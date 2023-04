[グラム株式会社]

米OpenAIが提供する各種API・サービスを活用した、採用支援サービスを提供するグラム株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小出悠人)は、米OpenAIのブランドガイドラインの公開に伴い、提供中の「採用GPT」のサービス名称をアップデートいたします。









■サービスの名称変更について

変更前:採用GPT



変更後:採用GAI Powered by ChatGPT





※これに伴い、4/19のサービス内容公開のプレスリリースも内容を一部変更いたしました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000030146.html





■採用GAI Powered by ChatGPT について

採用GAI Powered by ChatGPTとは、ChatGPT×RPO(採用代行)で採用プロセスの効率10倍アップを目指す革新的なサービスです。弊社が運営する適性検査サービス「Jobgram」とも連携し、最適な人材マッチングを実現します。



採用GAI Powered by ChatGPTでは、採用×ChatGPT活用の専門家が企業の採用を最適化します。我々が伴走することで、「ChatGPTを触ったことがない」人でも、3ヶ月あればご自身でChatGPTを採用に活用することが可能になります。



上記に挙げた「主な機能」を企業の採用担当者・マネージャーが使いこなし、新たな課題に対しても性格特性データ×ChatGPTで解決策を編み出せる状態を目指します。



これにより、企業は自社の採用プロセスを最適化し、効果的な人材獲得と短期離職を防止するオンボーディングができる体制を内製化できます。



※我々が継続的なRPO・コンサルティングを提供し続けることも可能です





■グラム株式会社について

ビッグファイブ理論を活用した性格診断と独自のワークスタイル、ストレス耐性診断を組み合わせた適性検査SaaS「Jobgram」の提供、RPO・採用コンサルサービスを行っています。



事業内容

Jobgram適性検査(SaaS) https://job-gram.jp/



Jobgramゲートウェイ(RPO・採用コンサル) https://job-gram.jp/gateway



採用GAI Powered by ChatGPT https://job-gram.jp/saiyoGAI



Jobgram性格診断(個人向け無料性格診断) https://jobgram.jp/





会社概要

代表:小出 悠人

所在地:東京都渋谷区

設立:2012年6月7日



