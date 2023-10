[株式会社Oshicoco]

『1104 良い推しの日 推しフェス producedby Oshicoco』10月27日(金)~11月5日(日)まで



SNSフォロワー8.2万人「推し活応援メディア」と推し活専門オンラインストアを運営する株式会社Oshicocoは、SHIBUYA109渋谷店にて、推し活フェスイベントを11月27日(金)~11月5日(日)まで開催いたします。









概要



■名称:『1104 良い推しの日 推しフェス produced by Oshicoco』



■企画主催:株式会社Oshicoco



■実施期間:10/27(金)~ 11/5 (日)



■開催場所:SHIBUYA109渋谷店 B1F DISP!!!



■住所:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-29-1



■営業時間:10:00~21:00



推しフェスとは











11月4日"良い推しの日"に合わせ、推し活をする全ての人たちのためのフェス『推しフェス』を開催いたします。

「推しはすごい、推しは素晴らしい。でも、推しを推すことで毎日を頑張る「あなた」も、推しと同じく尊く、素晴らしい存在だ」というメッセージを込め、「推し活の主役はあなた」だと感じられる素敵なお祭りをお届けする予定です。

出展企業には、推し活層に人気のアパレル・グッズブランドや推し活アプリが大集結いたします。



出展企業一覧(順不同)











Oshicoco

https://oshicoco.co.jp/



世界一オタクにやさしいメディア「推し活応援メディアOshicoco」を運営する株式会社Oshicocoがプロデュースする、推し活グッズの専門店。「オタクが本当に欲しいもの」にこだわり抜いた商品を揃えています。さらに、全国各地で10回以上のPOPUP開催を行っています。









fanfancy+

https://shop.fancy-fukuya.co.jp/store/top.aspx



推しのグッズをかわいく飾れるアクリルグッズが推し活女子に大人気の雑貨ブランド。他にない、乙女心をくすぐる繊細でゆめかわいいデザインが特徴で、推しとキラキラ輝く日々を送れるグッズが勢揃い。7月には原宿で推し活ショップ『fanfancy+ with GiGO』をオープン。







夢展望

https://dreamvs.jp/



推し活層に絶大な支持を得る通販限定アパレルブランド。トレンドに左右されず、自分らしい「可愛い」ファッションに挑戦できる、こだわりの商品を幅広く販売。カラーバリエーションを幅広く展開しており、メンカラコーデにぴったりの商品を取り揃えております。









THENCE

https://www.thence.co.jp/



韓国ファンに大人気の韓国雑貨サイト「THENCE」。日本未上陸の韓国ブランド商品から、韓国推し活グッズまで幅広く取り揃えており、オフラインサイトでの展開だけでなく全国各地でPOPUPを開催。









DECOME

https://shop.decome.net/



オタク女子のためのヘアメイク専門ブランド。大事な推し活の日に少しでも可愛くありたいオタク女子の願いを手軽に叶えるための「シールエクステ」や「ヘアピン」等の商品を販売。カラー展開が多く、推し活にぴったりのヘアメ商品が揃っています。









萌妹子(メンメイズ)

https://menmeiz.com/



「越境カワイイ」で満たされた世界を目指し、唯一無二の世界観で「カワイイ」グッズを販売。POPUPや有名クリエイターとのコラボイベントを多数開催。3月には「NEOファンシー」をテーマにしたSHOP&CAFE店舗を渋谷にオープン。







Chains

https://chains.jp



12月にリリース予定である、推し活に特化したグッズ交換アプリ「Chains」。

「Chains」は、"欲しいを見つけ、渡すを安全に"をキャッチコピーとした最新推し活アプリです。推しフェスでは、グッズ交換に関連するアイデアや悩み、機能案をLINEで募集いたします。先行情報も随時配信予定ですので、この機会にチェックしてみてください。





『1104 いい推しの日 推しフェス』イベント特設ページはこちら!

https://www.shibuya109.jp/blog/?pi3=320201





ご来場の企業様へ







企業のご担当者様 イベント期間中は、弊社社員が店頭に立っております。 もしご来店の際には、事前にご連絡いただけましたらご案内させていただきます。 ぜひお気軽にご連絡くださいませ。





|株式会社Oshicocoについて|(所在地:東京都渋谷区 代表者名:多田夏帆)



弊社は"推し活”女子をターゲットに、オタク領域でオンラインストア・メディア運営を実施しております。また、企業様向けにイベント企画プロデュースやコンサルティングを行っております。

【Instagramアカウント(2021.3.20設立)】

・リーチアカウント数:4,000,000人/月

・フォロワー:82,000人

・いいね/保存率:8%(平均アカウント2%)

・いいね数: 平均3000~4000

会社HP:https://corp.oshicoco.co.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/oshikatsu_media/

オンラインストア:https://oshicoco.co.jp/





【各メディア出演履歴】

・2021年8月12日

JJ記事掲載

参考URL:https://jj-jj.net/partner/prtimes/82206/

・2022年1月19日

エンタメ社会学者、中山淳雄さんの「推しもオタクもグローバル」連載記事 第7回掲載

参考URL:https://gamebiz.jp/news/341461

・2022年3月3日

弊社CEO、日経ライブ「推し活の消費行動学」出演

参考URL:https://www.nikkei.com/live/event/EVT220131001

・2022年5月16日

弊社CEO・弊社「推し活ホテルプラン」、IT media ビジネスオンライン掲載

参考URL:https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2205/16/news036.html

・2022年6月17日

弊社CEO、BSテレ東「日経ニュースプラス9」出演

参考URL:https://txbiz.tv-tokyo.co.jp/nkplus/feature/post_253676

・2022年11月11日

弊社CEO、AIR-G’ FM Hokkaido ラジオ出演

https://www.air-g.co.jp/bdf/28673/

・2023年1月25日

弊社CEO、PROMOTION+B インタビュー掲載

https://note.com/promotionplusb/n/n7f2e6403659b?magazine_key=mac59f0707380

・2023年2月16日

弊社CEO、Spotify ポッドキャスト「WELCOMEタイ沼」ラジオ出演

https://open.spotify.com/episode/0x6ynCfBBJsmLe3orVtgXh?si=Rlf7vlGcSRqg0MlSDPohzA&nd=1

・2023年6月15日

「推し活ステーション"Kyun!"」 日本テレビ「DayDay.」推し活特集で紹介

参考URL:https://twitter.com/ntv_DayDay/status/1666746894146588675?s=20

・2023年6月26日

弊社CEO、日経MJインタビュー掲載

参考URL:https://www.nikkei.com/compass/content/NIRKDB20230626NRS3005/preview

・2023年6月27日

弊社CEO、月刊SPA!インタビュー掲載

参考URL:https://nikkan-spa.jp/magazine/1922539

・2023年7月号

「ファンサうちわ文字シール」雑誌POTATO 推し活AWARDにノミネート

参考URL:https://potatoweb.jp/oshikatsu-award-2023/

・2023年8月号

「推し活ステーション"Kyun!"」雑誌S Cawaii! 推し活ショップ特集に掲載

参考URL:https://scawaiiweb.com/magazines/detail/85

・2023年9月号

「推し活ステーション"Kyun!"」日経トレンディ Z世代トレンド予測に掲載

参考URL:https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/00622/00016/

・2023年8月17日放送

弊社CEO、名古屋テレビ「アップ!一歩前へ」に出演

・2023年10月7日放送

「推し活ステーション"Kyun!"」 NHK「Venue101」推し活特集で紹介



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/13-20:46)