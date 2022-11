[KAPOK JAPAN株式会社]

2022年11月8日(火)からキャンペーンを開催。「いいパートナーシップ」をテーマにしたインタビュー記事配信、SNSキャンペーン、MIYASHITA PARK店舗での寄付企画を実施。



KAPOK KNOT(カポックノット)は、木の実由来の新素材「カポック」を使って、薄くて軽いのにダウンの暖かさを持つアウターを実現したファッションブランドです。“Blur the line”をコンセプトに、都市と自然、生産者と消費者、旧さと新しさなど、さまざまな境界線を曖昧にし、両者の良さを取り入れたものづくりで「こころよい暮らし」を提案しています。



KAPOK KNOTが考えるこころよさは、ものづくりの領域のみに留まりません。多様な性のあり方や、人と人、人と動物の関係性など、両者の良さを尊重しあい共存することが豊かさであり、現代の「こころよい暮らし」には不可欠であると考えています。さまざまなパートナーシップを祝うきっかけを提案するためにこの記念日を提唱しました。



記念日の制定を記念して、2022年11月8日(火)から「いいパートナーシップ」のあり方を考えるキャンペーンを実施いたします。自分らしくあるために日々向き合ってくれる存在、家族、恋人、仕事仲間、ペットなどさまざまな形のパートナーシップに迫るインタビュー企画や、SNSや店舗での参加型企画を行います。









今回のキャンペーンは3部構成です。

第1弾:「いいパートナーシップ」をテーマにしたインタビュー記事公開

第2弾:「いいパートナーシップ」について考えるInstagramキャンペーン

第3弾:「いいパートナーシップ」を促進する団体への寄付企画







第1弾:「いいパートナーシップ」をテーマにしたインタビュー記事公開



2022年11月8日(火)より、「いいパートナーシップ」をテーマにしたインタビュー記事を公開いたします。パートナーとともに自分らしい生き方を実践する3名へのインタビューを通じて、「こころよい暮らし」を送るヒントを探ります。



■11月8日(火)公開

~パートナーは私を高く飛ばしてくれる風~

女優・TAOさんご夫婦の「違いを愛でるパートナーシップ」







第1回目は、ハリウッドで女優デビューを果たし、現在は国内外で役者として活躍しながら、ファッションブランドを手がけるTAOさんにインタビュー。KAPOK KNOTともコラボレーションしている「ABODE OF SNOW」は、夫のテンジン・ワイルドさんと共に立ちあげたブランドです。夫婦であり、仕事仲間でもあるテンジンさんとの「違いを楽しみ、愛でる」パートナーシップに迫ります。





「パートナーに出会って新しく得た価値観は?」

“人と人との違いを認め、許し合う考え方を教えてもらいました。テンジンが生まれたチベットの仏教では「コンパッション」というありのままを受け入れることを大切にする教えがあります。テンジンと出会った当時、私は海外で活躍するため常に自分をアップデートしていかなければと格好つけていたところがあったんです”

「あなたにとっていいパートナーシップとは?」

“違いを楽しみ、愛でることだと思います。折角自分じゃない誰かと一緒に過ごすのであれば、お互いの違いを楽しめるような関係性が理想です”



▼記事全文はこちらから▼

https://kapok-knot.com/pages/partnershipday2022-vol1



<TAOさん プロフィール>

14歳でモデルデビュー。2006年からパリ、ミラノ、ロンドン、ニューヨークで活動し、2013年にはハリウッドで女優デビューを果たす。国内外で役者として活動しながら、2020年に夫のテンジン・ワイルドさんとともに、ファッションブランド ABODE OF SNOW(アボウド オブ スノー)を設立。テンジンさんのルーツであるチベットと、TAOさんのルーツである日本の伝統を組み合わせたアイテムを手がけている。環境負荷と動物搾取に配慮することをブランドポリシーとし、売り上げの一部をヒマラヤ山脈の人々の白内障治療のために寄付している。



<今後公開予定>

■11月16日(水):長谷川エレナ朋美さん、保護犬たち 「人と動物のパートナーシップ」



<長谷川エレナ朋美さん プロフィール>

株式会社LUMIERE代表/作家。心と体の健康と美容、自由でクリエイティブな生き方やライフスタイルを、葉山の海辺より世界に発信。世界中を旅しながら、インスピレーションやアイデアを届けるメッセンジャー。自分と向き合う学校ビューティーライフアカデミー(R)︎主宰、自分自身のお片付けメソッド セルフリトリート(R)︎考案者、Well-beingをテーマとしたオンラインショップ・オンラインサロンの運営、わんわんクリーン隊のビーチクリーンイベントを定期開催。その他、エシカル関連事業の展開。日本と海外で14冊の本を出版。



■11月23日(水):藥師 実芳さん、NPO経営パートナー「仕事仲間とのパートナーシップ」



撮影:たかはしじゅんいち

<藥師 実芳さん プロフィール>

認定NPO法人ReBit代表理事/社会福祉士。自身もトランスジェンダーであることから、LGBTQを含めた全ての子どもがありのままで大人になれる社会を目指し、20歳でReBitを設立。行政/学校/企業等でLGBTQやダイバーシティに関する研修実施、LGBTQへキャリア支援提供、国内最大級のダイバーシティに関するキャリアフォーラムの開催や、日本初LGBTQフレンドリーな就労移行支援事業所(福祉サービス)を開所。世田谷区、新宿をはじめ行政で検討委員を務める。ダボス会議が選ぶ世界の若手リーダー、グローバル・シェーパーズ・コミュニティ選出、オバマ財団が選ぶアジア・パシフィックのリーダー選出。共著に「LGBTってなんだろう?」「トランスジェンダーと職場環境ハンドブック」等がある。



▼いいパートナーシップの日」特設ページはこちら▼

https://kapok-knot.com/pages/goodpartnership2022

上記ページにて、順次インタビューを公開いたします。

期間中に開催されるキャンペーンに関してもこちらで最新情報を発信いたします。





第2弾:「いいパートナーシップ」について考えるInstagramキャンペーン



11月9日(水)にKAPOK KNOT公式Instagramアカウントが発信する「いいパートナーシップの日 キャンペーン」の投稿にコメントをした方から5組10名様に、KAPOK KNOTのオリジナルマフラーをプレゼントします。





<ご参加方法>

KAPOK KNOTの公式アカウントをフォローし、11月9日(水)のキャンペーンに関する投稿にコメントをしたら応募完了!



KAPOK KNOT公式Instagram: @kapok_knot_jp





第3弾:「いいパートナーシップ」を促進する団体への寄付企画



11月23日(水)~12月4日(日)の間、KAPOK KNOT MIYASHITA PARK STOREにてお買い上げいただいた方お一人様につき、「いいパートナーシップの日」にちなんで1180円を「多種多様なパートナーシップ」のあり方を実践・促進する団体に寄付します。



<寄付先予定団体>

■LGBTQのパートナーシップを促進する団体

■人間と動物のパートナーシップを促進する団体

■KAPOK KNOTとともに、サステナブルなものづくりを行うパートナーシップを促進する団体

※寄付先の詳細などは、公式SNSで発信いたします。





KAPOK KNOTについて





木の実由来の素材「カポック」を使用したものづくりを行うファッションブランド。 “Blur the line”をコンセプトに、都市と自然、生産者と消費者、旧さと新しさなど、さまざまな境界線を曖昧にし、両者の良さに学ぶこころよい暮らしを提供します。



世界第2位の環境汚染産業と言われるアパレル業界の大量生産・大量廃棄のシステムに衝撃を受けた代表が、カポックという素材に出会って創業を決意。

カポックは東南アジアに自生する植物で、コットンの1/8の軽さ、吸湿発熱という機能を備えていますが、その繊維の軽さと短さ故に糸への加工が難しく、多くの企業が商品化を諦めてきました。国内大手繊維メーカーとの研究開発の末、カポックのシート化に成功。



生産者、消費者、地球環境の視点に立ち、製品ができてから届くまでに関わる人に寄り添ったモノづくりを目指し、日本を代表するサステナブルなブランドを志しています。

HP: https://kapok-knot.com/

Instagram: @kapok_knot_jp







KAPOK JAPAN株式会社 会社概要



事業内容: アパレル製品の商品企画・貿易・販売

代表: 深井喜翔

本部: 大阪府吹田市千里山東1丁目7番18号

公式サイト:https://kapok-japan.com/



