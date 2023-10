[渋谷ヒカリエ]

オリジナリティを演出できるカスタムアクセサリーなどトレンドギフトアイテムが勢揃い



株式会社東急百貨店が運営する商業施設「渋谷ヒカリエ ShinQs」は、「 GIFT for everyone~オドロキの出会いを~」をテーマに、多彩で上質なクリスマスギフトをご用意しています。自然にも人にもやさしい癒しの商品や、ラグジュアリーなジュエリーなどの定番アイテムのほか、オリジナリティを演出できるパーソナライズギフトや、日々の暮らしをアップデートするギフトなど、男女問わず幅広い世代から喜ばれるラインナップを取り揃えています。





今年は制限のない久しぶりのクリスマスで、会いたい人に会える日々になってきました。しばらく会えていなかった大切な人や、一年間頑張った自分へのご褒美を探す時間もワクワクしながら、ホリデーシーズンを華やかに彩る渋谷ヒカリエShinQsで、新しい発見や素敵な商品との「オドロキの出会い」を楽しんでみてはいかがでしょうか。

【開催期間】11月16日(木)~12月25日(月)

【URL】https://www.tokyu-dept.co.jp/shinqs/christmas2023/

※一部商品は数に限りがございます



自然にも人にもやさしい癒しのギフト





■collex(コレックス)



GREEN NATION Life(グリーン ネイション ライフ)

ソイワックス キャンドル/5,280円

オーストラリア生まれのエシカルブランドによる、こだわりの天然精油をブレンドしたソイワックスキャンドル。パッケージは100%リサイクル、商品は全て天然由来でヴィーガンフレンドリーです。木製の芯が使われているため、火を灯すとパチパチという音とともに香りを楽しめます。





■style table(スタイルテーブル)



ROSE LABO

クリスマス限定 スペシャルスキンケアギフト/7,480円 数量限定

今冬新発売のローズプレミアムミルキーマスクが入ったスキンケアセット。自社農園で無農薬栽培した「食べられるバラ」のエキスがふんだんに使用された敏感肌でも使える無添加製品です。バラの香りに包まれながら、整った素肌へと導いてくれます。

※11月9日(木)発売





■SABON(サボン)



ホリデーギフト スターライト・ブーケ/13,200円 数量限定

星影に輝く花々をイメージした今年のホリデーコレクション。夜にしか咲かない不思議な花々を束ねた、神秘的なフローラルブーケの香りのボディケアやハンドケア、フレグランスなど、特別な香りとデザインのアイテムが揃っています。

※10月26日(木)発売







■HACCI(ハッチ)



サンタの足音/28,600円 数量限定

はちみつのパワーでしっとり健やかなお肌へ導く人気のスキンケア5アイテムと、パリで出会った限定品のファーバレッタがセットになった特別なスペシャルボックス。華やかな限定ボックスとファーバレッタが、クリスマスまでの気分を高めてくれます。

※10月1日より発売中







■Cosme Kitchen(コスメキッチン)



Cosme Kitchen HOLIDAY KIT 2023/7,450円 数量限定

贈り物にもご自分へのご褒美にもふさわしい、この冬おすすめの人気アイテムが詰まったギフトボックス。幸せを運ぶといわれている猫をモチーフにしたBOXとメッセージカードとともにホリデーシーズンを彩ります。

※11月1日(水)発売予定



贈る相手を思ってカスタムできるパーソナライズギフト





■ete(エテ)

My Coin(マイコイン)/30,800円~(写真左)



イニシャルやナンバーを刻印できるコインネックレス。リバーシブル仕様なので気分や洋服の雰囲気によって、刻印の有無を楽しめます。

Order Name(オーダーネーム)/26,400円~(写真右)

名前や大切な言葉(最大9文字)をモチーフに、素材やチェーン、仕上げも好みに合わせてオーダーできるネックレス。誕生石を入れることも可能。想いが込もったジュエリーは、個性をより美しく輝かせてくれます。



■Jouete ADDITION(ジュエッテ アディション)



オウンコード/7,700円~

「自分だけが分かる暗号」として身に着けるパーソナライズなコレクション。36種類あるチャームはイニシャルやお誕生日、大切な方との記念日などに想いを馳せながら選ぶことで、本人だけの特別なCodeになります。自分で長さを変えられるネックレスやブレスレット、4色展開のカラーで、よりオリジナリティを演出できます。



■テラリウムス

テラリウム~お好きな材料で、世界に1つのテラリウム~/4,400円~



(参考価格 写真左4,950円、写真右5,940円)

瓶、用土、苔、に加えて、動物、人物、石、砂などのパーツを自由に組み合わせて作れる苔テラリウム。世界に1つだけの「箱庭」は、日々の生活に癒しを与えてくれます。



※いずれの商品もカスタム内容により価格は異なります

※画像は全てイメージです



日々の暮らしをアップデートするギフト





■イヴ ドローム



NATURE(ナチュール)ウォッシュタオル(33×33cm)/2,750円、

ゲストタオル(42×70cm)/5,280円、ハンドタオル(55×100cm)/9,900円

おうち時間をちょっと贅沢にしてくれる、イヴ ドロームならではのラグジュアリーなタオル。オーガニックコットンを100%使用した柔らかな肌触りと、ほどよい厚みのタオルは多くの方に好まれること間違いありません。新色の「prune」(写真左)、クリスマスらしい「amande」(写真右)カラーがギフトにおすすめです。





■マリアージュ フレール



クリスマス イン ラヴ 紅茶 80g/4,968円

クリスマスが近づき胸が高まる気持ちを表現したような、フルーツと甘いスパイスがアクセントの紅茶。魅惑的なハイビスカスの花とアーモンドを彩った、クリスマス気分がさらに盛り上がるロマンティックな味わいです。









■TENERITA(テネリータ)



ストレッチパイル長袖パジャマ/レディス31,900円、メンズ33,000円

軽くて伸縮性のあるストレッチ素材を使用したパイル地のパジャマ。繊維の長いスーピマコットンを使用し、糸を甘く撚ることで柔らかくしなやかな風合いに仕上がっています。まるでタオルを着ているような心地よさはリラックスタイムにぴったりです。





■ピエール マルコリーニ



シュタイフ ミニテディベア+セレクション8個入/19,800円

ドイツの最高級ぬいぐるみブランド「シュタイフ」とコラボレーションした特別限定品。ピエール マルコリーニの定番チョコレートとピエール マルコリーニのコック服を着たミニテディベアがセットのギフトボックスです。

※11月15日(水)発売(なくなり次第終了)



特別なときに贈りたい季節限定の華やかギフト





■サマンサタバサプチチョイスプラス



ホリデー限定プリーツデザインスマホショルダー(ピンク・ライトブルー)/19,800円

人気シリーズのプリーツデザインスマホショルダー。ホリデー限定カラーとして、ピンクとライトブルーが登場しました。スマホはもちろん、リップやハンカチなども収納可能。ファーのチャームがセットになった、ホリデーシーズンしか手に入らない特別感のあるシリーズです。

※販売期間:11月15日(水)~2024年1月8日(月・祝)のみの販売



■アガット



23限定ネックレス/49,500円 数量限定

毎年注目度の高い、冬の限定ネックレス。今年のデザインは、満足感にこだわって、ダイヤの存在感がありつつも、シャープな雰囲気も感じられます。

※11月3日(金・祝)発売

※先着でSpecialBoxをご用意しています





■STAR JEWELRY GIRL(スタージュエリーガール)



Sparkly Day/ピアス27,500円、ネックレス(左)17,600円、

ネックレス(右)27,500円、リング(2本セット)22,000円 数量限定

シャンパンの泡がはじける様子からインスピレーションを受けた数量限定シリーズ。チェインの煌めきや、こだわりの石留とテクスチャーが魅力。リングは3Way仕様です。プレゼントにふさわしい上品なデザインで、限定BOXが付いています。

※10月27日(金)発売



ノスタルジックで懐かしいレトロデザインギフト





■バースデイ・バー



マルチレトロラジオ/8,580円

どこか懐かしいレトロなデザインのラジオ。アラームやスピーカー、モバイルバッテリーなど7つの機能を搭載しています。充電式なのでどこでも持ち運びができ、防災グッズとしても使用可能です。男性やおしゃれな方へのプレゼントにもおすすめです。



■綱具屋



アデリアレトロ 脚付きグラス/1,650円

レトロポップで懐かしいデザインの脚付きグラス。しっかりとした可愛い箱入りなので、クリスマスギフトにおすすめの商品です。発売当時の可愛らしさはそのままに、飲み物がたっぷり入る容量、口が広くお手入れしやすい形状にリメイクし、より使いやすく生まれ変わりました。





■コレックス



POTPURRI

ポトペリー Glanta SAKE Set/5,500円

スラムのデザインが粋なカップ2点と1合サイズのピッチャーの3点セットはお酒のシーンにぴったり。テーブルコーディネートの華になるデザインです。専用のギフトボックスはレトロ可愛いテキスタイル柄で、プレゼントを開ける前から昔懐かしさを楽しめます。





渋谷ヒカリエ 10月のエンタメ&カルチャー新情報





〈渋谷ヒカリエ ShinQs POP UP SHOP〉おひげのポン&UMAO



キャラクターデザイナーのかなざわまことさんが描く「おひげのポン」と、アーティスト「umao」のアート作品から生まれたアイテムを多数取り揃えたPOP UP SHOPを開催します。各方面でファンを獲得している、可愛くもかっこいい、いま注目のアートキャラクターの魅力が詰まったグッズや、ここでしか買えない限定品をお楽しみください。



【開催期間】11月2日(木)~11月15日(水)

【開催場所】2階 ShinQs パーツ&ジョイスト ザッカエキスプレス

【URL】https://shima-umao.tumblr.com/





〈クリエイティブスペース「8/」イベント〉



d47 MUSEUM 第33回展覧会 Wellness Folklore~土地の知恵から生まれた、健やかな美しさ~



地域の農産物や気候風土などを生かし、その土地ならではの文化や風習などを背景に持つコスメやケアアイテム、民間薬や身体活動などを「暮らしの知恵」とともに紹介し、関連品も販売します。その土地の恵みや知恵によって「心身を整える」ことを改めて考え、地域に根付く「健やかさ」を見直すきっかけとなる企画展です。



【開催期間】10月20日(金)~2024年1月28日(日)

【開催場所】d47 MUSEUM

【URL】https://www.hikarie8.com/d47museum/2023/09/wellness-folklore.shtml





企業プレスリリース詳細へ (2023/10/20-00:40)