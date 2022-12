[株式会社ギフトモール]

国内最大級のオンラインギフトサービス「Giftmall(ギフトモール)」および専属バイヤーによるおしゃれなギフトを厳選した「Anny(アニー)」を運営する株式会社ギフトモール(本社:東京都中央区、代表取締役:藤田 真裕)は、CMAO(最高買収責任者:Chief M&A Officer)兼CIO(最高投資責任者:Chief Investment Officer)を設置し田中秀樹が新たに就任したことをお知らせします。今回の経営基盤の強化を通してさらに社会の期待に応え、企業価値の向上に努めてまいります。









■ CMAO、CIO設置の背景・目的



「MAKE MORE SMILES~世界により多くのスマイルを。」をPurpose(存在意義)として経営理念に掲げる当社は、1人でも多くの方が笑顔になる世界を目指しています。

2014年にサービスを開始した国内最大級のオンラインギフトサービス「Giftmall」をはじめ、当社グループ全体で提供するギフト関連プラットフォームサービス群を順調に成長させてきました。また2021年からは、世の中の様々なプロダクトやサービスのギフト化をする「ギフタイゼーション」を標榜し、モノ、コトあらゆる領域での感動体験のギフト化を推進することで、社会に対してより多くの感動体験を生み出すお手伝いができるよう取り組んでいます。



ギフト市場は10兆円規模の安定した市場であり、なかでも当社グループが事業を推進しているオンラインギフト市場は過去3年(2018-2021年)で年平均140%成長を続けて約3兆円の市場と推計されており、現在なお市場は拡大中です(※1)。

当社オンラインギフト総研の調査では、ギフトの購入場所に関して「総合ECサイト」が「デパートや百貨店の店頭」を今年初めて上回る結果となっており、ECサイトが代表的な購入場所となっている事実もあります(※2)。

また、従来の販売チャネルがネットに置き換わっているだけではなく、新たな市場としての「ソーシャルギフト」等の台頭もあり、20代を中心に「新しいギフトのコミュニケーションの仕方」が生まれてきている市場でもあります。



このような市場環境やギフト購買、贈答行動の大きな変化のなかで社会の期待に応えていくべく、当社グループとしてはコーポレート部門の機能拡充を行うとともに、M&Aほか投資活動に向けた基盤を強化することで事業成長を加速したいと考えています。今後は社会の公器となり、お客様に新たな感動体験の提供をし続けていけるよう、邁進してまいります。



※1:株式会社矢野経済研究所「2021 ギフト市場白書」

https://www.yano.co.jp/market_reports/C63118900

※2:ギフトモール オンラインギフト総研 「ギフト購入に関する調査」(2022年6月)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000038.000048025.html





■田中秀樹 略歴







2006年 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社

2008年 ベインキャピタル・ジャパン 入社

2013年 PwC アドバイザリー合同会社 入社

2021年 スマートニュース株式会社 Corporate Planning Division Senior Strategy and Planning Manager 兼 Head of Financial Planning and Analysis



大学卒業後にマッキンゼーの東京事務所に入社し、国内外企業の経営戦略、中期経営計画立案、オペレーション改善などに従事。ベインキャピタル入社後は、日本・中国・インドにおける企業投資や、投資先企業の業績改善に従事。PwC入社後は一貫してM&A業務に従事し、日豪において数千億円規模の案件を含む50件超のM&Aをリード。スマートニュースでは全社の事業計画立案や経営管理に従事すると共に、買収の実行および買収後の経営統合に従事。



京都大学工学部卒業、米国公認会計士(ワシントン州)、日本CFO協会認定 プロフェッショナルCFO/グローバルCFO





■株式会社 ギフトモールについて



「MAKE MORE SMILES ~世界により多くのスマイルを。」をPurpose(存在意義)に、「The World of Giftization ~テクノロジー・データの力で世界のすべてをギフトで満たす」をVision(実現したい世界・未来)に掲げ、新たなギフト体験創造に取り組む2014年創業のテクノロジー企業。日本とシンガポールを拠点に、日本・インド・インドネシア等グローバルなギフト・プレゼント市場に向けてテクノロジープラットフォーム事業を推進中。約50万点以上のソーシャルギフト商品を扱う「Giftmall(ギフトモール)」および専属バイヤーによる厳選ギフトを集めた「Anny(アニー)」等を運営。現在、グループの月間訪問ユーザー数は3,600万人を超え、国内最大級の規模を誇る。



- Giftmall(ギフトモール)公式サイト:https://giftmall.co.jp/

- Anny(アニー)公式サイト:https://anny.gift/

- Annyお祝い体験(アニーおいわいたいけん)公式サイト:https://oiwai.anny.gift/



