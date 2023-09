[ZVC JAPAN 株式会社]





日本、東京、2023 年 9 月 27 日 - Zoom Video Communications, Inc(本社:米カリフォルニア州サンノゼ市、代表取締役 CEO : Eric Yuan 、以下 Zoom )の日本法人 ZVC JAPAN 株式会社は、Zoom Video Communications, Inc が提供するクラウド サービス Zoom Japanese Government Preset について、政府情報システムのためのセキュリティ評価制度(Information system Security Management and Assessment Program、以下 ISMAP)への登録を、2023 年 8 月 31 日に申請したことをお知らせいたします。



ISMAP は、政府機関のクラウド サービス調達のセキュリティ レベルを保証し、最新のクラウド サービス利用を促進することを目的として、クラウド サービスが日本政府のクラウド セキュリティ条件を満たしているか評価するプログラムです。クラウド サービス プロバイダーは、ISMAP の監査機関リストに登録された機関による審査を受ける必要があり、情報セキュリティ対策とマネジメント コントロールの実施状況を査定されます。



監査機関による審査の完了に伴い、このたび Zoom は、2023 年 8 月 31 日に登録の申請を行いました。ISMAP 運営委員会が申請書と監査報告書を審査し、Zoom が ISMAP プログラムの定める要件を満たしているか判断します。Zoom は 2023 年内での登録完了を目指しており申請が承認されれば、Zoom Japanese Government Presetが登録され、ISMAP クラウド サービス リストに掲載されます。



Zoom Japanese Government Presetは日本政府による利用を想定したものであり、円滑にご利用を開始いただけるよう初期設定をいくつか変更のうえ固定した製品となります。なお、Zoom Japanese Government PresetはBusiness以上のライセンスからのご案内となり、政府機関ではないお客様にもご利用いただけます(有料)。



Zoom は独自のセキュリティへの取り組みを行っており、その一環として、Zoom が世界的なセキュリティ基準に準拠していることを示す認証や証明の取得を進めています。今後もZoom は、お客様が重要な情報を安全にやり取りできるよう、セキュリティへの取り組みを拡大していきます。



Zoomのセキュリティとプライバシーについての詳細は、Trust Center( https://explore.zoom.us/ja/trust/ )をご覧ください。



Zoom blogは( https://blog.zoom.us/ja/ismap/ )をご覧ください。



Zoom について

