~全長約35mの氷の滑り台「Yoo-Hoo! Ice Slider」が新登場~



株式会社岩岳リゾート(本社:長野県北安曇郡白馬村、代表取締役社長:和田寛、以下「岩岳リゾート」)が運営する「白馬岩岳スノーフィールド」は、2022年12月16日(金)より2022-2023 冬季シーズンの営業を開始いたします。12月16日(金)からは、イーストゲレンデとノースゲレンデの滑走が可能となります。滑走ゲレンデは降雪状況で随時拡大してまいります。

今シーズンは、雪と氷専門のクリエイティブ会社である糸冬工藝社が製作を担当する爽快感満載の全長約35mからなる氷の滑り台「Yoo-Hoo! Ice Slider(ヤッホー!アイススライダー)」が新登場するなどスノーアウトドアエリア「IWATAKE WHITE PARK」がパワーアップするほか、地形を生かしたゲレンデの魅力増強、長野県らしさを全面に打ち出したサウナなどを体験いただけます。





スキー・スノーボードをしない人も楽しめる!「IWATAKE WHITE PARK」に全長35mの爽快感満載な「Yoo-Hoo! Ice Slider」が新登場



白馬エリア内で唯一の独立峰である「⽩馬岩岳スノーフィールド」は、標高1,289mからの360°のパノラマ眺望と自然の地形を巧みに活かした東西南北に広がる多彩なコースが特長のスキー場です。絶景のなかを駆け回るような感覚が味わえるとスキーヤー・スノーボーダーから支持を集めるほか、観光を目的とする旅行者やファミリー、ペット連れのお客様にも気軽に雪山や冬の白馬を満喫できるリゾートとして開放しています。



なかでも冬季限定でオープンする、スノーアウトドアエリア「IWATAKE WHITE PARK(イワタケ ホワイト パーク)」は、ウィンタースポーツではなく観光目的のお客様も存分に楽しめる空間です。今シーズンはさらに磨きをかけて、より快適で思い思いに過ごせる空間へと昇華します。



同エリア内に今シーズンの新たなアクティビティとして誕生する「Yoo-Hoo! Ice Slider」は、白馬の雪をふんだんに使った氷の滑り台です。スリリングな全長約35mのコース(2レーン)と、背景に北アルプスが写り込む撮影スポットとしても最適な全長約15mのコース(1レーン)をエリア内の2箇所に展開。雪の上ではなく氷の上をソリで滑走するため、よりスピード感が増し、子どもから大人まで夢中で楽しめます。どなたでも無料で何度でもご体験いただける、冬季限定のアクティビティです。(※1)





スウェーデンの「ICEHOTEL」で雪と氷の制作技術を学び、「Niseko Ice Village」内の「ICEBAR NISEKO」や「SAPPORO YUKITERRACE」などの製作を手がけた、濱口絹道氏と大内拓氏による、雪と氷専門のクリエイティブ会社である糸冬工藝社が製作を担当します。



※1…お客様の安全のため、お一人様ずつの滑走となります。氷の状態により、滑走速度が増す可能性がございますので、ご自身の安全に十分ご注意ください。また、気象や降雪状況によってクローズする場合がございます。



さらに、同エリア内の「リラックス&フォトジェニック・ゾーン」では、焚き火やスウェーデントーチで暖を取りながらプレスコーヒーを楽しめる特別席(有料)や、白馬という地名にちなんだ白い馬や森の動物を象った雪像、2mを超える迫力満点なスノーウォール、雪の回廊など、冬ならではの時間をお過ごしいただけます。



「ペット・ゾーン」には、国内外問わず人気の高い白馬エリアの良質なパウダースノーを愛犬とともに体感できる雪上ドッグランを常設。今シーズンはペット向けのアイテムの販売イベントや、ペットと一緒に遊べるイベントを開催予定です。

13コースを縦横無尽に駆け抜ける「白馬岩岳スノーフィールド」





気象庁によると、2022年12月~2023年2月における東日本日本海側の降雪量は平年並みか平年より多い傾向と予想されており、10月から入国規制が大幅に緩和されたことも後押しとなってインバウンド需要の回復が期待できます。「⽩馬岩岳スノーフィールド」には、滑走距離、レベル、最大斜度など初心者から上級者まで満足のいく滑りを楽しんでいただける13コースがあります。林の中を滑り抜けるツリーランや非圧雪コース、初心者も安心のワイドバーンに加えて、キッカー・ウェーブ・レール・ボックスなど多彩なアイテムをサウスゲレンデ内に設置して自由自在に地形遊びを満喫いただけます。



さらに、山頂と中腹の専用ラウンジの利用やゴンドラリフトの優先搭乗、ゴンドラ山麓駅前の専用駐車場など様々な優待が受けられると年々人気が高まっている、スキー場のファーストクラスプログラム 「HAKUBA S-Class~VIP lounge & Priority pass~」を今シーズンも継続し、快適で上質な"非日常”体験を提供します。

「THE CITY BAKERY」で数量限定の新メニューやポイントカードシステムを提供開始





北アルプスを一望する絶景テラス&カフェ「HAKUBA MOUNTAIN HARBOR(白馬マウンテンハーバー)」に併設するNY発の人気ベーカリー「THE CITY BAKERY」で2018年のオープン時から提供を続ける「プレッツェルクロワッサンサンド」(1,188円)は、一番人気の看板商品です。白馬豚、ツナ、たまごの3種から選ぶことができ、ランチやウィンタースポーツ後の休憩時の食事にもおすすめです。今シーズンは、新メニューとして「フォカッチャピザ」(660円)を数量限定で提供予定。独自に配合した生地からトマトソースまで手作りし、その上にサラミとチーズが乗った食べ応えのある一品です。



さらに、来店ごとにポイントが貯まるポイントカードシステムを今シーズンより導入予定です。来店1回につき1ポイントとなり、5ポイントを貯めるとお好きなドリンク1杯(※2)と引き換えできます。身体が温まるホットドリンクや軽食を片手に白銀の絶景をお楽しみください。「フォカッチャピザ」の販売、ポイントカードの開始時期については決まり次第、HPやSNSでご案内いたします。



※2…ホットチョコレート、アルコール類は対象外になります。





長野県らしさを全面に打ち出した「クロモジサウナ」を新設





ゴンドラ山麓駅から約200mの距離にある白馬姫川温泉「岩岳の湯」は、海水の成分に似た塩分やミネラルを多く含む泉質で「白馬岩岳スノーフィールド」や白馬エリアでスキー・スノーボード、観光を楽しんだ後の身体を温めてきました。





より多くの方々にリフレッシュしていただきたいとの思いから、館内の一部をリニューアルし、「クロモジサウナ」を12月16日(金)よりオープンします。長野県産クロモジを使ったサウナでは、すっきりと爽やかでスパイスのような奥深い香木の香りを感じながら汗を流せます。また、雪国ならではの整い体験として、雪に囲まれた空間でクールダウンができます。



岩岳リゾートは、お客様に安心してウィンタースポーツや白銀の世界に広がる絶景を存分に楽しんでいただけるよう、引き続き、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底して運営してまいります。



【白馬岩岳スノーフィールド 概要】

TEL:0261-72-2474

営業時間:8:00~17:00

料金:

■岩岳半日券(AM券:営業開始~13時まで/PM券:12時から営業終了)

・大人 4,200円

・小児 2,600円

・シニア割引 3,700円

・ハイシニア割引 3,500円

・障がい者 2,600円



■岩岳1日券

・大人 5,000円

・小児 3,200円

・シニア割引 4,500円

・ハイシニア割引 4,200円

・障がい者 3,200円



■岩岳1日券 平日割引

・大人 4,800円

・小児 3,000円



■岩岳1日券(オンライン事前購入)

・大人 4,500円

・小児 2,800円



■岩岳2日券

・大人 8,500円

・小児 5,300円

・シニア割引 7,500円

・ハイシニア割引 6,600円

・障がい者 5,300円



■岩岳2日券(オンライン事前購入)

・大人 8,000円

・小児 5,000円



■シーズンイン割引 1日券(2022年12月16日~12月23日)

・大人・シニア 3,800円

・小児 2,000円



■春スキー割引 1日券(2023年3月20日~3月26日)

・大人・シニア 3,800円

・小児 2,000円



■スキーこどもの日 小児1日券(2022年12月18日、2023年1月15日、2月19日、3月19日)

・小児 0円



※小児は小学生、シニアは60歳以上、ハイシニアは70歳以上



駐車場:1000台

アクセス:東京から約3時間、名古屋から約3時間30分、関西から約4時間30分、最寄IC(長野IC、安曇野IC、糸魚川IC)から幅広道路で約1時間



【岩岳の湯 概要】

営業期間:2022年12月16日(金)~2023年3月26日(日)

※夏期は2023年4月下旬~2023年11月中旬を予定

営業時間:13:00~21:00(最終入館20:30)

料金:大人600円、小児300円

施設情報:内風呂(男女各1)、クロモジサウナ(男女各1)、休憩スペース

泉質・効能:消化器病、皮膚病、神経痛、筋肉痛、婦人病、冷え性、痔疾、関節痛、やけど、切り傷、疲労回復、健康増進



【会社概要】

会社名:株式会社岩岳リゾート IWATAKE RESORT Co., Ltd.

代表:代表取締役社長 和田 寛

所在地:〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1

設立:1985年(昭和60年)8月8日

事業内容:スキー場一般(索道事業・飲食業)

■新型コロナウイルス感染防止対策

■岩岳リゾートのSDGsの取り組み

