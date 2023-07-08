METAMUSE／BUGVEL／植田真梨恵／UNiFYが登場…
［株式会社ZIP-FM］
注目アーティストが週替わりで登場する60分プログラム！
名古屋のFMラジオ局ZIP-FM（77.8FM）で、注目のアーティストが週替わりで登場する60分プログラム『FAIR NEXT INNOVATION ICONIC MOMENTS』（毎週金曜日26:00～27:00）が7月よりスタート。
番組前半が男性アーティスト、後半が女性アーティストで毎回2アーティストが登場。
第１弾として【SKE48／BOYS AND MEN／佐々木李子／平野莉玖】の4組を発表しましたが、
第2弾アーティストとして、下記4組を発表します。
毎月３週目 前半：METAMUSE／後半：BUGVEL
毎月４週目 前半：植田真梨恵／後半：UNiFY
すでに発表済の第1弾アーティスト
毎月1週目 前半：SKE48／後半：BOYS AND MEN
毎月2週目 前半：佐々木李子／後半：平野莉玖
●毎月第3週はMETAMUSEとBUGVELが登場！
▶ METAMUSEプロフィール
METAMUSE（メタミューズ）
大森靖子がメンバー兼プロデューサーを務めるグループ「ZOC」として2018年9月に結成。
藍染カレン、西井万理那、巫まろ、雅雀り子、鎮目のどか、 大森靖子、 雅雀り子からなる6人組グループ。発表した楽曲が若年層を中心に次々と大ヒットし、結成からわずか1年足らずでZeppTokyoをソールドアウト。2021年1月にはメジャーデビューを発表し、翌月2月8日にはメジャーデビューから1か月も経たずして初の武道館公演を開催、6月には22曲入りの1stフルアルバム「PvP」をリリース。
2022年7月7日のLINE CUBE SHIBUYA公演を以て、ZOCとしての活動を“全クリ”し、「実像崇拝」をコンセプトとする『METAMUSE』に改名。同月にMETAMUSEとして発表した第一弾シングル「tiffany tiffany/わがままぱじゃま」、2023年1月にリリースした第二弾シングル「メタメメント」はその内容が高く評価され、両作ともに大手ヒットチャート3位にランクインした。
▶ METAMUSE番組へのメッセージ受付
https://zip-fm.co.jp/entries/9c045b24-3218-49a1-947e-b55136dbbc57
▶ BUGVELプロフィール
BUGVEL（バグベル）は、関西出身メンバーと台湾出身メンバーで構成された5人組日台ダンスボーカルグループ。昨年3月に「bad guy」でデビュー以降、精力的な活動を続け今年8月には1stアルバム「ID」の発売や、東阪で開催される初の単独ライブ「NICE TO MEET U」の開催も決定している。
▶ BUGVEL番組へのメッセージ受付
https://zip-fm.co.jp/entries/5ed55c88-1472-4d45-952f-b27c57287622
●毎月第４週は植田真梨恵とUNiFYが登場！
▶ 植田真梨恵プロフィール
「わたし、つくるし、それ歌う」
福岡県久留米市出身のシンガー・ソングライター。中学卒業を機に15歳で単身大阪に移り、音楽活動を開始。17歳で1stミニ・アルバム『退屈なコッペリア』をインディーズレーベルよりリリース。アコギを手にライブハウスを中心に活動を続け、2014年にシングル「彼に守ってほしい10のこと」でメジャー・デビュー。全力でひたむきに向き合おうとする強い思いと歌、圧倒的なライヴの伝播力で注目を浴びる。
▶ 植田真梨恵番組へのメッセージ受付
https://zip-fm.co.jp/entries/9570f227-1a68-4242-a08c-f6b1b7d96a1d
▶ UNiFYプロフィール
10人組ボーイズダンスボーカルグループUNiFY(ユニファイ)。2023年5月11日にグループを立ち上げ、5月16日ファンとメンバー10人からグループ名を決定。『UNiFY』には、常識を破壊し自分達らしく理想を追い求めるという意味が込められている。
▶ UNiFY番組へのメッセージ受付
https://zip-fm.co.jp/entries/60f38c9e-409a-4397-a3b3-9c56da10bb78
■『FAIR NEXT INNOVATION ICONIC MOMENTS』番組概要
放送局：ZIP-FM（77.8FM）
番組名：『FAIR NEXT INNOVATION ICONIC MOMENTS』
放送日時：毎週金曜日26:00～27:00
Navigator：矢方美紀(やかたみき)
番組HP：https://zip-fm.co.jp/programs/c7d5e711-e92e-4a61-9675-dea4a536e430
番組ツイッター：@FNI_ICONIC_ZIP
番組ハッシュタグ：#FNIあいこにっく
●ZIP-FMとは
1993年10月開局の愛知県を中心に東海地区を放送エリアに持つFM局（周波数名古屋77.8MHz/豊橋 77.1MHz）。開局以来若年層を中心に高聴取率を獲得。
WEBSITE：https://zip-fm.co.jp/
Instagram：@ zipfm77.8（https://www.instagram.com/zipfm77.8/）
Twitter：@ zip_special（https://twitter.com/zip_special）
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/08-00:40）
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