[株式会社オンワード樫山]

~2月1日(水)~3月31日(金)の期間、地上約140mの希少なロケーションで開催~



株式会社オンワード樫山(本社:東京都中央区 代表取締役社長:保元 道宣)は、2022年にブランド創業120周年を迎え、永年にわたりアイビーリーガーに服を仕立ててきたグローバルヘリテージブランド『J.PRESS(J.プレス)』(https://www.jpress.jp/)において、品川プリンスホテル(所在地:東京都港区 総支配人:佐々木 潤)のメインタワー最上階レストラン「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO(ダイニング アンド バー テーブル ナイン トウキョウ)」とのコラボレーションを、2023年2月1日(水)~3月31日(金)の期間で実施いたします。







今回のホテルコラボレーションは、「今までのお客さま、これからのお客さまを繋げる」ブランドとして、“Dressing in the J.PRESS=『J.PRESS』の世界観を知っていただく”をコンセプトに開催します。東京の景色を360度望むことのできる地上約140mの希少なロケーションにある、“大人が遊べるエンターテインメントスポット” 「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」との、ファッションと食を融合させた上質な時間をご提供いたします。



期間中、『J.PRESS』のブレザーとパンツ、レジメンタルタイに身を包んだサービススタッフがお出迎えする会場内では、120周年を迎えた同ブランドの貴重なアーカイブを含む過去から現在までの商品ディスプレイ、ブランドの歴史を語る動画の放映や雑誌・資料の展示など、装飾や映像を駆使した演出で空間を彩りブランドの世界観を演出します。



食とのコラボレーションでは、ブランド創業の地であるアメリカ・ニューヘブンから着想を得たハンバーガーやステーキなどのオリジナルメニュー、クラシックカクテル、ロゴ入りデザートプレートをお楽しみいただけます。また、ご注文いただいた先着700組のお客さまには、『J.PRESS』ロゴ入りのオリジナルハンカチをプレゼントいたします。加えて、オンワード公式通販サイト『ONWARD CROSSET』では、「J.PRESS 120th Anniversary」の文字をあしらったレストランとのコラボレーションアイテムの予約販売をスタートします。



今後も『J.PRESS』は、コミュニケーションを直接的・双方向に進化させ、ブランドの世界観や歴史、モノづくりへのこだわりを今に受け継ぎ、未来に繋ぐブランドを目指してまいります。



■『J.PRESS』×品川プリンスホテル「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」コラボレーション概要



会場:品川プリンスホテル メインタワー39階「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」

所在地:東京都港区高輪4-10-30

TEL:03-5421-1114(レストラン総合予約)

期間:2023年2月1日(水)~3月31日(金)

営業時間:ランチ11:30~15:00、バータイム16:00~23:00

※最新の営業時間は、品川プリンスホテル公式HPを参照



『J.PRESS』×品川プリンスホテルコラボレーション公式サイト

https://www.jpress.jp/pages/hotel-collaboration

『J.PRESS』×品川プリンスホテルコラボレーションアイテム予約販売公式サイト

https://crosset.onward.co.jp/items?mgc=PIC&mc=PIC_05473&cid=oth_nmqr_ctlqr_053_jpressitem

品川プリンスホテル×『J.PRESS』コラボレーション公式サイト

https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/plan/table9tokyo/j.press-collaboration



□コラボレーション内容









貴重なアーカイブを含む過去から現在までの商品ディスプレイやブランドの歴史を語る動画の放映、雑誌・資料の展示





お客さまと販売スタッフからの公募によるコーディネート写真で制作した「J.PRESS NEW HAVEN店」モザイクアートの展示





品川プリンスホテルとのコラボレーションアイテムの予約販売を『ONWARD CROSSET』でスタート





東京の景色を360度望むことのできる希少なロケーション「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」



ニューヘブンから着想を得たオリジナルメニューや『J.PRESS』ロゴ入りデザートプレートがラインアップ









■『J.PRESS』 「120th ANNIVERSARY」特設サイト



「Re120:」をテーマにした「120th ANNIVERSARY」特設サイトです。ブランドの歴史やモノづくりへのこだわりが分かるアーカイブ、「J.PRESS NEW HAVEN」グランドオープンイベントの詳細に加え、120周年を記念した商品や取り組みも紹介しています。

https://www.jpress.jp/pages/j-press-120th-anniversary





■『J.PRESS』概要

1902年、米国コネチカット州ニューヘブンのイエール大学前にジャコビー・プレスが創業。以来、その歴史に裏

付けられたトラディショナル(伝統)とクラフトマンシップ(熟練)を原点としています。「着る人にとって快適な服」にこだわる、創業者ジャコビー・プレスの職人芸は、人間の体型に素直で、誰もが着こなせるシルエットを確立し人々の評判になりました。その服づくりへのこだわりは、創業して120年たった現代も受け継がれています。

スピリッツに基づくモノづくりの姿勢は、どんなに時代が変わろうとも、時代、時代の点でとらえる価値ではなく、時代を超越した価値を生み出す事です。『J.PRESS』はファッションや生活を「変化するもの」という概念ではなく、「完成させるもの」という概念でとらえ、伝統と歴史をふまえつつ、時代に応じた感性を加えながら上質で品格のあるライフスタイルを提案していきます。



■品川プリンスホテル「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」概要



「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」は、品川プリンスホテルのメインタワー39階(最上階)に位置する、店舗面積約2,000平米、天井高約8メートルのレストランです。

景色の“写ろい”、空間の“移ろい”、映像の“映ろい”、ニーズの“移ろい”をコンセプトに、シチュエーションや用途で選べる9つのエリアは、ライブ感あふれるオープンキッチンを備えたダイニングや夜景が一望できるバーなど9つのエリアがワンフロアに広がり、食とエンターテインメイトを併せもった高感度なアッパーミドル層のためのエキサイティングな空間です。レストランから望む都心の景色とともに、洗練された世界観で楽しむ華やかな時間を演出します。





品川プリンスホテル「DINING & BAR TABLE9TOKYO」公式サイト

https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/restaurant/contents/table9tokyo



