[株式会社stamps (よだかのレコード)]

生放送では、出場するチームのコメントや決勝戦についてお伝えします。



よだかのレコード(株式会社stamps)は「DRAMATIC ESCAPE JAPAN 2022」第1回戦(予選)を勝ち抜いた11チームによって行われた、第2回戦(準決勝)の結果を生放送にて発表します。







2022年4月12日より開始されたescape-sports『DRAMATIC ESCAPE JAPAN2022』



予選には9月4日までの予選期間内に100チーム以上が参加しました。



その中で準決勝に参加する上位11チームを発表します。





11位 それゆけ!ふりぱんまん Time 48:26



10位 週一で会う人達 Time 48:01



9位 楕円鮪丼 Time 46:48



8位 レモンサワー Time 46:21



7位 ALOHAs Time 45:14



6位 FOX JAPAN Time 43:53



5位 ひらがなs Time 43:22



4位 E-nemy Time 42:30



3位 Hydra Time 41:06

【コメント】

全チーム倒します。



2位 クリムゾン・ワイバーン Time 39:37

【コメント】

The forces of Fire will never relent.



1位 ギルドに入ろう Time 39:20

【コメント】

予選では、メンバーの立ち回りが上手く噛み合って良いタイムが出せたと思います。準決勝はさらなる狭き門ですが、予選同様の良いパフォーマンスを目指します。





■escape-sports「DRAMATIC ESCAPE JAPAN2022」(以降:DEJ22)とは

あなたが集めたチームと他のチームとで、謎解きの速さを競う大会です。



最大4人のチーム※1で2022年内に行われる謎解きイベントに参加し、そのクリアタイムを競います。※2

詳細は特設サイトをご覧ください。

※1 チームのメンバーは大会期間中1度だけ変更が可能です。

※2 ステージ(予選、準決勝)毎の最速クリアチームはそれぞれ表彰されます。



■生放送概要

大会名称:escape-sports「DRAMATIC ESCAPE JAPAN2022」(読み:エスケープスポーツ)

放送日時:11月5日 22:30

主催 :よだかのレコード(株式会社stamps)

大会公式サイト:https://www.yodaka.info/dej







■「よだかのレコード」とは

年間100万人以上に遊ばれている謎解きゲームを制作運営する団体。

”謎”を解く事でストーリーが進んで行く体験型謎解きゲームを得意とし、 ゲームにドラマチックなストーリーが加わることで、より物語の世界に没入できる公演を多数作成・開催しています。【よだかのレコード公式HP】https://www.yodaka.info

【よだかのレコード公式twitter】https://twitter.com/yodaka_info



