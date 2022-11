[ワーナー ブラザース ジャパン合同会社]

~Tweety×RIEHATAコラボアイテム 11/15まで渋谷PARCO にて限定販売、自身の服を使ったオリジナルアートも展示!





ワーナー ブラザース ジャパン合同会社(東京都港区 社長 兼 日本代表 高橋雅美)は、世界中で楽しまれているキャラクター「トゥイーティー」の生誕80周年として、世界中で実施中のプロモーションに合わせて、日本オリジナルのアニバーサリー企画を、原宿・渋谷を中心として実施中です。



11月13日より15日まで、渋谷PARCO 「YEN TOWN MARKET」にて、世界的ダンサー・コレオグラファーとして活躍、数々のトップアーティストの振付も担当する“RIEHATA”とのコラボアイテムを限定発売開始しました。



初日の13日には、以前よりファンの方から“似ている”と言われ、本人も大のトゥイーティー好きを公言するほどの大ファンであり、コラボアイテムを手掛けたRIEHATAが店頭にかけつけ、ショップオープンと、トゥイーティー80周年をお祝い。

「赤ちゃんの頃から、ほっぺや唇などがトゥイーティーっぽいと言われてきて、それがファンの間でひそかに広まっていたんですけど、まさかのワーナーさんまでその声が届いていて、お声がけをいただき実現しました。本当に夢のようです!」とコラボレーションを喜びました。





トゥイーティーの好きなところは「オレンジや黄色など明るい色がもともと好きで、黄色のトゥイーティーは見ているだけで元気が出る存在。また、顔だけではなくて、やんちゃなところも私のパーソナリティに似ているなと思って愛着が湧いています。可愛いだけではなく、やんちゃな仕草やかっこいい顔などいろんな表情を持っているところが愛くるしいです!」とトゥイ―ティ―愛がさく裂するRIEHATAとのコラボレーションは、8月に続いて第2弾となり、今回はパーカー、トレーナー、Tシャツなどがランナップ。







自らデザインに携わった今回のコラボ商品についてこだわりについて「80年も活躍し続けているトゥイーティーには数々な可愛い表情があったのですが、私がしそうだなと思った6パターンの表情を選びデザインしました。また普段から着られるようなデザインにすることを心掛けると同時に、オーバーサイズでつくっているので、ダンサーさんはもちろん、ダンスをこれから始めようとしている人が踊りたくなるようなきっかけになれればという思いを込めています。そしてありがたいことにRIEHATAの刺繍をいれていただいており、こちらもぜひ注目してほしいです!」と語り、「私のダンスを知っていただいているような方たちはもちろんのこと、ストリートファッションに触れたことがない方たちも、部屋着や散歩をするときにも活用できるようなスウェット生地になっているので、ぜひ商品を手に取っていただきかっこいい気分になってもらいたいです。なんか踊りたくなるな!という気持ちになってもらえれば嬉しいです」とアピール。



ショップ内には、RIEHATAが自身でデザインを施したデニム素材のトゥイーティースタチューが展示されており、「ダンサーである私とトゥイーティーがコラボしたときに、私らしいストリートカルチャーが伝わるようなものを作りたいと思っていました。そこで、一番愛着のあるデニム素材を使えばトゥイーティーの新しい顔が見れるのではないかと思い、このデニム柄トゥイーティーを提案しました。また、実際に私の洋服の一部を使っています。今、SDGsをはじめ、環境問題に取り組むという動きが広がっておりますが、おしゃれなデザインなのはもちろんのこと、環境にやさしい一面もあるような作品になったと思います!」と、そのコンセプトやこだわりポイントを明かした。最後に、「キッズから、お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃんまでぜひ着ていただき、ダンスはもちろん、ライブやイベントのような楽しいことがある日に着る洋服になってくれればうれしいなと思います!」と締めくくった。



















RIEHATA プロフィール



-Dancer / Choreographer / Artist

ChrisBrown、Omarion、BTS(防弾少年団)、BoA、AI、EXILE、、King&Prince等の国内外アーティスト本人からラブコールを受けるダンサーアーティスト・コレオグラファー。以後、Twice、Zico、BTSなどKpopやExileなど第一線で活躍するアーティストの楽曲で振り付けを担当する。また、長年、指導してきたダンスパフォーマンスチーム「RIEHATATOKYO」が、2020年、「Avex Royal Blats」としてプロダンスリーグ「Dリーグ」に出場し、初代チャンピオンに輝く。ディレクターとして、ダンスの振り付けを行うだけでなく、楽曲制作、ヴォーカル、スタイリストまでこなしている。2021年 には出版した初エッセイ『ダンスで世界を変えた人生サバイブ術 逆境モチベQUEEN』は、発売前にもかかわらず重版が決定し、Amazon新着ランキング1位など、多くのチャート上位にランクインした話題作となる。常に”最先端”を追求し日々磨きがかかるRIEHATAに世界中から更なる精力的な活動が期待されている。





Tweety×RIEHATA コラボレーション情報













<ポップアップショップ>

『YEN TOWN MARKET(R) STORE IN STORE

“TWEETY 80th Anniversary”』

・場所:YEN TOWN MARKET (渋谷PARCO 3F)

・期間:11月13日(日)~11月15日(火)

※コラボ商品はYEN TOWN MARKET、YEN TOWN MARKETオンラインストアにて16日以降も購入できます。

<オンラインストア>

YEN TOWN MARKET: https://yentownmarket.com/





トゥイーティー生誕80周年アニバーサリー企画について



11月3日(木・祝)~11月23日(水・祝)の期間で、ラフォーレ原宿にて館内ブランド・飲食店とのコラボ商品の発売、ポップアップストア、エントランス・館内装飾含む「80 YEARS OF TWEETY CELEBRATION IN LAFORET」を開催中。また「渋谷芸術祭2022」とのコラボレーションや、RAYARD MIYASHITA PARKの壁画など、原宿、渋谷の街をトゥイーティーがにぎやかに飛び回る!







●TWEETY80周年公式サイト

https://www.looneytunes.com/tweety80/intl/jp/



