ダイワロイヤルホテルでは、2024年4月の一斉リブランドオープンを記念してThank You SALEを開催します。



大和リゾート株式会社(本社:東京都千代田区)は、2023年11月3日(金)から11月26日(日)まで、最大30%OFFのお得なプランをはじめ、体験付プラン、客室アップグレードプランなどリゾートステイをお得に楽しめるプランを取りそろえた、セールを開催中です。







DAIWA ROYAL HOTELは、2024年4月に一斉リブランドオープンします。

長年のご愛顧に心からの感謝を込めて、特別なセールプランをご用意しました。





ロイヤルホテル八ヶ岳(山梨県)は日本有数の名峰・八ヶ岳の山々に囲まれており、標高約1,000mにあります。

周囲に高い建物もなく星空観察にはぴったりの場所です。

日が暮れたら、空を仰いでみてください。

空気が澄んでいる夜には肉眼で天の川が見えることもあります。





ホテル&リゾーツ別府湾(大分県)では、別府湾から昇る朝日を眺望できる露天温泉岩風呂とサウナをお楽しみいただけます。

露天温泉岩風呂「日出温泉」は、敷地内に泉源を持つナトリウム塩化物泉。

別府湾の眺望を楽しみながら、旅の疲れをほぐしてくれます。

※露天風呂は2024年1月8日(月・祝)以降リノベーション工事の為ご利用いただけません。





女性露天岩風呂で、「バラ湯」が毎日お楽しみいただけます。

色とりどりのバラの花びらと、優雅な香りで日常のリラックスタイムをどうぞ。

忙しい時間から解放される、香り高き「美」の空間をぜひお楽しみください。

※バラの入荷状況により「バラ湯」をご用意できない場合がございます。





また、ホテルのエントランスに位置するウェルカムラウンジにて、アルコールを含むドリンク類とチョコレートなどのお菓子の無料提供をスタートしています。(ご利用可能時間14:00~18:00)

提供されるドリンクには、ビールやスパークリングワインのアルコール類から、ホットコーヒー、紅茶、ジュースなど、幅広い年齢層のお客さまにご満足いただけるバリエーションをご用意します。

※提供メニューは変更となる場合がございます。







Thank You SALE開催中のこの機会にぜひ、ダイワロイヤルホテルで素敵なひとときをお過ごしください。

※ホテルによりメニュー内容が変更となる場合がございます。器、演出等はイメージです。

※写真はすべてイメージです。

※詳しくは各ホテルホームページをご確認ください。



-----------

【ダイワロイヤルホテルについて】

北海道から沖縄まで全国に24ヶ所でリゾートホテルを展開し、各地域の自然、季節感、食、歴史、文化、伝統、産業を広く紹介し、国内の四季折々のリゾートライフをお楽しみいただけます。



