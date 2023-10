[株式会社クレドインターナショナル]

総合ウェルネス事業を行う株式会社クレドインターナショナル(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:白井浩一)は、叶えたい夢がある若年層を対象にしたエンタメビジネスオーディション『夢叶えるプロジェクトin 沖縄予選大会』を2023年12月23日、24日に琉球アスティーダの祭典「アスティーダフェスティバル2023」にて開催します。





アスティーダフェスティバル2023

「世界を獲りいくよ。」をスローガンに沖縄県を拠点に活動する卓球Tリーグチームの琉球アスティーダ(運営会社:琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社、所在地:沖縄県中頭郡中城村、代表取締役:早川周作)は、2023年12月23日、24日沖縄アリーナで琉球アスティーダの祭典「アスティーダフェスティバル2023」を開催します。 “スポーツ!音楽!食!最高のエンターテインメントを!”のテーマのもと、開催されるイベントは、昨年度も開催され、2日間で2万人超が来場しました。withコロナ時代のコロナ復興イベントとして、「肉王フェス」や「沖縄再発見!物産展」、「アスティーダエンターテインメントフェス」、「スポーツイノベーション オキナワ」、「SPORTS体験」などが展開され大きな賑わいを見せました。沖縄の新たなコンテンツとして期待が膨らんでいるイベントとなっています。





“夢叶えるプロジェクト”とは

“夢叶えるプロジェクト”は、飲食・観光・WEB・ファッションなど部門別にグランプリを決め、「夢にチャレンジする」人たちをバックアップしていく、夢を持つ全ての人を応援する日本最大級エンタメビジネスコンテスト。今年3月27日に帝国ホテルにて“夢叶えるプロジェクト授賞式”が開催され、特別審査員を務めるゆうこすやはじめしゃちょー、アパホテル社長の元谷芙美子などに出席して頂きました。配信や動画・書類などの予選を経て最終審査、全10部門から1名ずつグランプリが決定しました。今年度も“夢叶えるプロジェクト2024”を開催中。今後、様々なオーディションやイベントを開催していく予定です。



アスティーダフェスティバルד夢叶えるプロジェクト”

アスティーダフェスティバルは 2日間かけて行われるイベント。「夢叶えるプロジェクトin沖縄予選大会」も2日間イベントに参加します。イベント1日目の2023年12月23日は「夢プロスター誕生オーディション」を開催します。地方からスターを誕生させよう!というコンセプトのもと、夢を持つ未来のスターを発掘するエンタメオーディションを行う予定です。イベント2日目の2023年12月24日は「全国学生スタートアップ選手権」を開催します。全国からビジネスに関心のある学生を募りビジネスピッチを行いグランプリを決めます。日本の未来を支える若き経営者となる逸材を発掘する選手権となっています。審査員には元大和証券株式会社専務取締役である丸尾 浩一氏など豪華審査員の方にご参加頂きます。選手権共に本選大会は東京にて開催を予定しております。オーディション、選手権に関する情報は“夢叶えるプロジェクト”公式SNSにて今後随時更新します。



「夢プロスター誕生オーディション」2023年12月23日

「全国学生スタートアップ選手権」 2023年12月 24日



【“夢叶えるプロジェクト”公式SNS】

公式LINE 夢プロアプリライブコマーズ https://line.me/ti/p/%40356lhyng

公式LINE 夢叶えるプロジェクト https://lin.ee/FeZQ3Rr

公式Instagram https://instagram.com/yumekanaeru_prohect

公式Tik Tok https://www.tiktok.com/@yumekanaeru_project



【会社概要】

社名 琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社住所本社

代表 早川周作

本社 沖縄県中頭郡中城村字南上原1112-1 オーシャンビュー松山IIB1F

HP https://ryukyuasteeda.jp



【会社概要】

社名 株式会社クレドインターナショナル

代表 白井浩一

本社 東京都新宿区西新宿1-13-12 西新宿昭和ビル10F

HP https://www.cred-in.com/

設立 2005年11月

社員数 200名

アルバイト等 1,500名

事業内容 ホテルスパ事業、温浴・サウナ事業、ビルメンテナンス事業、日本語学校事業、

エンタメレストラン事業、人材派遣事業、アメニティプロダクト事業

国内営業地 函館、旭川、札幌、秋田、仙台、新潟、金沢、富山、東京、横浜、箱根、千葉、

さいたま、宇都宮、軽井沢、長野、静岡、浜松、名古屋、京都、大阪、神戸、岡山、

広島、松山、高松、北九州、福岡、長崎、熊本、鹿児島、那覇、石垣島

海外拠点 アメリカ、中国、台湾、タイ、ベトナム、カナダ、スリランカ



2023/10/14