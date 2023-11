[ギグワークス株式会社]



株式会社GALLUSYS(ギグワークス株式会社(東証スタンダード 2375)100%子会社 本社:東京都新宿区 代表:大塚敏之)とチューリンガム株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:田原弘貴)が共同開発を進め、ZEAL NOVA DMCC(所在地:UAE ドバイ、CEO:Tomoe Mizutani)がパブリッシングを行うブロックチェーンゲーム「SNPIT(スナップイット)」が、LINE(注1)のオープンチャットを開始いたしました。





2023年10月28日(土)20時00分より実施しておりましたパブリックセールにおいては、予測をかなり大きく超える反響、購入があり、早期完売によるパブリックセール終了させていただきました。パブリックセールでのご購入をいただきました皆様におかれましては、引き続き、「SNPIT(スナップイット)」をより多くの機会でお楽しみいただけるように推進して参ります。







■「SNPIT(スナップイット)」公式LINEオープンチャット:

― オープンチャット[SNPIT 公式]URL

https://line.me/ti/g2/2Yl4BFBC7g6EFvbsA1bLFU5NTNlWBo4ckjSBOA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default



ー 開始日時

2023年11月18日(土)オープン





― LINEオープンチャット内での発信、やり取りは下記を想定しております

・ Snap to Earnのはじめ方、楽しみ方について。

・ 稼ぐだけじゃない、楽しみながらできのはなぜ?

・ Web3の世界とは?

・「SNPIT(スナップイット)」をより楽しむためには?





― 参加方法

1 インストールしているLINEを起動します。

2 ホーム画面から「オープンチャット」を選択します。

3 検索窓から、[SNPIT 公式]を入れて検索します。

4 出てきた[SNPIT 公式]アカウントのトークルームを選び、参加をタップします。

5 「新しいプロフィールで参加」をタップします。

6 ニックネームと写真を決めて、オープンチャットに参加できます。





当社においては、引き続き、日本から世界へWeb3のマスアダプション(大衆化、一般化、文化浸透)の実現を目指して参ります。





SNPITとは

「SNPIT」は、スマホカメラを活用した画期的なGame-Fi(注1)体験を提供する、全く新しいSnap to Earnサービスです。より手軽にGame-Fiに参加できるエコシステムを目指し、スマートフォンカメラという普遍的な機能を活用しています。

ユーザーは、カメラNFTを活用して撮影を行い、それにより独自のトークン(注2)を獲得できます。さらに、トークンを用いてカメラの性能を向上させることで、より精巧な画質での撮影や、トークン獲得量の増加が可能となります。特定の画質基準を超えた写真はバトルへのエントリー資格を得て、バトルでの勝利によるトークン獲得も可能です。

SNPITを通じて、ユーザーは美しい風景を捉え、その価値を再認識することが可能です。

これにより、自然保護や文化遺産保護への意識向上に資することを目指しています。

詳細は公式Whitepaper https://wp.snpit.xyz/をご覧ください。

※注1 ゲーム(Game)と金融(Finance)を組み合わせた造語。ゲームにDeFi(分散型金融)の要素を掛け合わせたブロックチェーンゲーム全般を指す。

※注2 従来の硬貨や紙幣の代わりに使うデジタルマネー(仮想通貨等)。





SNPIT概要

ジャンル: Snap to Earn

リリース予定日: 2023年年末

対応OS: iOS/Android

公式サイト: https://lp.snpit.xyz

公式X(旧Twitter): https://twitter.com/SNPIT_BCG

公式Discord:https://discord.com/invite/Wh8j7eE66b





【ギグワークス株式会社 】

商号:ギグワークス株式会社

所在地:東京都港区

事業内容:子会社の経営管理(オンデマンドエコノミー、システムソリューション、シェアリングエコノミー、デジタルマーケティング事業)

コーポレートサイト:https://www.gig.co.jp/

「日本一のGig Economyのプラットフォーマーになり、労働市場に革命を起こす!」を企業

Visionに据え、ダイレクトマッチングでのGig Economy商圏の構築とともに、各種システム

開発、オンサイト、コンタクトセンター等BPO業務、コワーキングスペースの提供をする

グループ。柔軟な働き方に対しての挑戦をつづけ、国内労働市場により良い未来を創造する。





【株式会社GALLUSYS】

商号:株式会社GALLUSYS

所在地:東京都新宿区西新宿

代表者:大塚 敏之

コーポレートサイト:https://gallusys.com/

株式会社GALLUSYSはのちに文化となるようなプロダクトの創造を目指すアプリ開発会社です。非言語SNS「ピクティア」をグローバルでリリースしており、スマホカメラを使ったアプリの開発を得意としています。





【チューリンガム株式会社】

商号:チューリンガム株式会社

所在地:東京都港区南青山

コーポレートサイト:https://turingum.com/

チューリンガム株式会社は、ブロックチェーン・Web3に特化したコンサルティングファームです。東京証券取引所スタンダード市場に上場している株式会社クシムの子会社として、Web3領域でトークノミクス設計やスマートコントラクト開発事業を展開しています。





【ZEAL NOVA DMCC】

商号:ZEAL NOVA DMCC

所在地:UAE ドバイ

コーポレートサイト:https://zealnova.ae/

ZEAL NOVA DMCCは、アラブ首長国連邦のドバイに拠点を置くゲームパブリッシャーです。Dubai Multi Commodities Centre (DMCC)のライセンスのもと、ブロックチェーンゲームパブリッシャーとしてのグローバルな展開を進めています。





【本リリースに関するお問合せ】

株式会社GALLUSYS

snpit@gallusys.com

営業時間:平日9時ー18時



