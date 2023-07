[株式会社FUWARI]

市立岡谷美術考古館が移転開館10周年を記念し特別企画展を開催



株式会社FUWARI(本社:東京都千代田区、以下、FUWARI)は、市立岡谷美術考古館にて開催される記念特別企画展『SAORI KANDA ART exhibition “ 龍と女神と絹の道 " - 諏訪湖の龍に誘われ女神がひらく芸術展 -』の展示において、現代アーティストSAORI KANDAと、NFT技術を活用した作品を7月15日(日)より展示することをお知らせいたします。







特別企画展概要



本展は、市立岡谷美術考古館が平成25年に童画館通り商店街へ移転・リニューアルして10周年となることを記念した特別企画展です。SAORI KANDAの代表作を一堂に集めた自身初の国内美術館展示となります。



“龍"と“女神"とは、人間誰にでも内在する"男性性=行動力"と"女性性=感受力"の象徴であり、その両極の大調和を通してこそ、真の意味で生命力にあふれ、自分を生きる=Love yourself ことが出来ると作品群を通して力強くメッセージしています。







特別企画展特設サイト:https://saorikanda.hp.peraichi.com/okaya

会場:市立岡谷美術考古館 〒394-0027 長野県岡谷市中央町1丁目9−8

会期:2023年7月15日(土)~9月18日(月・祝)

休館日:毎週水曜日、祝日の翌日(8月12日は開館)

開館時間:10:00~18:00

入館料:一般520円(370円)、小・中学生260円(160円)

※( )は10名以上の団体料金

※諏訪6市町村に在住・在学の小・中学生、岡谷市内に在住・在学の高校生は無料です。



展示されるNFT作品は、デジタルキャンバスに映し出される、デジタル作品ならではの動きのあるアートに加え、ミュージシャンとのコラボで生み出される五感をフルに使って楽しめる作品になっています。



また、全身全霊で内なる魂の悦びを表現するアーティストであり、踊絵師として活動するSAORI KANDAが、生命讃歌の祷をこめてセレモニーとしてのライブパフォーマンスも披露します。



LIVE ART PERFORMANCE

Live Collaboration with AYER

AYER&セコ・サンチェスの音楽にのせて踊絵師神田さおりの愛に満ちたエネルギーで描きます。

日時:2023年7月29日(土)午後2時~

会場:市立岡谷美術考古館1F交流ひろば

午後3時から同会場にてトークショー





SAORI KANDAプロフィール







山口県産まれ / イラク& ドバイ育ち。日本への強い憧憬と共に世界各地の様々な暮らしに根付いた美意識に触れる。" 魂の悦びの解放" をThema に生き様そのものを表現とするアーティスト。2020 年より " 女神開花" " エロス解放" をテーマとした作品シリーズをスタート。SelfLove activist として活動開始。



死生感に於ける命の源としての" 性" に向き合い、自らを愛し直すことの重要性を作品に込めて写真、舞踊、絵画、音楽、映像、詩作など多岐にわたる手法で表現活動を行う。



また、肉体そのものを表現メディアとする” 踊絵師 “として世界各国のセレモニーやフェスティバルに出演し、その土地と出逢った方々のエネルギーを受け取り、儀式芸術として祷をこめてキャンバスに現し続ける。音•舞•衣•香•食など様々な表現を巻き込み、五感を満たす独自のセレモニーアートパフォーマンスは舞台芸術として評価され、世界遺産/ 沖縄中城跡、奈良/ 天河大弁財天社、岡山/ 吉備津彦神社にて御奉納を務める他、台湾・上海・香港・アメリカ・フランス・スイス・カザフスタン・インドなど世界各地に招聘される。



Toyota、Maserati、Xgame、Canon、NISSAN、AlfaRomeo、TAITTINGER、VIVIENNETAM、COMTESSE、Whotel、CHAUMET、Cartierなど様々な企業とのコラボレーションも行いCM出演他、ブランドプロデュースも多数手がける。



Website: https://lit.link/saorikandalovelight

SAORI KANDA Official online shop:https://saorian-art.com/

Instagram: @saori_an_jp



