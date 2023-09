[株式会社京都新聞社]

中秋の名月のもと、雅楽からアイドルまで幅広い音楽を楽しむ「平安神宮 月音夜(つきおとよ)~京都名月コンサート2023」が9月28日から10月1日までの4日間、平安神宮(京都市左京区)大極殿前特設ステージで開かれる。9月30日と10月1日に出演する4組のアーティストに今年初めての開催となるコンサートへの思いを聞いた。







Juice=Juice、BEYOOOOONDSインタビュー(30日出演)







大人っぽくセクシーな雰囲気が魅力のJuice=Juice(ジュースジュース)。明るくポジティブなステージのBEYOOOOONDS(ビヨーンズ)。ハロー!プロジェクト所属の人気アイドルグループ2組が、秋の夜長の平安神宮で輝く。



今年10周年を迎えたJuice=Juiceは、強くかっこよく生きたいと思う女性の気持ちを表現した楽曲やパフォーマンスで、男性のみならず女性の支持も得ている。圧倒的な歌唱力への評価も高い。江端妃咲(きさき)は「スタイルの良いメンバーが多く、手足を使ってなめらかに動くダンスに注目して欲しい」と話す。



メジャーデビュー4年のBEYOOOOONDSは、歌唱の中にコミカルな寸劇を取り入れたパフォーマンスで異彩を放つ。音大出身メンバーのピアノ演奏も心地よい。最近は、オーケストラとコラボするなど表現を磨いてきた。西田汐里は「メンバーそれぞれが個性的。いろんな色があるので推しを見つけて」という。



京都出身のJuice=Juice江端、川嶋美楓(みふ)、BEYOOOOONDS西田にとっては念願の地元公演となる。「3人でただいまが言える」(江端)、「やっとこの時が来たっ!」(西田)と笑顔が弾ける。5月に新加入した川嶋は人生初の地元公演だ。「平安神宮はちっちゃい頃から家族と行ったところ。アイドルとしてパフォーマンスできてうれしい」



名月や星空を背景にした野外コンサートとなる。江端は「衣装やペンライト、すべてがキレイに輝き、平安神宮の景色と一体化した素敵なステージをつくりたい」、川嶋は「若い方、お年を召した方、いろんな方に、魅力が伝わるといいなぁ」、西田は「夜のライブに合う壮大で幻想的な曲もある。世界観を楽しんで欲しい」と、それぞれ意気込みを語る。



Juice=Juice(ジュースジュース) ハロー!プロジェクトの11人組アイドルグループ。2013年メジャーデビュー。17年には世界10カ国に渡るワールドツアーを開催



BEYOOOOONDS(ビヨーンズ) ハロー!プロジェクトの12人組アイドルグループ。19年8月メジャーデビュー。同年に第61回輝く!日本レコード大賞最優秀新人賞など受賞



中川晃教インタビュー(10月1日出演)







シンガー・ソングライターとして、ミュージカル俳優として活躍する中川晃教は今回初めて平安神宮のステージに立つ。「京都では2021年8月に今宮神社で奉納コンサートをさせていただきました。今回、平安神宮で歌わせていただけることに、特別な京都との縁を感じます」



今宮神社のコンサートでは名物の「あぶり餅」を食べたといい「ステージ前だったので、何よりも元気が出ました」と振り返る。



中秋の名月という特別な野外舞台について「月は見上げればそこにある。私たちを見守ってくれているように輝いており、さまざまな感動をくれたり、思いを届けてくれたり。だから共通のアイコンとして月というものはあると思うんです。1年で最も月がきれいなこの日にお客様にとってこの1日が思い出になるようなステージにしたい。今から想像を膨らませており、身が引き締まる思いでいます」と話す。



ステージの構成についてはピアノ、チェロ、パーカッション、ギターという編成を計画している。「ミュージカルの要素をどこまで入れるのか、ちょっと考えあぐねているんです。さまざまな音楽性、ジャズもポップスも洋楽も歌謡曲も、いろんな音楽が表現できるかなと思っています」。選曲についても「月にちなんだ歌は絶対に歌おうと思います。どこでもない、ここじゃないと巡り合えないという選曲になるんじゃないかな」と構想を練る。



月下のステージを意識し、和装の要素も生かした、キラッと輝く衣装で登場する予定だ。「僕のことを知っている方も、知らない方も楽しんでいただけるよう、誰もが知っている先人の素晴らしい名曲も、自分の楽曲も織り交ぜながら、特別なステージにしたい」と意気込む。



中川晃教(なかがわ・あきのり) 2001年に「I Will Get Your Kiss」でデビュー。第34回日本有線大賞新人賞を受賞。02年ミュージカル「モーツァルト!」の主演に抜擢され、初舞台で第57回文化庁芸術祭賞演劇部門新人賞、第10回読売演劇大賞優秀男優賞、杉村春子賞を受賞。近年では舞台、ミュージカル、ドラマ、コンサートと様々な分野に挑戦



ござインタビュー(10月1日出演)







「美しい自然のなかで演奏すると、良いインスピレーションが湧いてきます。それを音色で表現できたら素敵だろうなとわくわくしています」。ピアニストござは平安神宮境内という場を楽しみにしている。



月音夜は、観月の宴を現代に再現する狙いだが、「普段、クラシックやポップス、ジャズなどを弾いているのですが、『月』にまつわる曲はどれもロマンチックで大好きです。それらの名曲を雅な雰囲気に合うようなアレンジでお届けできたら」と意気込む。



現在、YouTubeでの生ピアノ配信をメインの活動にしており、毎回、ほぼ即興で演奏している。当日訪れる観客には「素敵な景色、ぜいたくな時間を共有できることを楽しみにしています。誰もが知っている有名なポップスや、ジャズ調のおしゃれな曲とともにお待ちしております」と呼びかける。



ござ 5歳から18歳までクラシックピアノを習い、大学からはジャズバンドで活動する傍ら、動画投稿を続ける。生配信ではあらゆるジャンルのリクエストに対応し、自在に即興アレンジを加えて演奏するなど高い技術力と表現力を持つ。月刊Pianoでの講座連載、テレビ番組へのオープニングテーマアレンジ提供など活躍の場を広げている



「平安神宮 月音夜~京都名月コンサート2023~」について





「平安神宮 月音夜」は、平安神宮・大極殿前に特設ステージを設置して行う、全席指定型のコンサートです。特別にライトアップされた大極殿を前に繰り広げられる、豪華アーティストの演奏を楽しんでいただきます。全チケット共通で月音夜オリジナル和菓子をプレゼントいたします(境内は飲食禁止のため、お帰りの際のお出口でのお渡しとなります)。また、食事付プラン(数量限定)のご用意もございます。こちらのプランではコンサート開演前に、平安神宮会館にて京会席をご堪能いただけます。音楽だけでなく、食文化もお楽しみいただける盛りだくさんなコンサートとなっております(観光庁 「観光再始動事業」採択)。



コンサート概要





■開催日:2023年9月28日(木)、29日(金)、30日(土)、10月1日(日)の4日間



■会場:平安神宮(京都市左京区岡崎西天王町)



■開場 午後6時15分 / 開演 午後7時 / 終演 午後8時30分 (予定) / 閉場 午後9時

※雨天決行、荒天中止



■内容:

「中秋の名月(十五夜)」は平安時代に京都から広がった習わしで、旧暦の8月15日(今年は9月29日)の夜、1年で最も美しい月を愛で、祝いました。中国を起源として、韓国、台湾、香港のほか東南アジア各国でも行われる、この「観月の宴」を京都・平安神宮で現代的に再現いたします。

特別にライトアップされた大極殿前特設ステージで、豪華アーティストが繰り広げるスペシャルライブのひとときをお楽しみください。



■出演者:

第一夜:9月28日(木)

東儀秀樹&東儀典親 / 石井琢磨

第二夜:9月29日(金)

Aimer / Who-ya Extended

第三夜:9月30日(土)

Juice=Juice / BEYOOOOONDS

第四夜:10月1日(日)

中川晃教 / ござ



■チケット:

1.一般指定席:¥7,000

・イープラス(ファミリーマート) https://eplus.jp/tsukiotoyo23/

・チケットぴあ(セブン-イレブン) https://w.pia.jp/t/tsukiotoyo23/

・ローソンチケット(ローソン・ミニストップ) https://l-tike.com/search/?lcd=55830

2.食事付きプラン:¥20,000

・イープラス(ファミリーマート) https://eplus.jp/tsukiotoyo23-food/ ※9月28日(木)、29日(金)限定(数量限定)。29日(金)は完売しました。

※金額は税込。全席・入場日指定。3歳以下入場無料(保護者ひざ上1名まで。お席が必要な場合有料)。小学生以下の方は、保護者の同伴が必要。払戻不可。

※予定販売枚数に達し次第、受け付け終了。



○食事付きプランについて

平安神宮会館の栖鳳殿または迎賓殿で、コンサートの前に「東神苑」を眺めながらお食事をお楽しみいただけます。

ゆったりと時が流れる空間で、京都の歴史の中で育まれた食文化を表現した京会席をご堪能ください。

時間:各日午後5時~午後6時30分(コンサート開演 午後7時~)

内容:京会席(ワンドリンク・菓子・抹茶付)



(注:画像はイメージです)

――――――――――――――――――――――

【前菜】 始まりの白木膳 ~お月見仕立て~

(むかごとカッテージチーズの白和え、菊菜としめじのお浸し、サツマイモ羊羹 “月見うさぎ”)

【炊き合わせ】 里芋と京ゆばの炊き合わせ カニあんかけ

【御造り】 戻りかつおの叩き

【寿司】 秋刀魚の小袖寿司

【椀物】 萩真薯のお清し

【強肴】 甘鯛の鱗焼き 秋野菜 茸とトマトのソース

【御飯】 季節のご飯

【留椀】 よもぎふ・三つ葉

【菓子・抹茶】

※ワンドリンク付き

――――――――――――――――――――――

※アレルギー対応等でお食事のご変更をご希望のお客様は、9月24日(日)までに平安神宮会館(TEL:075-761-6105)へご連絡をお願いいたします。ご希望内容により、ご変更が難しい場合もございます。



■前売券販売:

各プレイガイド(WEBサイトまたはコンビニ店頭)で受け付け中。

※予定販売枚数に達し次第、受け付け終了。

1.一般指定席:¥7,000

・イープラス(ファミリーマート) https://eplus.jp/tsukiotoyo23/

・チケットぴあ(セブン-イレブン) https://w.pia.jp/t/tsukiotoyo23/

・ローソンチケット(ローソン・ミニストップ) https://l-tike.com/search/?lcd=55830

2.食事付きプラン:¥20,000

・イープラス(ファミリーマート) https://eplus.jp/tsukiotoyo23-food/



■主催:京都新聞、BSフジ、ライブエグザム



■協賛:日本製紙株式会社



■問い合わせ:『平安神宮 月音夜(つきおとよ)』事務局(京都新聞COM内)

075-241-6171(海外から:+81-75-241-6171)

平日/午前10時~午後5時



※平安神宮社務所へのお問い合わせはご遠慮ください。



「平安神宮 月音夜~京都名月コンサート2023~」オフィシャルWebサイト

https://pr.kyoto-np.jp/event/tsukiotoyo/

「平安神宮 月音夜~京都名月コンサート2023~」9月30日・10月1日の出演者について





「平安神宮 月音夜~京都名月コンサート2023~」には豪華アーティストが出演予定。日本を代表する雅楽師・東儀秀樹とその息子である東儀典親、大人気アニメ「鬼滅の刃」遊郭篇の主題歌を歌うAimer、アニメ主題歌が話題沸騰中のWho-ya Extended、ハロー!プロジェクト所属アイドルのJuice=Juice、BEYOOOOONDS、ミュージカル俳優としても様々な舞台に出演する中川晃教、楽曲提供や動画配信も行うピアニスト・石井琢磨、ござ。バラエティ豊かな面々が平安神宮にて演奏します。



第三夜:9月30日(土)出演

Juice=Juice

ハロー!プロジェクトのアイドルグループ。グループ名の語源は、いつまでもフレッシュで個性の詰まったユニットになってほしい、という思いが込められている。2013年メジャーデビュー。2016年に初の日本武道館単独公演を開催し、2017年には世界10ヵ国に渡るワールドツアーを開催。



BEYOOOOONDS

ハロー!プロジェクトのアイドルグループ。グループ名の語源は、Beyond。自由に未来へ大きくビヨーンと伸びていってほしい、という思いが込められている。2019年8月メジャーデビュー。2019年、第61回輝く!日本レコード大賞最優秀新人賞、第34回日本ゴールドディスク大賞 「ベスト5ニュー・アーティスト」を受賞。



第四夜:10月1日(日)出演

中川晃教

2001年、「I Will Get Your Kiss」でデビュー。第34回日本有線大賞新人賞を受賞。2002年ミュージカル「モーツァルト!」の主演に抜擢され、初舞台で第57回文化庁芸術祭賞演劇部門新人賞、第10回読売演劇大賞優秀男優賞、杉村春子賞を受賞。近年では舞台、ミュージカル、ドラマ、コンサートと様々な分野に挑戦。



ござ

5~18歳までクラシックピアノを習い、大学からはジャズバンドで活動する傍ら、動画投稿を続ける。生配信ではあらゆるジャンルのリクエストに対応し、自在に即興アレンジを加えて演奏するなど高い技術力と表現力を持つ。月刊Pianoでの講座連載、テレビ番組へのオープニングテーマアレンジ提供など活躍の場を広げている。



本件に関する報道機関からのお問い合わせ先





株式会社京都新聞COM「平安神宮 月音夜(つきおとよ)」事務局

TEL:075-241-6171(平日/午前10時~午後5時)

FAX:075-255-9763 MAIL:benishidare@mb.kyoto-np.co.jp



