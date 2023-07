[オークリー]

サングラスで日常的に眼を守ることの重要性を訴求



2023年7月6日 ―― オークリーは普段からサングラスを着用することで眼を守ることの大切さを啓蒙するブランドキャンペーン「PROTECT YOUR EYES-眼を守る―」を2023年7月6日より展開します。







日本における眼の紫外線対策の認知率は非常に低くとどまっていますが、海外では紫外線対策の重要性は認知されていています。さらに目立つことや偉そうに見られてしまうことへの恐怖心、眼を隠すことが礼儀に反すると捉えられることなどの社会文化的バリアにより、サングラスは西洋人が身に着けるもので日本人には必須アイテムではないと考える人も少なくないようです。

しかし紫外線は瞳の色に関係なく眼への影響があり、サングラスは、“眼を守る”という観点で非常に重要なアイテムです。また、日常やスポーツの様々なシーンにおいて、砂や飛び石などが予期せず飛んでくることもあり、サングラスはこのような物理的な危険から眼を守ることができます。







オークリーはこの「PROTECT YOUR EYES」キャンペーンを通して、一人でも多くの方に眼を守ることの大切さを理解いただき、サングラスで眼を守ることを実践していただくことを目指しています。



オークリーのサングラスはいずれも、独自に開発したPlutonite(R)(プルトナイト)レンズを採用しており、純度の高いポリカーボネイトから作られたこのレンズには紫外線を吸収する素材を練りこんであります。400nmまでの紫外線透過率が0%であることが実証済みであるほか、同厚ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の強度を持ち、耐衝撃性にも優れた強度を誇ります。





PROTECT YOUR EYESキャンペーンではチームオークリーのアスリートの中村奨吾選手(野球)、佐藤悠基選手(陸上)、宇田秀生選手(パラトライアスロン)と、オークリー ライフスタイルアンバサダーで俳優の山崎賢人氏が登場するビジュアルや動画を展開し、サングラスを着用で眼を守ることの重要性を店頭や広告で訴求していきます。











本キャンペーンの詳細は、下記特設ページよりご覧いただけます。

https://www.oakley.com/ja-jp/lp/protect-your-eyes



<オークリーについて>

1975 年にアメリカ・南カリフォルニアで誕生したオークリー(Oakley)は、プロダクトデザインおよびスポーツパフォーマンスの分野で世界をリードするブランドです。900件以上の特許を所有するオークリーの企業文化は、発明家、理想主義者、科学者、そしてクリエイターの集まりであり、デザインとイノベーションを駆使して人々にインスピレーションを与える製品と体験を生み出すことに情熱を傾けています。この哲学により、最もアイコニックで他に類を見ないブランドのひとつとなり、最高レベルで競い合う世界中のトップアスリートがオークリーの製品に信頼を寄せています。卓越したクリアな視界と精密さ、耐衝撃性、紫外線からの保護を特徴とする、オークリーの誇るHigh Definition Optics(R)のテクノロジーは、ブランドのすべてのサングラス、度付アイウェア、プレミアムなゴーグルに採用されています。スポーツ用アイウェアのリーディングブランドであるオークリーは、アパレルやアクセサリーにもその領域を広げ、スポーツパフォーマンスとアクティブなライフスタイル志向の消費者に向けたメンズアイウェアの製品を展開しています。オークリーは、エシロールルックスオティカのブランドです。



https://www.oakley.com/ja-jp/

https://www.instagram.com/oakleyjapan/

https://twitter.com/oakleyjapan/

https://www.facebook.com/oakleyasia/

Oakley(R)および Prizm(TM)は、Oakley, Inc.の商標です。

(C) 2022 Oakley, Inc. All rights reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/06-10:46)