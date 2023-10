[HOTEL THE MITSUI KYOTO]

2023年11月3日(金)



京都市の中心、世界遺産二条城前に位置する5つ星ホテル「HOTEL THE MITSUI KYOTO(ホテル ザ ミツイ キョウト)」(所在地:京都府京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町284 総支配人:楠井 学)は、2023年11月3日に開業3周年を迎えます。これを記念し、秋の庭園と“能の舞”を愛でるロビーイベントをはじめ、プレミアム日本酒ブランドの「禅利(ぜんり)」との一夜限りのメーカーズディナー、 “口切抹茶”を堪能するお点前など“3つ”のエクスペリエンスをご用意。日本の文化と伝統美を現代、そして世界に継承していく当ホテルならではの“おもてなし”で皆様をお迎えいたします。





HOTEL THE MITSUI KYOTOは「日本の美しさと-EMBRACING JAPAN'S BEAUTY-」というブランドコンセプトのもと、伝統文化や建築、工藝、食などに見られる日本独自の美を尊び、細やかな心遣いと洗練の振る舞いで、特別な体験価値を提供してまいりました。

この度の3周年の開業日には“日本の伝統美”を堪能いただく記念イベントを開催。古くから客人をもてなすため用いられてきた日本が誇る伝統芸能、「能」の祝賀舞をホテルオリジナルのスパークリングワインとともにお愉しみいただけます。



同日に開催されるもう一つのイベントは、京都・伏見にある老舗酒造会社・玉乃光酒造の伝統に新たな風を吹き込む株式会社京伝びとから誕生した“新プレミアム日本酒ブランド”「禅利」のメーカーズディナー。京都産の幻の酒米「祝(いわい)」を用い、繊細な手造りから生まれる圧倒的な明感とエレガントな香りと味わいの最高級日本酒「禅利」と、イノベーティブ京都フレンチ「都季」の料理が奏でる至高のペアリングをお届けします。

そして3つ目には、ラウンジの一角にある「茶居(ちゃきょ)」で提供している、ホテルスタッフによるお点前を披露するエクスペリエンスがさらに特別な内容に。“茶の湯の正月”と言われる「口切(くちきり)」の茶事にあわせた、この時期だけの「口切抹茶」を、3周年のために作られた清水焼窯元“陶葊(とうあん)”のお茶碗とともに深い味わいをご堪能ください。



総支配人 楠井 学よりご挨拶



2020年11月に開業し、ようやく3年目を迎えることができました。

新ブランドとしてゼロから築き上げた当ホテルを暖かく迎えていただいた京都の皆様や、お客様一人ひとりのご愛顧にこの場を借り改めて感謝を申し上げます。当ホテルは『フォーブス・トラベルガイド』において開業初年度から5つ星を獲得するなどラグジュアリーホテルとしての成長を積み重ねてまいりました。これからも全てのお客様が心地よく寛いでいただける“リラックス・ラグジュアリー”なホテルを目指し、たゆまぬ努力と成長を続けて参ります。今後ともHOTEL THE MITSUI KYOTOへかわらぬご支援・ご高配を賜りますようお願い申し上げます。



3周年を祝う“能の舞”と庭園美を愉しむロビーイベント



3周年を記念して、観世流能楽師が披露する能の舞とホテルオリジナルのスパークリングワインをお愉しみいただく一夜限りのロビーイベントを開催いたします。能楽師は毎年平安神宮にて行われている「京都薪能(きょうとたきぎのう)」主催者代表・観世流の井上裕久氏。祝賀の舞には華やかな「猩々(しょうじょう)」を披露いただきます。悠久の時を超え受け継がれる「能」の舞とともにHOTEL THE MITSUI KYOTO ならではの三周年をお愉しみください。

■開催日:2023年11月3日(金)

■会場:ホテル1階 ロビーエリア(無料)

■スケジュール: 17:15 スパークリングワイン提供開始 17:30 公演スタート(約20~30分)

* このイベントはホテル利用(宿泊・レストラン・SPA)ゲスト限定で無料にてお楽しみいただけます。



新プレミアム日本酒ブランド禅利-ZENRI-(from京伝びと)メーカーズディナー



京都の老舗酒蔵に新たな風を吹き込み生まれた“新プレミアム日本酒ブランド”「禅利」とHOTEL THE MITSUI KYOTOによる一夜限りのメーカーズディナーを開催いたします。「伝統をつなぎ、多様性を認め、世界を変える。」をコンセプトに革新的な日本酒を通じ、京都から伝統の新たな価値を発信する想いのもと誕生した「禅利」。日本人初となる「リッツ・パリ」のメインダイニング統括副料理長での経験を持つシェフ浅野による、この日のために作られるお料理とともに、至高のペアリングをお届けします。「禅利」を軸に、日本文化のすばらしさを京都から世界へ伝えていきたいという熱い想いを抱く株式会社京伝びと代表取締役・梅原英哉様による

日本酒や「禅利」についての貴重なお話しもお愉しみいただけます。

■開催日:2023年11 月 3 日(金)

■定員:特別室「四季の間」 (12名様限定)

■料金:お一人様 49,000円(税金サービス料込)

■内容:「都季(TOKI)」のシェフ浅野による特別コース・「禅利」「叶芽」ほか日本酒5種のペアリングを含む



3周年記念・口切抹茶のエクスペリエンス



今だけしか味わえない “口切抹茶”をご堪能いただけるお抹茶のエクスペリエンスをお届けいたします。“口切抹茶”とは春に摘んだ茶葉を半年間茶壷で熟成し、秋に開封し愉しむ芳醇な熟成茶で、徳川家康公も愛したともいわれ、上品な風味が特徴。3周年を祝して造り上げた清水焼窯元“陶葊”の茶碗と、ペストリーシェフ特製のお茶菓子とともに、当ホテルならではの茶の湯体験をご提供いたします。

■提供期間:2023年10 月 16 日(月)~ 2023年11月30日(木)

■料金:お一人様 3,500円(税金込)



京焼・清水焼 “陶葊(とうあん)” 3周年記念オリジナル茶碗





口切抹茶のエクスペリエンスにてご用意する3周年記念の茶碗は、ホテルショップやオンラインストアでもお求めいただけます。

清水焼窯元“陶葊(とうあん)”ならではの花が咲いたように華やかな文様「花結晶」はひとつひとつ異なる美しさ。夜空に星が瞬くような「星結晶」は、光の当たり加減で、凛とした表情が楽しめます。お好みで3種よりお選びいただけます。裏面にホテルロゴの刻印入り。

■販売開始:2023年11月1日(水)

■料金:「花結晶」各13,000円(桜または白茶)/「星結晶」各17,000円(鉄黒)(税金込)



▶ 各種ご予約・お問い合わせ

電話番号: 075-468-3100(ホテル代表)

メールアドレス:reservations.kyoto@hotelthemitsui.com

オンライン予約:https://www.hotelthemitsui.com/





HOTEL THE MITSUI KYOTOについて



HOTEL THE MITSUI KYOTOは二条城至近に250年以上にわたって存在した三井総領家の邸宅跡地にて2020年11月3日に誕生いたしました。選びぬかれた天然の素材と工藝技術によってつくり上げた161室の客室に、選りすぐりの食材と料理人の卓越した腕によりお届けする3つのレストラン&バー。そして、敷地内に湧き上がる天然温泉が楽しめるSPAエリアなど、多彩な施設を備えています。また、2023年2月には、世界一流のホテルやレストラン、スパの格付けを行う米国の『フォーブス・トラベルガイド 2023』において最高評価である「5つ星」を獲得。これは2022年に日本国内でははじめて、開業初年度の審査にて「5つ星」獲得したのに続き2年連続となります。「日本の美しさと -EMBRACING JAPAN’S BEAUTY-」というブランドコンセプトのもと、伝統文化や建築、工藝、食などに見られる日本独自の美しさを大切にしながら、すべてのお客様に特別な体験とくつろぎを提供いたします。HOTEL THE MITSUI KYOTOの最新情報はhttps://www.hotelthemitsui.com/をご覧ください。



主な受賞・認定歴

2023年7月 米国大手旅行専門誌「Travel + Leisure」の『世界のトップホテル100』にて日本で最上位のホテルに選出。

2023年2月 『フォーブス・トラベルガイド2023』の「スパ部門」において、「サーマルスプリングSPA」が4つ星を獲得。

2023年2月 『フォーブス・トラベルガイド2023』の「ホテル部門」において、2年連続で最高評価の5つ星を獲得。

2022年10月 権威ある米国の旅行誌『コンデナスト・トラベラー誌』の「2022年 リーダーズ・チョイス・アワード」にて日本のホテルトップ10に選定。

2022年4月 『フォーブス・トラベルガイド2022』の「ホテル部門」において日本のホテルで初となる開業初年度の審査で5つ星を獲得。

2021年10月 公益財団法人日本デザイン振興協会主催の『2021年度グッドデザイン賞』を受賞。

2021年7月 ホテル表玄関にある「梶井宮門」が『登録有形文化財(建造物)』に登録。





