~2024年1月1日(月)に全5編成が揃います!~



※画像はイメージです (C) Disney

東京ディズニーリゾート(R)の各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインでは、2024年1月1日から「リゾートライナー(Type C)」の5編成目となるグリーンが運行を開始します。

ついにリゾートライナー(Type C)にイエロー・ピンク・ブルー・パープル・グリーンの全5編成が揃います。





「リゾートライナーType C 」

リゾートライナー(Type C)は「いつでも どこでも だれにでも ディズニーの世界観を提供したい」を開発コンセプト に 、 各車両にフリースペース の 設置 と バリアフリー設備を充実させました。大きくなったミッキーシェイプの窓から 、東京ディズニーリゾートの様々な景色をお楽しみください。



◆運行開始を記念したフリーきっぷを発売!

リゾートライナー(Type C)グリーンの運行開始を記念したフリーきっぷを2024年1月1日始発から全駅で発売します。

記念となるフリーきっぷと一緒に、グリーンのモノレールに乗車してみませんか。







「フリーきっぷ」













リゾートライナーをテーマにした特別展示「Enjoy the ride! Resort Liner」をリゾートゲートウェイ・ステーションのコンコースにて開催しています。



リゾートライナーをテーマにした特別展示「Enjoy the ride! Resort Liner」をリゾートゲートウェイ・ステーションのコンコースにて開催しています。

実際に運行していたリゾートライナー(Type X)が展示され、運転席に座り普段は見ることのできないスイッチやレバーなどに触れ運転士気分を味わえます。

また、運転席に設置されたタッチパネルを操作すると、リゾートライナーに乗っている姿を撮影でき、撮った写真をスマートフォン等に保存いただけます。

その他にも、リゾートライナーに乗っている雰囲気を感じられる座席シートや、小さなお子様でもつり革につかまることのできるフォトスポット、これまでのリゾートライナーを振り返ることができるフォトギャラリーなど、リゾートライナーに思い出のある方も、まだ乗ったことがない方もお楽しみいただけます。

2024年9月1日まで開催しておりますので、ぜひお立ち寄りください。





「Enjoy the ride! Resort Liner」















「普段は見ることのできない運転台と撮影用のタッチパネル」















「小さなお子様も触れることできるつり革















「車窓には、東京ディズニーリゾートを感じられる風景が流れます」















「フォトギャラリー」











また、ディズニーリゾートラインオフィシャルウェブサイトでは、世代を越えた物語の始まりを感じさせるスペシャルムービー「あの頃もこれからも」編を公開中です。

▼ディズニーリゾートラインの特設サイトはこちら

https://www.tokyodisneyresort.jp/fantasy/resortline/



