10月20日(金)~10月29日(日) ワールド北青山ビルに、クラウン(スポーツ)・クラウン(セダン)を展示



トヨタ自動車株式会社は、2023年10月20日(金)~29日(日)の10日間、アート・デザイン・インテリア・ファッションなど多彩なジャンルをリードする才能が集結し、都内各所でプレゼンテーションを行う日本最大級のデザイン&アートフェスティバル「DESIGNART TOKYO 2023」に協賛し、オフィシャルカーとして新型クラウンを出展いたします。







DESIGNART TOKYO 2023メイン会場の1つとなるワールド北青山ビル前には、オフィシャルカーとして、2023年10月6日(金)にご注文の受付を開始した新型クラウン(スポーツ)をはじめ、2023年11月頃発売予定のクラウン(セダン)に本イベントオリジナルラッピングを施し、展示いたします。



■DESIGNART TOKYOとの共鳴

クラウンは、クラウン(クロスオーバー)、クラウン(スポーツ)の後続モデルとしてクラウン(セダン)、クラウン(エステート)の発売を予定しており、お客様一人ひとりの価値観、多様なライフスタイルにお応えする4つのモデルで日本から世界に展開してまいります。

今回クラウンブランドは、“東京を発信源に世界のクリエティブシーンが交流するプラットフォーム”を目指すDESIGNART TOKTOの考えに共鳴し、10月7日(土)-8(日)で実施した「CROWN STYLE PARK」でのコラボレーションに加えて、今回DESIGNART TOKYO 2023へ出展が決定いたしました。クラウンはこれらのブランドキャンペーン活動により、多様な選択肢に広がる日本から世界に展開するブランドとして、今後も日本らしい価値を共に発信してまいります。



◎クラウン出展概要

DESIGNART TOKYO with CROWN

開催日時:2023年10月20日(金)~10月29日(日) 各10:00-18:00

開催場所: ワールド北青山ビル前広場(東京都港区北青山3丁目5)

内容:1.新型クラウン展示 2台 ※DESIGNART TOKYO特別ラッピング

展示車両:クラウン(スポーツ)

クラウン(セダン)

2.オフィシャルカーのクラウン(クロスオーバー)がDESIGNART TOKYO 2023開催エリアを街中巡回

※実施時間や内容は、天候などにより変更となる場合がございます。



■DESIGNART TOKYO 2023概要

過去最大の108展示で東京の街全体がミュージアムに変貌

世界屈指のミックスカルチャー都市、東京を舞台に、デザイン・アート・インテリア・ファッションなどが多彩なプレゼンテーションを開催する日本最大級のデザイン&アートフェスティバルDESIGNART TOKYO(デザイナートトーキョー)。今年のテーマ「Sparks ~思考の解放~」のもと、108展示、83会場に世界中から作品・コンテンツが集結します。毎年時代の先を行くテーマを設け、注目を集めるDESIGNART TOKYOのオフィシャルエキシビション。クラウンも展示されるワールド北青山ビルのエキシビションは、今年は2050年という未来を見つめ、アジアの未来のスターデザイナーが集結する展示「A NEW HORIZON」を開催します。





▷ DESIGNART TOKYO 2023

日時:2023年10月20日(金)~10月29日(日)

エリア:表参道・外苑前・原宿・渋谷・六本木・広尾・銀座・東京

テーマ:「Sparks ~思考の解放~」

オフィシャルサイト:http://designart.jp/designarttokyo2023/



■CROWN×DESIGNART TOKYOの取り組み

2023年10月7日(土)~8日(日)の2日間、六本木ヒルズアリーナで開催した『CROWN STYLE PARK』では、DESIGNART TOKYO とのコラボレーションで、クラウンが提供するスタイルを表現した空間インスタレーションを展開。4つのクラウンがそれぞれ表現する世界観に触れていただき、新しいクラウンが提案する多種多様なスタイルを2日間で約6,000名の来場者に体験いただきました。





■展示テーマ ・クラウン(クロスオーバー):GEOMETRIC LANDSCAPE -価値の融合と革新

・クラウン(スポーツ):SPRINT TO SHINE -疾走する煌めき

・クラウン(セダン):CONTEMPORARY ZEN -現代的な日本らしさ

・クラウン(エステート):URBAN NATURE -都市と自然の融合

■展示コラボレーションパートナー:DESIGNART TOKYO

■展示協力:A&F COUNTRY / ALLTERRAIN / ALLTERRAIN I / O / artek / BASE CALM / BEAMS / divka / FLOS / HOSOO / Karimoku New Standard / MAGIS / MEGMIURA / Maruni / meanswhile / mona art office / OZEKI / TIME & STYLE / String Furniture / tokyobike / TOMANE / vitra



