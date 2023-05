[株式会社SpinLife]

生命をはぐくむチョコレート「Enchamble」(アンシャンブル)の公式サイトをリリース。妊婦に必要な栄養を補給できるノンカフェインのチョコレートを実現。



株式会社SpinLife(本社:北海道札幌市、代表取締役:中村恒星)は、世界一やさしいチョコレート「andew」に続き、生命をはぐくむチョコレート「Enchamble」の販売を公式オンラインショップにて母の日である5/14(日)に開始予定。







公式オンラインショップ:https://enchamble.jp/



生命をはぐくむチョコレート「Enchamble」とは





◆ブランドコンセプト:生命をはぐくむチョコレート

大切な我が子を産み、育んでいく。

人生の中で最も尊いこの時間。

元気なあなたに会うために、甘くやさしい栄養いっぱいのチョコレートを。

かけがえのない家族の未来をEnchamble は実現します。





◆特徴

妊娠期に不足しがちな栄養素をバランスよく配合したノンカフェインが特徴のチョコレートを生み出しました。



【一粒の満足感】

粒を大きくすることにより、しっかりとした食べ応えを実現しました。不足する栄養をサプリで補給する方が多い中で、Enchambleを頬張ることで食の満足感を得られます。



【ノンカフェイン】

妊婦の方がチョコレートを口にしない要因の一つであるカフェイン。Enchambleのチョコレートはノンカフェインなので、妊娠中でも安心して食べることが可能です。



【豊富な栄養】

妊娠期に不足しがちな葉酸・鉄・ビタミンB12をバランスよく配合。

3粒で1日に必要な食事摂取基準を充分量摂ることができます。

※継続的に食べる場合は2粒がおすすめです。





誕生した背景





私たちは、世界一やさしいチョコレート「andew」を運営しています。

andewは、表皮水疱症という皮膚難病の患者さんのために医学生によって、開発された完全食チョコレート。

皮膚の病気により、食事や食事を介した人とのコミュニケーションに大きな障壁がある方にandewを通して幸せを届けたい。





しんどい思いをしている方々に「食」の力で寄り添うことができればと思っている中で、ある女性からEnchamble誕生のきっかけとなるこんな言葉をかけられました。



--

お腹の子のためにサプリとかゼリーとかよく摂るんだけど…。

気持ち悪さが落ち着いて食欲がある時は、せっかくだからもっと食べ応えがあるものが欲しくて。

妊娠してなかったらチョコレートを食べていたんだけど、カフェインを避けるために食べられていないから…

--



チョコレートには、その甘さで心を癒す力があると私たちは思っています。

栄養補給の手段としても貢献したいのは間違いありませんが、我が子を育むという、尊くも同時にしんどい状況でもある妊娠の期間に寄り添い、お母さんの心が少しでも楽になるようにEnchambleは誕生しました。





商品







◆Enchamble ホワイト

ミルクの濃厚なコクと旨みが感じられる満足感のある味わい



・価格

770円(税込)

・内容量

1袋90g(10個入)

・原材料

カカオバター、甜菜糖、全粉乳、ピロリン酸鉄、ビタミンB12、葉酸

※白砂糖・乳化剤・保存料・香料 不使用







◆Enchamble ストロベリー

口いっぱいに広がる苺の甘酸っぱいフレッシュな味わいがおすすめ



・価格

880円(税込)

・内容量

1袋90g(10個入)

・原材料

カカオバター、甜菜糖、全粉乳、乾燥粉末果実、ピロリン酸鉄、ビタミンB12、葉酸

※白砂糖・乳化剤・保存料・香料 不使用



応援コメント





三輪 綾子 先生

THIRD CLINIC 院長

産婦人科専門医 母体保護法指定医 産業医



このチョコレートには妊娠前から摂取が推奨されている葉酸が入っています。葉酸は妊娠前から摂取することで胎児の健康にも役立ちます。一粒で食べごたえがあり、美味しいチョコレートで栄養補給ができるのでストレス軽減やご褒美として食べてみるのも良いのではないでしょうか。





ー

【企業概要】

現在医師として現場に携わる代表が、北海道大学医学部在籍時に創業。

Spin (the thread of) Life : 命(の糸)を紡ぐにあるように、患者と周囲の人々が病気と共存し、理解し合い、手を取り合う世界をビジョンに掲げ、医療の課題を解決するために医師や看護師、栄養士と共同でサービスを開発。



法人名:株式会社SpinLife

所在地:北海道札幌市北区北十三条西4丁目1番2号

代表者:中村 恒星

設立:2020年1月20日

事業内容:チョコレート及び関連商品の製造・販売・プロデュース

公式サイト:https://spinlife.jp/



【andew】

公式オンラインショップ:https://andew.co.jp

Instagram : https://www.instagram.com/andew_chocolate

Twitter : https://twitter.com/andew_chocolate



【Enchamble】

公式オンラインショップ:https://enchamble.jp

Instagram : https://instagram.com/enchamble

Twitter : https://twitter.com/enchamble



【代表取締役プロフィール】

中村恒星(ナカムラコウセイ)

1995年生まれ

富山大学薬学部創薬科学科卒

北海道大学医学部医学科卒

現在は病院にて医師として勤務



【問い合わせ先】

企業名 : 株式会社SpinLife

担当:竹内

メールアドレス:info@spinlife.jp



