを、春を待ちわびるアマン京都の森の庭でご堪能ください。



エグゼクティブ ペストリーシェフ 松尾浩幸が考案するデザートは、季節の移ろいを反映し、独創的で繊細な美しさで毎シーズン人気を博してきました。春が待ち遠しいこの季節、愛らしい2色の苺パフェ「The Art of Strawberry」が新登場。甘みが強く、ほのかにピンク色の淡雪と、甘さと酸味のバランスが絶妙なあまおうをふんだんに使用し、フレッシュな苺だけでなく、アイスクリームやチョコレートなどにアレンジしました。グラスの器の中には食感、フレーバーにこだわった見た目にも美しい京都のエレメントが散りばめられ、主役の苺を引き立てます。





アマン京都の森の庭からインスパイアされた抹茶チュイルの葉で飾ったパフェの蓋の上には、フレッシュな2種の苺と、苺の酸味との相性が抜群な滑らかなホワイトチョコレートクリーム。アクセントに柚子皮をトッピングしました。最中の蓋を開ければ、まるで宝石箱のような華やかな光景が広がり、自家製の京都・上賀茂苺アイスと、京都・美山のミルクジェラートを並べ、軽やかな白とピンクのメレンゲがパフェを彩ります。美山ミルクのパンナコッタの上には京都・甘酒米粉のグラノーラ、カスタード、さらにフレッシュな苺、そしてグラスの底にはロゼシャンパンゼリーを合わせ、食感も楽しめる重層的で大人な味わいに仕上げました。



松尾こだわりの最中の蓋のなかにも、クレープをフレーク状にしたフィヤンティーヌと苺チョコレートを忍ばせ、最後の一口まで重なり合う、爽やかでいて濃厚な苺と京都のエッセンスのハーモニーをご堪能ください。オリジナルオーガニックコーヒー、紅茶またはハーブティー、そして苺のパウンドケーキのお土産付きです。



アマン京都の森の庭で来る春に想いを馳せながら、アートのように美しい苺パフェをお楽しみください。



春の苺パフェ「The Art of Strawberry」

提供期間: 2024年 1月9日(火)から4月30日(火)まで

開始時間:午後2時または午後2時30分(1.5時間制)

提供価格: 12,000円 アマン京都オリジナルオーガニックコーヒー、紅茶またはハーブティー、苺のパウンドケーキのお土産付き。

ご予約: 075-496-1335 (レストラン予約 9.00am-6.00pm)

Web: https://www.aman.com/ja-jp/resorts/aman-kyoto/dining/art-strawberry-0

一日個数限定にて完全ご予約制といたしております。ご宿泊のお客様は午後1時からのオーダーも可能です。

*上述の料金は消費税・サービス料込です







エグゼクティブペストリーシェフ 松尾浩幸

関西のラグジュアリーホテルにて、約40年近い経験に培われた技術と溢れる感性で、独創的なスイーツを数々開発。菓子職人として、ディスプレイづくりもこなし、デコレーションや細工菓子のコンテストにて大阪府知事賞や最優秀賞などの受賞歴を持つ。開業直後から好評の季節の移ろいを反映した、和菓子に愛らしい洋菓子のアフタヌーンティーは、目にも楽しく、口福なひとときを届ける。







アマン京都について

2019年11月に開業したアマン京都は、京都の北、左大文字山から続く鷹峯三山の麓に息づく、密かな森の庭に佇むプライベートリゾートです。約2万4千平方メートルの広い敷地内には、アライバル棟、リビング棟(オールデイダイニング)、レストラン棟(日本料理)、天然温泉を備えるスパ棟、そして、24室からなる客室棟と2つのパビリオン棟が森の庭に溶け込むように点在しています。隠れ家のようなアマン京都のモダンな建築と、時を経てなお凛と残る庭が織り成す景観で、より奥深い古都の魅力に触れる滞在をご提供いたします。



アマン京都

京都府京都市北区大北山鷲峯町1番 Tel: 075-496-1333 Email: amankyoto@aman.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/08-12:16)