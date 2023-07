[Onebox株式会社]

メール自動生成機能「yaritori AI(α)」の搭載など革新的なサービスの事業拡大に向け、MS社のパートナーネットワークを活用した専用のリソースへのアクセスが可能に



OpenAI社が提供する最新の自然言語生成モデル「GPTー4」を活用した日本初のメール自動生成機能を有する営業・CS特化のメールサービス「yaritori」を提供するOnebox株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:奥村 恒太)は、この度、Microsoft Corporation(本社:米国ワシントン州、以下「マイクロソフト社」)が提供するスタートアップ企業支援プログラム「Microsoft for Startups」に採択されました。





「Microsoft for Startups」採択により、Onebox株式会社はマイクロソフト社の提供するサポートを活用し、「yaritori」の更なる価値向上に努めてまいります。



【Microsoft for Startupsとは】



マイクロソフト社が提供し、世界140カ国以上でグローバル展開されているスタートアップ支援プログラムです。革新的な技術やサービスを有するスタートアップ企業のサービス立ち上げから顧客開拓までを徹底伴走する無料支援プログラムです。当プログラムに採択されたスタートアップ企業は、AzureやOpenAIをはじめとするテクノロジーへのアクセスに加え、同社のパートナーネットワークを活用した、事業拡大に適した専用のリソースが提供されます。



Microsoft for Startups概要:https://www.microsoft.com/ja-jp/biz/startups/





【「Microsoft for Startups」応募の背景】



ここ数年で世界は新しいAI時代に突入しました。マイクロソフト社も「地球上のすべての人とすべての組織が、より多くのことを達成できるようにする」というミッションのもと、AI 機能の搭載製品を多数発表しています。AIに関連するスタートアップ企業とのVC連携も多数行っています。



当社は営業・CSに特化したメールサービス「yaritori 」の新機能となる「yaritori AI (α) 」を本年5月に正式リリースしました。「yaritori AI (α) 」はOpenAI社が提供する最新の自然言語生成モデル「GPTー4」を活用した日本初のメール自動生成機能であり、今後も更なる機能向上を予定しています。

「Microsoft for Startups」は、このような当社の現状をサポートするプログラムであると考え、この度応募しました。



【営業・CS特化のメールサービスyaritoriとは】



・サービスサイト:https://yaritori.jp



「yaritori」は、対外的な顧客対応を担う営業・CSに特化したクラウド型のメールサービスです。「複数メールの対応状況をチームで一元管理」「Slack・Chatwork連携」などで社内外のコミュニケーションを効率化し、迅速な顧客対応を実現できます。



問い合わせ対応など様々な用途で活用され、業界・規模問わず150社を超える企業にご利用いただいています。



▼「yaritori」について詳しく知りたい方はこちら▼

サービス資料DL:https://yaritori.jp/download/



サービスサイト:https://yaritori.jp/







【Onebox株式会社 概要】

2020年3月 創業のBtoB SaaSスタートアップ企業です。グローバルブレイン「XLIMIT」・Chatwork「Chatwork Collab Accele」・グロービス「G-start up」などに採択されている注目のスタートアップです。

会社名 :Onebox株式会社



公式サイト:https://onebox.tokyo/



代表取締役:奥村 恒太



所在地 :〒107-0062 東京都港区南青山2丁目2番15号ウィン青山942



事業内容 :営業・CSに特化したメールサービス「yaritori」の企画/開発/運営/販売







