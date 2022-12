[デザインアソシエーションNPO]

茂木健一郎とトラウデン直美がMCをつとめる『IMAGINEZ大学 with Discovery』(金曜20:00~21:00/スカパー!cs340ディスカバリーチャンネル及び各ケーブルテレビ)では、12月2日、9日、23日、30日(金)の4週にわたり、俳優業をはじめ多方面で活躍中の川上麻衣子をゲストに迎えます。

また 16日はSDGsをテーマとしたイベント「エイブル空間デザインコンペ」「長野市SDGsフォーラム」 「ピース展」を特集いたします。

(デザインアソシエーション Youtubeでも無料でご覧いただけます。)どうぞご期待ください。

【番組提供】株式会社エイブル / JT / 清水建設





◼︎コンテンツ1 ■■クリエイターとその愉快な仲間たち■■



どんなクリエイターも1人では創造できない。仲間との交流と絆によってクリエイティブは飛躍的に発展する。各界のクリエイターとその愉快な仲間を招いてクロストークし発想の種を学ぶコンテンツです。

12月は俳優であり、ガラスデザイナー、一般社団法人ねこと今日代表理事など多方面で活躍する川上麻衣子が4週にわたって出演。

1週目(12/2)は俳優だけでなく様々な活動を行う川上麻衣子のクリエイティブについてトーク。

2週目(12/9)は谷中とスウエーデン に縁深い川上麻衣子が落語家 三遊亭好青年が愉快な仲間を迎えます。

3週目(12/23)は猫をはじめとした動物と人間の関係について

獣医師・獣医学博士の佐藤亮一が愉快な仲間として登場。

4週目(12/30)は演技ってどうするの?川上麻衣子とスタジオで朗読ワークショップを行います。



MC: 茂木健一郎(脳科学者)/トラウデン直美(タレント・モデル)









◼︎コンテンツ2■■イマジネ大学講義■■





IMAGINEZ大学講師陣による講義。自分に向いているジャンルは何か、知らなかった世界に気がつく「〇〇になりたい君へ」。トップクリエイターもかつては1人の若者だった「私の学生時代」。社会に出ていかに自分と作品をアピールするか「マイプレゼンテーション」。その他たくさんのテーマで学ぶ「新たな自分発見」講義。



【12月の講師】

谷尻誠(建築家/起業家)

三瀦末雄(ミヅマアートギャラリー エグゼクティブ・ディレクター)

松山祥樹(プロダクトデザイナー)

ハービー・山口(写真家)

伏見京子(スタイリスト)

井本喜久(農ライファーズ代表)

平尾成志(盆栽師)

里岡 美津奈(パーソナルクオリティコンサルタント)

幅允孝(ブックディレクター)

HARA(イリュージョニスト)

蝶花楼 桃花(落語家)

植田工(画家/イラストレーター)





【12/16放送はSDGs特別企画】

SDGsをテーマに行われた「第14回エイブル空間デザインコンペティション」「SDGs Creative Exhibition ピース展」「長野市SDGsフォーラム他」の模様をお届けします。





【 2022年12月マンスリーゲスト 】

12月2日・9日・23日・30日



川上麻衣子

俳優/ガラスデザイナー/一般社団法人ねこと今日代表理事

1980年、14歳の時、NHKドラマ人間模様「絆」でデビュー。

同年TBSドラマ「3年B組金八先生」で生徒役を好演し、注目される。

映画「でべそ」望月六郎監督で第6回日本映画プロフェショナル大賞・主演女優賞を受賞。

写真集(篠山紀信撮影)小学館。スウェーデン教育絵本「愛のほん」「死のほん」翻訳(小学館)

著書「ストックホルムからの手紙」(角川書店)「彼の彼女と私の538日」(竹書房)



<愉快な仲間たち>

12月9日出演





三遊亭好青年

落語家

本名Johan Nilsson Björk(ニルソン・ビョルク・ヨハン)

1985年スウェーデンのウプサラ生まれ

ストックホルム大学卒業(日本語学専攻)

2010年 南山大学に交換留学

2012年 中央大学に留学

東京フィルムセンター映画・俳優専門学校で俳優総合専攻。

2016年7月15日、三遊亭好楽に入門。前座名「じゅうべえ」

2020年8月二つ目昇進「三遊亭好青年」

ヨーロッパ出身者がプロの落語家なったのは史上初の快挙!

厳しい階級社会である江戸落語の修業を乗り越えた体験談は必聴である。

世界に落語を広めたいという強い思いで積極的に活動中。



<愉快な仲間たち>

12月23日出演





佐藤亮一

獣医師・獣医学博士

大阪府出身

北里大学獣医畜産学部卒業後、同大学院に進学。

獣医師免許、獣医学博士号取得。

製薬会社、ベンチャー企業勤務を経て、2018年NPO法人life goes on設立。

往診専門動物病院「みんなの動物病院」を開設。

健康相談、セカンドオピニオン、獣医学的知識の普及、愛護団体の支援などの活動を行いつつ、相模原市の譲渡対象団体、動物愛護推進員、人と猫との共生社会支援サポーターとしても活動。





【 放送日時 】

・CS放送 ディスカバリーチャンネルにて毎週金曜午後8時00分より (翌週日曜午前7時より再放送)

・ディスカバリーチャンネル 公式WEBサイト

( https://www.discoveryjapan.jp/program/creativetv/ )



( https://www.discoveryjapan.jp/program/imaginez-univ )

にて、無料配信

・デザインアソシエーションNPO YouTube( https://youtube.com/user/designchannel100 )

にて、無料配信



過去の放送回は

ディスカバリーチャンネル 公式WEBサイト

( https://www.discoveryjapan.jp/program/creators-and-their-merry-crew/ )

( https://www.discoveryjapan.jp/program/imaginez-univ )



デザインアソシエーションNPO YouTube( https://youtube.com/user/designchannel100 )

にて、ご覧いただけます。

<デザインアソシエーションNPOについて>

デザインアソシエーションNPOは、デザイン文化の創造やデザインビジネスの活性化、次代のデザイナーの育成を目的に、デザインを通して社会貢献を行う運動体です。



●現在、多岐にわたるデザインビジネスのご相談をオンラインミーティングにて受け付けております。

・クリエイティブの力で地方を元気にする “地方創生”コンサルティング

・様々なジャンルのクリエイティブをテレビ番組で発信。放送中の『クリエイターとその愉快な仲間たち』

・ブランドに秘められたストーリーを独自に取材し、映像化する“BRAND STORY”

・広告、書籍出版、新聞、パッケージデザインなど、豊富なデザイン制作の実績を持つ“デザイン工房”

・クリエイティブ業界の幅広いネットワークを活用した企画立案“コンサルティング・プロデュース”

・イタリア ミラノのコンペティションサイトdesignboomをパートナーに、自治体や企業の求めるアイディアを世界中から募る“世界公募”

・ミラノサローネをはじめとし、海外展示会の出展をサポートする“海外出展サポート”

・クリエイティブの起源を探る発想の企画展を実施する“INSPIRE展”

https://designassociation.jp/



<ディスカバリーチャンネルについて>

ディスカバリーチャンネルは、世界中の人々の情熱を引き出し、好奇心を満たす上質な体験を提供するメディアです。宇宙、クルマ、サバイバル、アドベンチャーをはじめ、サイエンス、テクノロジー、ライフスタイルなど多岐に渡る情報を、世界220以上の国・地域で配信されている世界最大級のネットワークを駆使し、新しい発見とともにお届けします。日本では1997年より放送を開始しており、全国のケーブルテレビ局、スカパー!、IPTV放送、各種オンラインメディアなどでご覧いただけます。https://www.discoveryjapan.jp/





