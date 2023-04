[ユー花園]

アクアリウム×観葉植物×フラワーアレンジメントのワンストップサービスをリリース



株式会社ユー花園(本社:東京都世田谷区 代表取締役社長 CEO:山田大平)、株式会社 花門フラワーゲート(本社:東京都中央区 代表取締役社長: 平野 貴士)、アクアリンク株式会社(本社:東京都台東区 代表取締役:中川卓)は、異例の三社協業体制によりアクアリウム×観葉植物×フラワーアレンジメントのワンストップサービスを4月7日(金)よりオープンします。







コロナ禍に抗い活路開拓に挑んできた企業3社が異例のコラボで新しい空間装飾サービスが誕生コロナ疲れ、環境問題、物価高など私達の生活ストレスは増える一方で複合的です。そのような今、社会を明るくするために企業ができることは何なのか?との問いから、1社だけでは限界があるけれど複数の企業が協力することで社会を明るくする新しい価値を提供できるはずとの熱い想いの連鎖によって空間装飾サービス「ONE」が誕生しました。美しい自然の躍動を、デザインの力でアクアリウム×観葉植物×フラワーアレンジメントのワンストップで提供アフターコロナの今、花・観葉植物・アクアリウムによる空間装飾の需要が個人宅で増えています。「ONE」では、上質のフラワーアレンジメント×観葉植物×アクアリウムをワンストップで提供することが可能なサービスです。 花の包み込む優しさ、植物の温もりの呼吸、魚の優雅な泳ぎに囲まれる癒しを住まいに取り入れ快適空間を創出します。







ONEサービス内容フルオーダー・フラワー サブスプリクションクリエイティブプランナー×グリーンコーディネーター レンタルサービスデザイナーズ水槽 リース・サブスクリプションサービス

ONE コンセプトコンシェルジュのその先へ。ONEが提供するのは、一つ一つにこだわった"スペシャルONE"のデザイン。ラグジュアリーな空間装飾を手がける企業が手を組んだ"オンリーONE"のサービス。まだ手に入れていない贅沢の一つを提供いたします。Originality / Natural / Emotional私たちのデザインはオリジナリティーに溢れ、自然の恵みを贅沢に使い、感動を揺さぶります



ONE LP4月7日(金) 12:00 OPEN

https://one-project.tokyo/企業の詳細【アクアリンク株式会社】あなたが欲しいのは『水槽』ですか?それとも『デザイナーズ水槽』ですか?私達が扱うのはいわゆる良く見る『水槽』ではなく、圧倒的な高品質を誇る『デザイナーズ水槽』と呼ばれるモノです。外観や水中のデザイン性、ミリ単位の設計、抜群の芸術性を誇るこの水槽群は、他とは一線を画するモノであり、国内全ての同業者様が真似できない独自性の高いデザインを誇ります。レクサスやメルセデス、ペンシュラ東京など、世界の一流企業がこぞって採用する弊社の『デザイナーズ水槽』。私達が扱っているのはいわゆる普通の水槽ではありません。国内全ての同業者が嫉妬する圧倒的な高品質アクアリウム『デザイナーズ水槽』は弊社だけの商品です。事業内容■熱帯魚水槽及びアクア空間のコンサルティング/デザイン/設計/製造/施工/出張メンテナンス業務■観賞魚及び水中植物や珊瑚等の輸入/販売/卸し業務■内装デザインに熱帯魚水槽のインテリアプロデュース【株式会社花門フラワーゲート】1968年に創業してから55年、わたしたちは『日本一親切なお花屋さん』を目指し、皆さまの人生のさまざまなシーンが“Better life with FLOWER & GREEN”~いつでも花と緑に彩られ、より豊かなものになりますように~という気持ちを込めて、日夜この仕事に取り組んできました。これからもずっと、うつくしい花や緑をよりうつくしく、より早く、よりリーズナブルな価格で楽しんでいただけるように、全国の街と企業、そして皆さまひとりひとりの『お抱えのお花屋さん』であることを誇りに、努力してまいります。あわせて『F・G・G Creative Agency~花と緑のクリエイティブ・エージェンシー~』というUSPを掲げ、当社にしかできないクリエイティビティとデザインを実現していきます。その中でも主にオフィス中心のグリーンレンタルサービス「hitotoki」を展開しております。事業内容■フラワーアレンジ・各種ギフト・冠婚葬祭等各種アレンジの販売■観葉植物・四季の草花・等の装飾レンタル、花器・園芸資材の販売・レンタル■造園の設計・施工・メンテナンス[東京都知事許可 許可番号(般-28)第134439号]■花の通信販売事業■フラワーカレッジ 花門■各種フラワー、グリーンの生産・卸■前項に付帯する業務【株式会社ユー花園】株式会社ユー花園は、流通、販売、デザイン、装飾までを一貫して行うフラワーサービスカンパニーです。「お客様の想いをかたちにするために、自分達には何ができるだろう」という着想が私たちのものづくりの原点です。花のもたらす喜びを世界中に伝えることにより、豊かで彩りに満ちたライフスタイルと文化の向上に貢献いたします。事業内容■各種セレモニーの生花装飾事業■フラワーショップ(小売店舗)事業■ホテル店舗事業■各種業務内容に付随したコンサルティング事業■生花仲卸事業「ONE」では協業企業様を募集しています。わたしたちは、共に生活の質を上げるアイテムや装飾をご提供できる企業様を募集しています。このプロジェクトに賛同していただける方がいらっしゃいましたら、以下のメールアドレスまでご連絡ください。ONE協業ご相談窓口youkaen-press01@you-kaen.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/09-13:15)