イタリア発のファッションブランド「N21(ヌメロ ヴェントゥーノ)」のコンセプトストア「GARAGE VENTUNO(ガラージュ ヴェントゥーノ)」は、ファッションディレクター兼DJのPELIが手掛けるドッグウェア「PEGION(ペギオン)」との初のコラボレーションアイテムを発売しました。犬の特性や、飼い主の愛犬を想う視点を大切にしたN21のロゴ入りの中綿コート「FUTON COAT FOR DOGS」が誕生。GARAGE VENTUNO阪急うめだ本店と、12月7日(水)から12月13日(火)まで 伊勢丹新宿店 本館 3階 ポップアップストアにてお買い求めいただけます。









またこのホリデーシーズンに合わせて、今治の老舗タオルメーカー「みやざきタオル」とのコラボレーションによるN21ロゴ入りのマフラーも新登場。その他にもポップアップストアでは、「NEW ERA(ニューエラ)」とのコラボキャップやバケットハットをはじめ、ハンドケアキット、ドイツ老舗のSteiff(シュタイフ)とのテディベアなどギフトにぴったりなアイテムをラインアップいたします。



GARAGE VENTUNOは 2020 年 にスタートした日本限定プロジェクト。N21のDNAに日本的な付加価値を織り込みながら、サステナブルに配慮し、人にも環境にもやさしいアイテムを発信することをコンセプトとしています。現在、大阪・阪急うめだ本店に常設店を構えています。





N21 x DOG - FUTON COAT FOR DOGS NEW







PEGION(ペギオン)は、PELIとAYAKOが手掛けるドッグウェア、インテリア雑貨、オーナーグッズのオンラインセレクトショップ。 “犬と人とのフィーリングは常にリンクしている”という考えをもとに、犬本来の特性や飼い主の愛犬を想う視点を大切にしたアイテムを展開しています。



GARAGE VENTUNOとの初のコラボレーションでは、柔らかく暖かい中綿入りのコートが誕生しました。ブラックのコートに、“N21”のロゴを入れたシックなデザイン。表地はレインコートに使用される撥水性や汚れの付きにくい素材、裏地にはフリースを採用しています。マジックテープで簡単に取り付けができ、洋服の着脱が苦手な犬にも着せやすい仕様。秋冬の防寒に最適なアイテムです。



サイズ展開:XS・S・M・L

¥19,800(税込)

PELI





2006年文化服装学院服 デザイン専攻科を卒業し、雑誌Zipperの専属モデルやスタイリストの経験を経て、2013年より自身のレディースアパレルブランド「PAMEO POSE(パメオポーズ)」を立ち上げ、ディレクター兼デザイナーを務める。DJとしても活動。2019年にAYAKOと犬用品のセレクトショップ「PEGION(ぺギオン)」をローンチ。







AYAKO





レディースアパレルのコレクションブランドにてEC運営マネージャーとして従事。その後、愛犬のためのプレミアムフード・ケア専門店GREEN DOGのMDを務めながら、犬と猫のホリスティックケア・カウンセラーの資格を取得。それらの経験を経て、2019年にPELIと犬のセレクトショップPEGION(ぺギオン)をローンチ。







N21 ORGANIC COTTON TOWEL MUFFLER NEW







1896年創業の老舗メーカー「みやざきタオル」との協業で誕生した新作のマフラー。肌触りの良いスーピマオーガニックコットンを使用したパイル仕立てのタオル生地を使用し、季節を問わず、様々な場所、あらゆる場面で首元をやさしく包みこみます。肌寒いときには襟元をほんのりとあたたかく、夏の季節には平均で91%の天然UVを遮断し、汗を吸収しつつ透湿させ蒸れることもありません。エコレザー製のN21ロゴ入りポーチとセットでのご用意です。



¥12,100円(税込)

N21 x NEW ERA







1920年に創業したNEW ERAは、MLB(メジャーリーグ・ベースボール) 唯一の公式選手用キャップオフィシャルサプライヤーとして、59FIFTYを筆頭にあらゆるプロダクトを世へ送り続けています。

発売と同時に完売したホリデーシーズンにぴったりなボアフリースを使ったカプセルコレクションが再入荷いたします。NEW ERAの定番キャップ「9Forty」や「Adventure Light」のほか、「Snap Neck Warmer」をそろえています。



N21 x NEW ERA Adventure Light ¥15,400(税込)

N21 x NEW ERA 9Forty ¥11,000(税込)

N21 x NEW ERA Snap Neck Warmer ¥11,000(税込)

N21 EARTH AND STOVE CRYSTAL CANDLE







DAICHI MIURAが手掛ける「EARTH AND STOVE(アースアンドストーブ)」とコラボレーションしたクリスタルを沈めたキャンドル。ゼラニウム、ホーリーフ、ヒノキの天然精油を調合した香りは、浄化や癒しをもたらしてくれるのでおうち時間にぴったり。ケースにはN21のロゴ入りのバニティバッグが付属しており、コスメや小物入れとしてお使いいただけるほか、チェーンを付けてお手がけ用のバッグとしてお持ちいただける仕様になっています。



¥23,100 (税込)

N21 x STEIFF







「Steiff(シュタイフ)」は1880年にドイツで創業し、世界で初めてテディベアを作りました。職人の手作業で一体ごと丁寧に作られたハートフルなぬいぐるみは、世代や国境を超えて長く愛されてきています。GARAGE VENTUNO とのコラボレーションでは、N21のコンセプトカラーであるヌードの色を忠実に再現したスタイリッシュなテディベアが誕生。N21ロゴとシリアルナンバーが入り、オリジナルのギフトボックス付きです。



¥44,000(税込)

VEGAN HAND CARE KIT - MADE IN JAPAN









日本製のヴィーガンハンドケアキット。防腐剤・保存料を一切使用せず、100%植物由来成分でお作りしています。ハンドミストは詰め替え用のレフィル付き。N21のロゴ入りのバッグとのセットになっています。

セット内容:ヴィーガンアロマハンドミスト(30mL)、ヴィーガンアロマハンドミストレフィル(100mL)、ヴィーガンハンドアンドフェイスクリーム(30g)、N21ロゴ入りバッグ



¥16,500(税込)

N21 x EMISSION / PRISM ROSE







N21とEMISSIONのコラボレーションによる、限定モデルのPRISM ROSE。色褪せることのないプリズムの色彩とソリッドな透明感が、あらゆる空間に凛とした輝きを与えます。1枚の花びらに、N21のロゴ入り。部屋を美しく輝かせるインテリアとして、長く愛することのできるサステナブルなアートピースです。イラストレーターの田辺ヒロシによる描き下ろしイラストのポストカードと透明のトートバッグ付き。



¥13,200 (税込)

WATER BOTTLE







サステナビリティを追求するイタリアのブランド「24BOTTLES」とのコラボレートにより、ハイクオリティな携帯用WATER BOTTLEをN21仕様にアップデート。24BOTTLESの中でも最も高い性能を誇るCLIMA BOTTLEは暖かいドリンクは12時間、冷たければ24時間温度をキープする特殊な構造を持っています。全てマットなブラックでカラーを統一することで、N21の世界観を反映しています。



¥14,300(税込)

ORGANIC COTTON TOWEL MASK / ZIPPER BAG







みやざきタオルオーガニックコットンマスク。着け心地のいいオーガニックコットンタオルマスクです。洗うほどにより肌触りが気持ち良くなりあなたの顔のカタチに馴染んでいきます。世界に誇るタオルの聖地・今治にある1896年創業の老舗『みやざきタオル』の職人がミシンを使いひとつひとつ手作りした人にも環境にもやさしいマスクです。日本発人気ジッパーバッグブランド「パケ」のN21のロゴ入りのミニバッグとのセットになっています。



¥3,850 (税込)

TOTE BAG







手持ち用と肩掛け用、2 種のハンドルを装着した機能的なTOTE BAG。ボディとハンドルにヌード、ブラックの2 色を配色したミニマルなデザインで、ヌードベース、ブラックベースの2色を展開。素材は環境に配慮したリサイクルポリエステル100% 。



¥14,300(税込)

GARAGE VENTUNO







GARAGE VENTUNO(ガラージュ ヴェントゥーノ)は 2020年11月にスタートした日本限定プロジェクトです。N21のDNAに日本的な付加価値を織り込みながら、サステナブルに配慮し、人にも環境にもやさしいアイテムを発信することをコンセプトとしています。名前の由来となったのは、N21 のミラノ本社内にあるGARAGE VENTUNO。ファッションショーの会場としても使用され、クリエイティブからビジネス、コミュニケーションまで、ブランドの全てが詰まった空間です。クリエイティブ・ディレクターのALESSANDRO DELLʼ ACQUA(アレッサンドロ・デラクア)ならではの繊細な感性が息づいています。







GARAGE VENTUNO 伊勢丹新宿店 ポップアップストア



会期:12月7日(水)~12月13日(火)

場所:伊勢丹新宿店 本館 3階 センターパーク/プロモーション

電話:03-3225-2558 (N21売り場直通)



お客さまお問い合わせ先

0120-135-015(IZA カスタマーサービス)



