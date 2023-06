[株式会社アゴス・ジャパン]

海外トップ大学・大学院留学準備指導校を運営する株式会社アゴス・ジャパン(取締役会長:横山 匡、本社:東京都渋谷区)は、2023年7月17日(月・祝)に、ハーバード大学、ブラウン大学、トロント大学、スミスカレッジ、ポモナカレッジ等、欧米総合大学・リベラルアーツカレッジトップ校に現在海外大学に留学中の在校生、今秋から進学する学生が参加するオンラインイベント「大学留学サマーフェスタ2023」を開催いたします。







今年進学を決めた方たちからは出願準備について、海外大在校生からは大学情報を存分に聞くことができるまたとないチャンスです。

大学が主催する正式なインフォメーションセッションとは異なり、気取らない雰囲気の中で、先輩たちと直接お話しいただけます。



こんなことが聞けます。

・どうやって志望校を決めたの?

・大学見学って行った方がいい?

・実際に入学した大学ではどんな生活、授業スタイルなのか知りたい

・在籍大学の特色を聞きたい

・大学では勉強以外にどんな活動ができるの?



◇日時: 2023年7月17日(月・祝) 13:00~16:00



◇会場: オンライン開催(各校URLは後日ご案内致します。)



◇参加費: 無料(参加予約のためにアゴス・ジャパンWebサイトの無料オンライン登録が必要です。)



■参加予定校 (2023/6/29現在)

【Liberal Arts and Science Colleges】

Amherst College

Boston College

Carleton College

College of Wooster

Davidson College

Earlham College

Grinnell College

Macalester College

Mount Holyoke College

Pitzer College

Pomona College

Smith College

Wesleyan University

Whitman College



【Research Universities】

Brown University

Boston University

Georgetown University

Harvard University

New York University Abu Dhabi

University of Toronto(カナダ)

King’s College(イギリス)

University College London(イギリス)

University of Melbourne(オーストラリア)

The Grew Bancroft Foundation (公益財団法人グルー・バンクロフト基金)

*参加校は上記と変更になる場合がございます。ご了承ください。



◇ご予約

https://www.agos.co.jp/e.php?e=9440



■株式会社アゴス・ジャパンについて

アゴス・ジャパンは、MBA/LLM/大学院/大学留学指導、TOEFL(R)TEST/IELTS/GMAT(R)/GRE(R)TEST /SAT(R)/TOEIC(R)TEST対策のエキスパートです。トップ校合格のために必要な各種英語テストの攻略法および出願コンサルティング指導により、ハーバード大やスタンフォード大、ケンブリッジ大学など海外トップスクールへ1万件以上(2000年以降の累計)という、圧倒的な合格実績を誇ります。また、国内70社以上の企業派遣生への特別テスト対 策講座・留学指導、東京大学を始めとする大学でのテスト対策講座等も行っています。



