[オニツカタイガー]







日本発のファッションブランド、Onitsuka Tigerは、ファッションとスポーツ、そしてヘリテージとイノベーションを融合させたコンテンポラリーなコレクションを展開しています。





このたび、厚底スタイルを新解釈したモデル「MOLLETY(TM)」を発売いたします。厚底の機能性を中敷に集約しながらオニツカタイガーらしいシンプルな薄底の外観にデザインし、見た目の美しさと機能性がバランスよく融合した一足です。



自社の厚底ランニングシューズに採用されている独自素材FF BLAST PLUS(エフエフブラストプラス)を中敷に応用し、新たに設計した専用靴型とともにシューズ内部を厚底構造*にすることで、シンプルなルックスながらボリューム感のあるシルエットと快適な履き心地を実現しました。



オニツカタイガーストライプを施しスポーティーに仕上げたホワイトと、クリーンでミニマルなデザインのグレーの2色展開です。かかと部に配置されたグリーンとサーモンピンクの樹脂製補強パーツのデザインはブランドアイコンモデル「MEXICO 66(TM)」のエッセンスを取り入れ、印象的なバックスタイルに仕上げています。スタイリングの幅を広げるブラックのスペアシューレースも付属しています。





また、本モデルは、公益財団法人日本デザイン振興会主催の「2023年度グッドデザイン賞」を受賞いたしました。日本のOnitsuka Tiger直営店にて2023年10月13日(金)より発売いたします。



*かかと部分の厚み35mm以上の中敷を搭載(27.0cmの場合)





品 名:MOLLETY(TM)

品 番:1183C101.100

価 格:26,400円(税込)

カラー:WHITE/GREEN FIG

サイズ:22.5-29.0,30.0,31.0cm

スペアシューレースが付属



品 名:MOLLETY (TM)

品 番:1183C231.020

価 格:26,400円(税込)

カラー:GRAPHITE GREY/SALMON

サイズ:22.5-29.0,30.0,31.0cm

スペアシューレースが付属



■Onitsuka Tiger

日本のファッションブランド、Onitsuka Tigerは、革新的なデザインと快適さを追求し、ファッション性を兼ね備えたコレクションを発表し続けています。このブランドの姿勢は、伝統と現代的なデザインへの敬意を表し、研ぎ澄まされたデザインは品質とディテールにこだわる職人技により実現しています。

常に新たな価値を提供し続け、"新しいラグジュアリー" を探し求める人々に寄り添うことを目指します。





HISTORY OF THE BRAND

Japanese fashion brand Onitsuka Tiger continues to present a contemporary collection that combines fashion with sports, and heritage with innovation. In 1949, Kihachiro Onitsuka established Onitsuka Co., Ltd., the forerunner of ASICS. The brand began with a commitment to promoting youth health, and since then, the Onitsuka Tiger Stripes have become synonymous with one of the most world-renowned athletic brands. The legend lives on today in the fusion of Japanese heritage and modern flair. With designs ranging from updated classic silhouettes to refreshing new styles and collaborations with like-minded artists and cultural connoisseurs, the spirit of Japan resonates in each new collection of Onitsuka Tiger shoes, apparel and accessories.





The wording “Onitsuka Tiger” and the logo of “Onitsuka Tiger” used herein are registered trademarks of ASICS Corporation.





The stripe design featured on the sides of the Onitsuka Tiger shoes is a registered trademark of ASICS Corporation.





≪この資料に関するお問い合わせ先≫

報道関係者様 :オニツカタイガージャパン マーケティングチーム

050‐1745‐8070

お客様 :オニツカタイガージャパン お客様相談室

https://www.onitsukatiger.com/jp/ja-jp/contact/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/13-18:16)