In Hong Kong, A Newly SAKE Brand "Canpai(R)" by Japanese Startup Agnavi will be Released at DONKI.



日本酒ブランド「Canpai(R)」および「ICHI-GO-CAN(R)」を展開する株式会社Agnavi(代表取締役:玄成秀、本社:神奈川県茅ケ崎市)は、株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスグループの株式会社パン・パシフィック・リテールマネジメント(本社:香港)が運営する「DON DON DONKI OPモール本店」で、海外向け日本酒ブランド「Canpai(R)」の販売を開始いたします。









【概要/Summary】





■ 発売日/Sales date:May 10, 2023

■ 商品/Product:Canpai(R) regular

■ 店舖名稱/Store name : DON DON DONKI 海之戀店 / DON DON DONKI OPモール本店

■ 地址/Place : 新界荃灣大河道100號海之戀商場2樓2001號舖 / 2nd Floor OP Mall, 100 Tai Ho road, Tsuen Wan, New Territory, Hong Kong

■ 營業時間/Opening hours : 上午9時至凌晨1時 / 9:00 to 25:00 daily

■ 店面風景 / Store view:







Don Don Donki is a Japanese discount chain entered the Hong Kong market with big success. In fact they are set to double the number of chains they have in the city. This large branch is located on the second floor of the OP Mall at the Tsuen Mun West MTR Station.

What you will find is a supermarket like setup with aisles lined with discount priced snacks, packaged and fresh food. There are also household products, toys and other basic items all of Japanese brands or packaging for bulk wholesale. Get ready for the peppy 'Don Don Donki' jingle while you are shopping at Don Don Donki.



【About Agnavi Inc.】









Agnaviは、“適量・オシャレ・持ち運びベンリ”を実現させた1合180mLの日本酒缶ブランド「ICHI-GO-CAN(R)」と「CANPAI(R)」を展開中のフードテック系のベンチャー企業です。です。全国の地酒を取りまとめて販売し、蔵の大小に依存しない地方の酒蔵の魅力を発信することで、日本酒の消費拡大を目指しております。全国100種類の日本酒を取り扱っております。

地方の歴史ある酒蔵が存続安定できるようにするためのゲームチェンジャーとなり、ライフスタイルを革新する様々な一合缶をワンストップで入手できる商流を構築することを通じた新たな市場の創出のための挑戦を続けて参ります。

Agnavi Inc. is promoting its original Japanese SAKE brand, ICHI-GO-CAN(R) as well as Canpai(R), both of which are all 180mL (=1 go) canned SAKE for consumers to enjoy 'smaller size,' 'stylish,' and 'handy' alcoholic beverages. Agnavi intends to increase grobal SAKE consumption, as spreading attractions of local SAKE breweries no matter what production sizes, as all brands nationwide put together into ICHI-GO-CAN. Currently, almost 100 brands all over Japan are available. Agnavi is accelerating to achieve our goals, to become a game-changer for all local and traditional SAKE breweries enable to achieve their business stable and sustainable, to construct SAKE's supply-chain providing various Sakes at one-stop distribution channel. Also, Agnavi shall continue challenging to create new markets, where to innovate SAKE lovers' lifestyle

Agnavi正在推广“轻便、时尚、便携”的180mL(一合)罐装原创清酒品牌“ICHI-GO-CAN(R)”,并即将推出全新品牌“Canpai(R)”。无论酒厂规模大小都可集中实现罐装销售,Agnavi 的目标在于通过传播各地酒窖的魅力而增加日本酒的消费量。目前提供来自日本各地的 100 多种清酒。Agnavi 将改变现有的日本酒供应链规则,以确保当地历史悠久的清酒酿酒厂能够实现稳定和可持续的業务。Agnavi 表示将继续接受挑战,通过创新生活方式的各种罐装清酒及构建其一站式分销渠道开拓新市场。

Agnavi正在推廣“輕便、時尚、便攜”的180mL(一合)罐裝原創清酒品牌“ICHI-GO-CAN(R)”,並即將推出全新品牌“Canpai(R)”。無論酒廠規模大小都可集中實現罐裝銷售,Agnavi 的目標在於通過傳播各地酒窖的魅力,增加日本酒的消費量。目前提供來自日本各地的 100 多種清酒。Agnavi 將改變現有的日本酒供應鏈規則,以確保當地歷史悠久的清酒釀酒廠能夠實現穩定和可持續發展的業務。Agnavi 表示將繼續接受挑戰,通過創新生活方式的各種罐裝清酒及構建其一站式分銷渠道開拓新市場。



【会社概要】





◆ 社名:株式会社Agnavi

◆ 本社: 神奈川県茅ヶ崎市本村2丁目2番地18号

◆ 設立:2020年2月27日

◆ 代表:代表取締役 玄成秀

◆ URL:www.agnavi.co.jp

◆ 株主:取締役、東洋製罐グループホールディングス株式会社、三菱UFJキャピタル株式会社、JR東日本スタートアップ株式会社



◆ Name: Agnavi Inc.

◆ Address: 2-2-18 Honson, Chigasaki-shi, Kanagawa

◆ Establishment: February 27, 2023

◆ Founder/CEO: Seishu Gen

◆ URL: https://agnavi.co.jp

◆ Shareholders: directors, Toyo Seikan Group Holdings Co., Ltd, Mitsubishi UFJ Capital Co., Ltd., JR East Start UP Co,, Ltd.



◆ 公司名称:Agnavi Inc.

◆ 总部:日本神奈川县茅崎市本村2-2-18

◆ 成立时间:2020年2月27日

◆ 创始人/CEO:玄成秀

◆ 网址:www.agnavi.co.jp

◆ 股东:董事,Toyo Seikan Group Holdings Co., Ltd,Mitsubishi UFJ Capital Co., Ltd., JR East Start UP Co,, Ltd.



◆ 公司名稱:Agnavi Inc.

◆ 總部:日本神奈川縣茅崎市本村2-2-18

◆ 成立時間:2020 年2月27日

◆ 創始人/CEO:玄成秀

◆ 網址:www.agnavi.co.jp

◆ 股東:董事,Toyo Seikan Group Holdings Co., Ltd,Mitsubishi UFJ Capital Co., Ltd., JR East Start UP Co,, Ltd.





