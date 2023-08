[dot button company 株式会社]

~注目のお店が集結する一日限定のマーケットや、区内を拠点に活動するニューウェーブな人たちを応援するピッチ交流イベント、せたがやのアート・カルチャーコンテンツが大集結!~



世田谷発の持続的なビジネス・カルチャーを生み出すべく、dot button company株式会社(本社:東京都世田谷区代沢、代表取締役:中屋祐輔)と、世田谷区(区長:保坂展人)が行う「SETAGAYA PORT(セタガヤポート)」プロジェクトにて、区内の新たなビジネスや次世代の起業家を応援することを目的としたイベント『SETAGAYA NEW WAVE(セタガヤニューウェーブ)ーREUNION いま、再会しよう。ー」を、三軒茶屋ふれあい広場ほかで2023年9月10日(日)に開催いたします。







SETAGAYA NEW WAVEとは





“ここから、世田谷をリミックスする”をコンセプトに、新たな産業の育成や、地域経済の活性化を目指してスタートした、産業創造プラットフォーム「SETAGAYA PORT」の取り組みの一つ。世田谷の新たなビジネスや若手起業家を応援することを目的に、今年度のNEW WAVEは「REUNION いま、再会しよう。」というコンセプトで、世田谷で挑戦する注目の事業者や起業家によるマーケットやピッチ交流イベントなどを実施いたします。



本イベントを通じて、区内事業者や起業家、区民の方々が交流する場をつくることで、区内で活躍する方々が展開する取り組みを知り、実際に商品やサービスに触れる機会や、参加事業者・起業家同士のつながりなどを創出し、区全体で産業創造、地域経済活性化を目指す新たな波を生み出していきます。















コンセプト





「 REUNION いま、再会しよう。」



SETAGAYA PORTがスタートして、2年。

世田谷を舞台に様々なヒト・コトが交差してきた。



これまで出会ってきたヒト・コトが再会し、

新たな繋がりや活動を生み出していく。



まだ出会っていない繋がりから、新たなコラボレーションまで。



集う。応援する。食べる。体験する。



今一度、リユニオンしよう。





<イベント概要>





<コンテンツ概要>



区内の「ヒト、モノ、コト」が集結する【マーケットコンテンツ】、世田谷を舞台に新たな挑戦をする事業者を "知る・つながる・乾杯する" 【ピッチ交流イベント】、イベント後の【after交流会】が決定!

さらに、【アート・カルチャーコンテンツ】のコラボレーション企画も予定しております!

世田谷の魅力に触れ、より深く知っていただき、新しい出会いが生まれる1日を。







\各コンテンツの詳細や、追加発表は下記イベントページにて順次公開いたします!/

「SETAGAYA NEW WAVE ーREUNION いま、再会しよう。ー」イベントページ

▶︎https://setagayaport.jp/news-events/setagayanewwave2023









マーケット





三軒茶屋ふれあい広場に区内を彩る注目の「ヒト、モノ、コト」が集結する、マーケットコンテンツ!

フード、ドリンク、グッズなど個性豊かな事業者が出店!

新しい世田谷にもっと出会うことができる一日限定のマーケットがオープンいたします。

今年は昨年出店いただいた事業者に加え、さらに幅広い出店者が揃います!新しい発見をお楽しみください!



<出店事業者一覧>

※8/1時点の出店者一覧となります。

※出店内容は変更になる場合があります。



詳しい出店者情報はこちら ▶︎ https://setagayaport.jp/news-events/setagayanewwave2023







ピッチ交流イベント







世田谷でチャレンジする人を知る。つながる。乾杯する。ピッチ交流イベントを実施!

区内を拠点に活動するニューウェーブなヒトたちが登壇!

参加者全員で、ドリンクでの乾杯からイベントがスタート!各組のプレゼンのあとは、実際に登壇者の事業に触れていただく場もご用意いたします。気になるヒトと会場のドリンクやフードを片手に、プロジェクトに繋がる新たなご縁をお楽しみください!登壇者は近日発表いたします!







<イベントの流れ>





全員でカンパイ!

登壇者の挑戦したい想いや、事業内容・目標・課題をプレゼン!

登壇者自身が、参加者と一緒に行いたいコンテンツを実施!

総評

交流タイム







◆前売り参加チケット2種

1.無料(ウェルカムドリンク付き)

2.1,000円(ウェルカムドリンク&フード+フードチケット1,000円分付き)

※2杯目以降のドリンクや会場出店の食事をする場合は別途お支払いが必要になります。



◆当日参加

無料 ※ウェルカムドリンク&フードは付きません。



登壇者・詳細・お申し込みは、イベントページにて近日公開!

▶︎ https://setagayaport.jp/news-events/setagayanewwave2023

※記載しているコンテンツ内容は変更になる場合もございます。





after交流会







三軒茶屋のサンドイッチ屋「Sandwich Boo」にてSETAGAYA NEW WAVE after交流会を開催いたします!

「SETAGAYA NEW WAVE」のafter交流会として、SETAGAYA NEW WAVEにご参加いただいた方や、SETAGAYA PORTメンバーなどが集まる、一夜をお楽しみください!



詳細・お申し込みは、イベントページにて!

▶︎https://newwave2023-afterevent.peatix.com/

※記載しているコンテンツ内容は変更になる場合もございます。





■「SETAGAYA NEW WAVE ーREUNION いま、再会しよう。ー」イベントページ

https://setagayaport.jp/news-events/setagayanewwave2023

■SETAGAYA PORT公式サイト

https://setagayaport.jp





<dot button companyについて>









dot button company株式会社は、ファンマーケティングを軸に、戦略設計からキャスティング・ディレクション・イベント企画など一気通貫でプロデュースをしております。当社は「体験を開発する」を理念に掲げ、様々な社会問題をビジネスの手法で解決するプロジェクトを推進しております。





■会社概要

dot button company株式会社

所在地:東京都世田谷区代沢

代表取締役:中屋祐輔

公式サイト:https://dotbuttoncompany.com









