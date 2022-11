[SynchroArt Foundation【saf】]

平面・立体・デジタル作品まで幅広く募集。締め切りは12月15日(必着)



グローバルにジャパンアートブランドの発信を行うアート財団、SynchroArt Foundation(創設者:坂本大地、本社:東京都中央区、以下:saf)が、「浮世絵」をモチーフにしたアート作品のコンペティションを開催。







SynchroArt Foundationは、第一回「saf ART AWAERDS -浮世絵- @GINZA SIX」を開催いたします。



今回は「浮世絵」をモチーフにした絵画・立体・デジタル作品を幅広く受け付けいたします。出展者は全員、銀座最大のアートの館 GINZA SIX 5Fの「Saf Gallery」で展示されます。受賞者は翌一月に心斎橋大丸で行われるアートフェアをはじめ、様々な国内外エキシビジョンにて展示・販売の機会が得られます。









募集内容



応募は一人(1グループ)5点までとなります。

「浮世絵」をモチーフにした、オリジナルの平面・立体・デジタルの作品



※サイズはA4サイズ以内の平面作品(A4サイズ以上の作品は写真で提出)、立体作品を撮影したA4以内の写真、1分以内のデジタル作品(ダンス動画や音楽MV作品も可)

※A4サイズ以上の平面作品と立体作品の受賞者は、後の各展示会で実物が展示できます。

※重量は平面作品5kg以内、立体作品15kg以内



参加方法



【参加申し込みフォーム】↓ご入力と参加費入金で応募完了

https://forms.gle/7ZmYBCqAVeXCfRAa7





参加資格



・応募規約を遵守遂行できる方

・募集期間内に応募が完了し、参加費支払いもしくはsafアーティスト互助会メンバー登録が確認できていること

・自身の作品の著作権および応募にかかる正当な権限を有している方

・応募作品の著作権は制作者本人に帰属し、本企画および関連企画において主催団体および関連会社が販売およびPRの為に使用することに同意される方





参加費



一般:1作品1万円(学生:5000円)例:5作品出展の場合5万円(学生:25000円)

safアーティスト互助会メンバー:2作品迄出展無料(+3作品まで有料出展可能)





作品締切



2022年12月15日(必着)





作品展示&審査期間



2022年12月16日~12月23日

※期間中GINZASIX「Saf Gallery」に来場された一般人投票・審査員票をもとに選考します。





受賞者発表&受賞者展示期間



12月24日・25日

※クリスマスイベントを開催して沢山の方に見ていただけます。





受賞内訳



金賞:1作品(最大で、平面・立体・デジタル作品から計3作品)

銀賞:2~5作品

銅賞:3~10作品

審査委員賞:1~5作品





受賞者特典



・2023年1月心斎橋大丸アートフェアへの出展確約

・GINZA SIX Saf Gallery はじめ、銀座各ギャラリー他、国内saf提携先への出展販売

・海外のsaf提携先への出展

・NFT展開サポート

・safの所属アーティスト権





審査員



・saf創設者 坂本大地

・saf日本支部長 関根ますたか

・saf理事 佐藤伊智郎

・Dance Artist ケントモリ(予定)

・他





提出先



〒104-0061

東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 5F「Saf Gallery」saf ART AWARDS 事務局 宛

03-6555-2989





納品方法



※絵画、版画、切り絵などのA4サイズ以内の平面作品は作品現物をお送りください。

立体作品を応募される方は作品を撮影されたお写真をお送りください。作品そのものを送らないようにしてください(返却できません)

(A4サイズ以上の平面作品と立体作品の受賞者へは展示用の作品郵送先をご連絡いたします)

デジタル作品は登録フォームに任意のアップローダーに上げたURLリンクをご記載ください。dropboxをはじめとしたストレージサイトへのアップロードもしくは、Axfc uploader等のダウンロード有効期限が長いアップローダーを使用してください。 パスワード制限をかける方は参加申し込みフォームに必ずダウンロードキーをお教えください。





作品販売について



販売希望価格を登録フォームにご記載ください(販売を希望しない場合はその旨をご記載ください)





作品返却用送料



一般:着払いでご返送いたします

safアーティスト互助会メンバー:無料





safアーティスト互助会ご入会案内



お得で、safのその他アート企画に参加できるアーティスト互助会へのご入会(月会費1万円)はこちら↓

https://www.synchroart.or.jp/artistmembership





【参加申し込みフォーム】



https://forms.gle/7ZmYBCqAVeXCfRAa7





お問合先



saf公式LINE→ https://lin.ee/wJP9InB

もしくは、contact@synchroart.or.jp



主催

一般財団法人SynchroArt Foundation



スポンサー企業様

株式会社forsicore、株式会社OBJ、株式会社キックアス・エンターテインメント





「Saf Gallery」



〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 5F

営業時間:10:30~20:30

電話番号:03-6555-2989

~アーティストやアート団体への出資を行い、国内外に巨大なアートマーケットを構築する「SynchroArt Foundation」(saf)の、多業界が交流できるギャラリーが、GINZA SIXに誕生。新時代を代表するアート作品の発表、海外ギャラリーとの連動画、ブロックチェーンを活用した最新型マーケティングなどを行う。 日本文化の発信、及び他国との交流によるリアルタイムな世界文化の体験を共有~















「一般財団法人 SynchroArt Foundation」









設立目的

~芸術文化の振興に関する活動を行い、優れた美術文化芸術家の育成を行うとともに、

芸術文化の啓蒙及び促進により、人々の創造性や表現力を育み、

さらに、他者への理解と尊重し合い

多様性を受け入れることができる心豊かな社会の形成に寄与することを目的とする~



創設者:坂本大地

高校時代に"ウォーターボーイズ"への出演を経て、芸術の道へ。大統領や王族を含む多くのコレクターやアーティスト達との出逢いから数々のアート作品を生み出す。アーティスト達への大きな支援をベースに、障がい者支援・地方創生・貧困国支援などの救済活動に資金を充てるアート財団safを創設。自身の作品売上の大部分をsafへ寄付。2022年には銀座最大の商業施設GINZA SIXにアーティストの創造拠点となる『Saf Gallery』をOPEN。





Mail:contact@synchroart.or.jp

FAX:03-6701-7524



公式LINE:https://lin.ee/wJP9InB

Twitter:https://twitter.com/saf_gallery

Instagram:https://www.instagram.com/synchroart.foundation/



一般財団法人SynchroArt Foundation への、ご協賛はこちら

https://www.synchroart.or.jp/contribution

本期間中に主宰のSynchroArt Foundationへご入会いただいた方の会費は、アーティスト支援及び、支援を必要としている社会貢献活動へ充てられます。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/01-11:16)